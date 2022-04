Libeo, le spécialiste des paiements entre entreprises, accélère son développement et s’installe au Royaume-Uni Depuis sa création, Libeo s’est donné pour mission de faciliter le paiement entre entreprises.

Trois ans seulement après le lancement français de sa solution B2B, une levée de fonds de 26M d’euros, le rachat de la société de facturation Trackpay, et l’entrée au capital de Rubypayeur, la scale-up poursuit son ascension et annonce l’ouverture de nouveaux bureaux à Londres.



Un modèle qui a fait ses preuves



La plateforme développée par Libeo permet de centraliser les factures fournisseurs, les suivre et les régler en un clic, sans saisir d’IBAN, mais aussi de se faire payer : les relances y sont automatisées, les risques de fraudes et d’impayés, ou encore de doubles paiements, sont réduits.



Avec près de 150 000 entreprises dans son réseau aujourd’hui, la solution Libeo - en hyper croissance depuis sa création - répond aux problématiques des entrepreneurs et de leurs experts-comptables quant à la gestion quotidienne de leur activité : très simple d’utilisation, fédératrice et puissante technologiquement.



« Le succès que nous rencontrons en France est un indicateur fort des besoins du secteur. Les problématiques de nos clients français sont similaires à celles que nous avons identifiées au Royaume-Uni, et nous sommes en capacité de pouvoir y répondre de façon très pertinente. Notre ambition, plus que jamais, est de devenir le leader européen des paiements entre entreprises. » explique Pierre Dutaret, co-fondateur et CEO de Libeo.



Libeo s’installe à Londres pour aider les entreprises à payer et se faire payer



La capitale britannique, connue pour la vitalité de son économie, représente ainsi un tremplin de croissance pour Libeo. Déjà bien éduqué aux problématiques du paiement entre entreprises, le marché britannique représente un terrain de jeu important pour la scale-up, qui pourra se démarquer à travers ses atouts majeurs :

• des paiements en un clic et sans limite de montant

• un outil tout-en-un, hautement automatisable, qui rassemble clients et fournisseurs : il permet aux entreprises de payer et se faire payer sur une même interface, quand les autres acteurs sont spécialisés dans l'une ou l'autre des fonctionnalités

• son intégration dans tous les outils comptables existants, permettant une expérience de paiement optimisée.



Menées par le Managing Director UK & North Europe Glen Foster, ex Sales Director UK & EMEA chez Xero, les équipes londoniennes de Libeo auront pour mission de démontrer la pertinence et la scalabilité de son modèle. Plus concrètement, elles seront responsables du développement commercial des opérations.

« Je ne connais que trop bien les difficultés à payer et à se faire payer et l'impact que cela peut avoir sur un entrepreneur. Je suis ravi de rejoindre Libeo, pour aider les entrepreneurs anglais à se concentrer sur la gestion de leur entreprise, accroître leurs revenus et leur croissance, et les aider à récolter les fruits de l'adoption d'une technologie de pointe. » explique Glen Foster.



Libeo, qui compte 150 collaborateurs, prévoit par ailleurs de recruter 100 nouveaux profils dans les prochains mois.



À propos de Libeo

Libeo est une communauté d'entreprises permettant aux dirigeants de TPE-PME, directeurs financiers et experts-comptables de centraliser leurs factures, payer et se faire payer de manière simple, en un clic et sans IBAN, sans avoir à se connecter à leur banque. La solution se synchronise avec tous les logiciels comptables et toutes les banques du marché. Libeo bénéficie du programme de R&D Horizon 2020 de l’UE (convention n°876518).

www.libeo.io



