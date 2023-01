Les prix du Trust Wallet Token (TWT) et du Litecoin (LTC) restent stables, le protocole Orbeon (ORBN) vise un retour sur investissement de 6000%

Trust Wallet Token (TWT) a connu une augmentation de prix significative, avec des graphiques montrant une hausse de 250 % en quelques jours, de 1,04 $ à 2,65 $. Le Litecoin (LTC) semble également prometteur pour une nouvelle croissance en 2023.Le nouveau venu Orbeon Protocol (ORBN) connaît également une augmentation massive de sa valeur au cours de sa prévente, et son ascension fulgurante ne montre aucun signe de ralentissement de sitôt, certains experts prévoyant une augmentation de 6000 % de la valeur des jetons d'Orbeon Protocol d'ici la conclusion de la phase 3 de sa prévente.Il est possible que vous ayez déjà entendu le vieil adage "pas vos clés, pas vos pièces". Depuis la faillite de FTX, les négociants et les investisseurs en crypto-monnaies ont commencé à prendre beaucoup plus au sérieux la garde de leurs actifs, ce qui a entraîné une hausse de la demande de Trust Wallet Token (TWT).Le prix du Trust Wallet Token (TWT) a augmenté d'environ 250 % en quelques jours, conséquence directe de la multiplication par trois des ventes du portefeuille matériel de Ledger. Un nombre croissant de personnes s'intéressent au Trust Wallet Token car il est lié au Trust Wallet décentralisé largement utilisé.Par conséquent, de nombreux investisseurs de Trust Wallet Token (TWT) sont optimistes quant à la valeur future du jeton en 2023, certains spéculent même que Trust Wallet Token (TWT) finirait par dépasser des monnaies plus connues comme BNB. Le prix de Trust Wallet Token (TWT) se situe actuellement à 2,20 $, mais les experts estiment que Trust Wallet Token (TWT) a un potentiel considérablement plus élevé.Les origines du Litecoin (LTC) peuvent être retracées jusqu'à celles du Bitcoin (BTC). Le Litecoin (LTC) et le Bitcoin ont de nombreuses similitudes, notamment la méthode de consensus "proof-of-work" (PoW), les événements de division par deux, ainsi qu'un plafond dur.En tant que "version allégée du bitcoin", l'objectif de Litecoin est de développer une crypto-monnaie qui puisse être utilisée plus facilement que le bitcoin dans les transactions quotidiennes, en remédiant à certains des inconvénients de ce dernier. Le Litecoin est connu pour la rapidité avec laquelle les transactions s'effectuent sur son réseau.La division par deux du Litecoin en 2023 a attiré encore plus d'attention sur le token et a stimulé ses performances sur le marché des crypto-monnaies. Selon les prévisions de prix du Litecoin de WalletInvestor pour 2023, le Litecoin s'échangera à environ 108 $ d'ici la fin de l'année.En tant que nouveau projet de crypto-monnaie prometteur, le protocole Orbeon (ORBN) a attiré l'attention de nombreux bailleurs de fonds et est sur le point de perturber les secteurs du capital-risque et du crowdfunding, qui représentent des milliards de dollars. Dans le passé, les startups à la recherche de financement public avaient deux options principales : les sites de crowdfunding comme Kickstarter ou contacter des sociétés de capital-risque spécifiques.Avec l'aide du protocole Orbeon, les nouvelles entreprises peuvent lever des fonds auprès d'un large éventail d'investisseurs particuliers sur la plateforme web3. Le financement des startups peut se faire par l'émission de NFTs fractionnés garantis par des fonds propres, qui peuvent être achetés par des investisseurs ordinaires pour un montant aussi bas que 1 $.En particulier, la demande a été élevée pour le jeton utilitaire natif du projet, ORBN, en phase de prévente. Jusqu'à présent, le protocole Orbeon (ORBN) a augmenté de 805 % alors qu'il était encore en prévente. Les experts prévoient que le jeton augmentera de 6000 % d'ici la fin de la prévente.En savoir plus sur la prévente d'Orbeon ProtocolSite web : https://orbeonprotocol.com/ Prévente : https://presale.orbeonprotocol.com/register Télégramme : https://t.me/OrbeonProtocol