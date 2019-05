Les premiers smartphones Android libérés de Google arriveront sur le marché en juin avec /e/ OS

/e/ Foundation sélectionne des téléphones compatibles reconditionnés de première qualité pour ses utilisateurs et y installe le système d’exploitation /e/ avec des techniciens spécialisés .



« Les smartphones reconditionnés sont un moyen formidable de réduire les déchets électroniques et de contribuer à limiter notre impact sur l'environnement. Vous bénéficiez d’un téléphone "comme neuf" à un prix réduit. Combiné à notre système d'exploitation basé sur le respect des données, c’est un nouveau modèle pour tous, beaucoup plus éthique. » déclare le créateur, Gaël Duval.



Les premiers smartphones commenceront à être livrés en juin avec l’OS /e/ préinstallé. /e/ est un écosystème mobile constitué d’un OS totalement libéré de Google, forké d’Android et qui reste compatible avec les applications Android, ainsi que les services en ligne, comprenant les alternatives Cloud, moteur de recherche, courrier électronique ou calendrier... tous utilisables avec un compte unique /e/.



A propos de /e/

Créé par Gaël Duval, vétéran de l'open source et fondateur de Mandrake Linux, l'écosystème d'OS mobile /e/ OS / open source offre aux utilisateurs une confidentialité totale par défaut. Tandis que d'autres plateformes mobiles offrent une certaine confidentialité cachée derrière des paramétrages confus, ou promeuvent la confidentialité tout en poussant simultanément des services gourmands en données, /e/ offre une meilleure solution, garante de la confidentialité des données utilisateurs par défaut et capable de stopper les flux de données qui ne profitent pas aux utilisateurs, permettant en outre économie de batterie et de bande passante.



Ce qui rend /e/ unique

/e/ est une plate-forme unique développée autour de la protection de la vie privée, dès sa conception. Elle associe un système d’exploitation mobile, des applications soigneusement sélectionnées et des services associés en ligne, intégralement libérés de Google et compatibles avec toutes les applications Android. En mettant l'accent sur le design et la simplicité d’usage /e/ s'adresse à tout le monde, nul besoin d’être un geek pour l’adopter.



Medium: https://medium.com/@gael_duval/



A propos de /e/ Foundation

/e/ Foundation est une organisation à but non lucratif qui propose des alternatives aux personnes et aux entreprises soucieuses de la confidentialité de leurs données. /e/ Foundation a été créée en mars 2018. Elle développe /e/, le système d'exploitation pour smartphone, avec services en ligne associés pour les utilisateurs ordinaires. Au fil du temps, /e/ Foundation prévoit de fournir un écosystème numérique complet, en tirant parti de l'open source et de la blockchain. /e/ Foundation a été créée par Gaël Duval, développeur Linux reconnu et fondateur de Mandrake Linux, la première version conviviale de Linux.

http://e.foundation