Libeo s'associe à Docaposte pour proposer une plateforme de dématérialisation de factures tout-en-un certifiée par l’État Initiée en 2020 par la loi Finances, la généralisation de la facturation électronique deviendra obligatoire dès 2024.

• Libeo, spécialiste du paiement entre entreprises, s’appuie sur Docaposte, filiale numérique du groupe La Poste et référent de la confiance numérique en France, pour proposer une plateforme de dématérialisation partenaire (PDP) innovante, performante et certifiée dans l’accompagnement des cabinets comptables vers un nouveau cadre réglementaire.

• Dès 2024, toutes les entreprises – quelle que soit leur taille – auront pour obligation de recevoir leurs factures de façon électronique à travers un portail spécialisé, public ou certifié. Plusieurs objectifs : simplifier les opérations déclaratives en matière de TVA, lutter contre la fraude et améliorer la compétitivité du fleuron économique français.

• Partenariat stratégique entre une fintech et un acteur majeur du numérique de confiance, cette plateforme de dématérialisation baptisée «Scala» sera accessible à tous les cabinets d’expertise comptable, et proposera un accompagnement technique et métier, la collecte et l’émission automatique des factures et le déploiement de nombreux services additionnels (interconnexion aux outils métiers, paiement et encaissement des factures, délégation de paiement, analyse de trésorerie, onboarding clients etc.)



Initiée en 2020 par la loi Finances, la généralisation de la facturation électronique deviendra obligatoire dès 2024. Progressivement, “e-invoicing” (émission et réception de factures électroniques) et “e-reporting” (transmission de données complémentaires et transmission des données de paiement) seront obligatoires sur toutes les transactions entre entreprises au niveau national. Cette évolution réglementaire a un impact majeur pour les cabinets vers qui les entreprises se tourneront pour des recommandations. Ils devront donc faire le choix d’un portail de dématérialisation efficace et sécurisé pour eux et leurs clients. Libeo intègre les briques technologiques de confiance de Docaposte pour compléter son offre Scala, outil interconnectable, spécialisé dans l’émission, la réception et le suivi des factures, ainsi que dans le paiement et l’encaissement. Elle s’appuiera notamment sur la solution PDP de Docaposte.



La mise en place de cette nouvelle réglementation intervient principalement dans un désir de lutte contre la fraude à la TVA qui s’élève entre 3 et 10 Md d’euros par an. Elle permettra à terme la simplification des obligations déclaratives mais aussi un allègement considérable sur la quasi-totalité des frais liés à la gestion et au paiement de factures papier, cœur d’expertise de Libeo depuis sa création en 2018.



Avec Scala, Libeo et Docaposte donnent aux experts comptables l’opportunité de s'équiper efficacement face à ce basculement numérique notable. Pour une prise en main rapide et efficace à l’échelle du cabinet et de ses clients, la plateforme propose un audit de conformité, ainsi qu’un accompagnement technique et métier. Interconnectable aux principaux outils métiers du marché, et compatible avec toutes les banques, elle donnera accès à une panoplie de services dont :

- l’émission, la réception et la gestion des factures électroniques

- une centralisation des flux

- le suivi, l’analyse et la gestion complète de la trésorerie

- les paiements en un clic ou la délégation des paiements, relances et encaissements automatisés.



“En tant que spécialiste de la gestion des factures fournisseurs et clients, notre positionnement sur cette question était une évidence. Au-delà du cadre réglementaire, nous sommes convaincus de la nécessité de fluidifier les démarches administratives, et d’offrir aux cabinets d’expertise comptable du temps pour se concentrer sur l’essentiel. Nous sommes heureux de nous associer avec un acteur historique comme Docaposte pour proposer une plateforme de facilitation tout-en-un qui répond aux préoccupations des cabinets comptables et de leurs clients en matière de mise en conformité.” Pierre Dutaret, CEO et co-fondateur de Libeo



“Le passage à la facturation électronique est un passage obligé pour les experts comptables et leurs clients. En tant que référent de la confiance numérique français, il nous est évident que nous devons les accompagner et leur donner accès aux solutions de dématérialisationles plus fiables du marché. En tant que partenaire privilégié de Libeo, nous sommes fiers de participer au lancement de Scala véritable alternative sûre et innovante pour les entreprises de France.” Roland André, DGA Docaposte



Plus d’informations sur :

https://www.docaposte.com/blog/article/facture-electronique-obligatoire-en-2024

https://libeo.io/blog/factures/facture-electronique-obligatoire-2023



À propos de Libeo

Libeo est une communauté d'entreprises permettant aux dirigeants de TPE-PME, directeurs financiers et experts-comptables de centraliser leurs factures, payer et se faire payer de manière simple, en un clic et sans IBAN, sans avoir à se connecter à leur banque. La solution rassemble 150 000 entreprises, se synchronise avec tous les logiciels comptables et toutes les banques du marché. Libeo bénéficie du programme de R&D Horizon 2020 de l’UE (convention n°876518).

www.libeo.io



À propos de Docaposte

Référent de la confiance numérique en France et filiale du groupe La Poste, Docaposte accompagne toutes les entreprises et institutions publiques dans leur transformation et leur permet de l’accélérer, en confiance. Expert dans le traitement de données sensibles et Tiers de confiance, Docaposte bénéficie d’un positionnement unique sur le marché qui lui permet de répondre de bout en bout à l’intégralité d’un besoin client, dans le respect des réglementations et avec l’assurance d’une donnée hautement sécurisée. Leader des solutions numériques de confiance (vote électronique, lettre recommandée électronique, signature électronique, archivage numérique) et premier opérateur de données de santé en France avec plus de 45 millions de dossiers médicaux, Docaposte apporte son expertise dans la conception et la gestion de plateformes numériques sur mesure. Ses savoir-faire industriels et de délégation de gestion lui permettent de répondre à tous les besoins de ses clients. Docaposte compte plus de 23 000 entreprises et administrations clientes, 6 400 collaborateurs répartis sur près de 70 sites en France et ā l’international. Docaposte a prévu de réaliser 750 M€ de chiffre d’affaires en 2021.

www.docaposte.com



