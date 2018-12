Les premières banques adoptent la plateforme TIPS avec SWIFTNet Instant

La solution de SWIFT pour TIPS a été conçue pour constituer un élément de base qui permettra d’accéder au futur système ESMIG (Eurosystem Single Market Infrastructure Gateway). La prochaine grande étape en vue de l’ESMIG sera la consolidation technique de TARGET2 et TARGET2-Securities en 2021. Dans les années à venir, l’une des tâches décisives pour les institutions financières européennes sera l’adaptation de leurs systèmes et processus pour accéder à ce portail européen unique. À travers la mise en œuvre de SWIFTNet Instant, les clients vont adopter une solution pérenne qui facilitera leur migration vers l’ESMIG.



Alain Raes, Directeur général de SWIFT pour l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique, a déclaré : « Nous sommes ravis d’annoncer la réussite du lancement de notre solution de connectivité pour les paiements instantanés sur TIPS. Cela marque une nouvelle étape dans notre partenariat de longue date avec l’Eurosystème et nous sommes fiers de soutenir les premiers clients effectuant des paiements instantanés sur TIPS. Notre solution est conçue pour répondre aux besoins de messagerie actuels et futurs de nos clients et nous sommes impatients de travailler avec eux alors qu’ils s’engagent sur leur projet ESMIG. »



Marc Bayle, Directeur général de l’Infrastructure de marché et des paiements à la Banque Centrale Européenne, a déclaré : « La mise en ligne de TIPS aujourd’hui est un nouveau jalon dans la création par l’Eurosystème d’un véritable marché intérieur pour le règlement des paiements et des titres en Europe. Nous sommes ravis que SWIFT, l’un des fournisseurs de services de réseau de TIPS, soutienne l’intégration du marché européen des paiements. »



En tant que partenaire de l’Eurosystème, unique fournisseur de connectivité pour TARGET2, principal fournisseur de connectivité pour TARGET2-Securities (T2S) et désormais également l’un des fournisseurs pour TIPS, SWIFT est le choix naturel pour la fourniture de la connectivité vers l’ESMIG.



Le lancement d’un service de messagerie de paiements instantané pour TIPS est la toute dernière initiative de SWIFT dans le cadre de sa stratégie mondiale en la matière. Reposant sur une technologie innovante, ce service permet de réaliser des paiements en temps réel à travers le réseau SWIFT, tout en réutilisant les infrastructures existantes, et en garantissant une solution de messagerie pérenne, facile à déployer et à utiliser.



La plateforme de paiements instantanés de SWIFT, Alliance Gateway Instant, peut être utilisée seule, mais elle peut également être intégrée avec Alliance Messaging Hub (AMH) de SWIFT, qui permet de traiter les flux de messages financiers et de les intégrer aux systèmes de back-office. Il est entièrement conforme aux normes et spécifications du secteur.



En février 2018, SWIFT a révolutionné les paiements en temps réel en Australie avec le lancement public de la nouvelle plateforme de paiements du pays (New Payments Platform - NPP). SWIFT a déjà donné aux institutions financières des États-Unis un accès à la plateforme de paiement en temps réel de The Clearing House et fournit une solution similaire aux participants à la plateforme Faster Payments System (FPS) de Hong Kong. Par ailleurs, SWIFT vient de lancer un service de messagerie de paiement instantané pour le système RT1 d’EBA CLEARING.



À propos de SWIFT

