LifeNet Health choisit Esker pour automatiser la gestion de ses commandes clients

Compte tenu de l’urgence et la criticité de son activité, il était impératif pour LifeNet Health de disposer d’un processus de gestion des commandes clients rapide et efficace. Désormais, grâce à la solution de dématérialisation Esker, LifeNet Health peut traiter les requêtes de ses clients de façon plus rapide, plus intelligente et plus évolutive.



Pour LifeNet Health, la capacité de la solution Esker à automatiser la gestion des commandes de consignation (commandes de produits stockés directement chez le client), en lien avec son système de gestion SAP a été l’élément décisif dans leur choix. Grâce à la dématérialisation et à Esker, Lifenet Health peut ainsi réapprovisionner plus rapidement le stock de l’établissement hospitalier au fur et à mesure de leurs procédures médicales.



Esker a été le seul à proposer une solution de gestion des commandes de consignation, étant donné que nous traitons en grande majorité ce type de commandes, cela s’est révélé être un critère essentiel dans notre choix. Désormais, au lieu de faire trois transactions séparées dans SAP, nous allons pouvoir tout gérer sur un seul outil. » - Norman Lyon, Directeur du Service Clients Monde chez LifeNet Health.



À propos d’Esker

Esker est un des principaux éditeurs mondiaux de solutions de dématérialisation des documents en mode Cloud.

Parce que l’utilisation du papier pénalise encore trop les entreprises, Esker leur permet de dématérialiser leurs processus de gestion afin d’en améliorer l’efficacité et la visibilité et d’en réduire le coût (commandes d’achats, factures fournisseurs, commandes clients, factures clients, réclamations clients, recouvrement).

Avec un chiffre d’affaires de 66 millions d’euros en 2016, dont 77% issus de ses solutions Cloud, Esker se classe au 17ème rang des éditeurs de logiciels français (Truffle 100 France 2017) et au 5ème rang des éditeurs horizontaux (Top 250 EY 2017). Présent en Amérique du Nord, en Europe et en Asie/Pacifique, Esker réalise 61% de son chiffre d'affaires à l’international, dont 42% aux Etats-Unis.

Esker est cotée sur Euronext GrowthTM à Paris (Code ISIN FR0000035818) et bénéficie du label d’entreprise innovante décerné par bpifrance (N° 3684151/1).

esker.fr