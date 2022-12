Les prédictions des experts peuvent-elles profiter aux investisseurs en Bitcoins ? Les experts ont été une grande ressource lorsqu'il s'agit de décisions d'investissement. Pour la plupart des classes d'actifs traditionnelles, telles que les actions et les obligations, vous pouvez tirer profit des prédictions des experts en tant qu'investisseur. Mais les prédictions des experts peuvent-elles aider les investisseurs en Bitcoins ?





Le Bitcoin, une classe d'actifs unique



Le Bitcoin est une invention récente qui a fait fureur dans le monde entier. Environ 13 ans seulement après son lancement, le Bitcoin est devenu un phénomène mondial avec plus de 109 millions d'utilisateurs. Le Bitcoin est une monnaie et un actif numériques. Il est décentralisé et non réglementé, ce qui en fait un type d'actif unique.



Le Bitcoin est unique car il n'est contrôlé ni par le gouvernement, ni par la bourse, ni par une quelconque entité. Avec les actions, une entreprise peut décider d'émettre une introduction en bourse quand elle le souhaite. Avec les obligations d'État, c'est le gouvernement qui a le contrôle. Personne n'a un tel pouvoir sur le Bitcoin. Vous pouvez acheter, vendre, détenir et utiliser les Bitcoins comme vous le souhaitez sans aucune restriction.



Le Bitcoin est également une catégorie d'actifs à haut risque. En l'absence de réglementation ou de contrôle gouvernemental, les investisseurs sont essentiellement livrés à eux-mêmes. Le prix du Bitcoin est également très volatile. Le risque peut également être très élevé, même avec la liberté du Bitcoin en tant qu'option d'investissement.



Le rôle des experts en crypto-monnaies



Les experts sont des entités qui agissent comme des ressources d'information en raison de leur formation, de leur éducation ou de leur expérience. Les experts en crypto ont une compréhension plus approfondie du marché des crypto-monnaies et l'utilisent pour fournir des conseils et des informations essentiels aux investisseurs.



Les experts en crypto-monnaies peuvent également vous aider à faire des prédictions. Avoir les bonnes prédictions peut être un grand avantage sur n'importe quel marché d'investissement. Sur le marché hautement imprévisible du Bitcoin, les experts en crypto-monnaies peuvent aider les investisseurs à cet égard. Et cela est particulièrement vrai pour les investisseurs Bitcoin moins expérimentés ou ceux qui débutent.



Pour comprendre le rôle des experts en crypto, nous devons examiner le caractère unique du marché des crypto-monnaies et du marché du Bitcoin en particulier. Les crypto-monnaies comme le Bitcoin sont encore des catégories d'actifs nouvelles et émergentes. Malgré l'intérêt croissant et la base d'utilisateurs au cours de la dernière décennie, nous ne pouvons pas dire que de nombreux investisseurs les comprennent comme des actifs traditionnels.



Les crashs de crypto-monnaies comme celui qui a débuté à la fin de l'année dernière prennent souvent de nombreux investisseurs en Bitcoin par surprise. Le prix du Bitcoin a chuté d'un sommet de plus de 65 000 dollars en novembre 2021 à moins de 20 000 dollars en quelques mois seulement. Et cela a choqué les investisseurs en Bitcoins car le Bitcoin reste un actif très imprévisible et peu compris.



Alors que la plupart des investisseurs ne comprennent pas bien le Bitcoin et le marché cryptographique au sens large, les experts en crypto ont un avantage car ils suivent cette catégorie d'actifs émergents et le marché cryptographique depuis longtemps et sont plus attentifs. Certains sont également des investisseurs et ont une réelle expérience du marché du Bitcoin.



Les prédictions des experts peuvent-elles profiter aux investisseurs ?



Oui. Les prédictions des experts en crypto-monnaies peuvent aider les investisseurs en Bitcoins à prendre de meilleures décisions d'investissement. Les investisseurs en Bitcoins peuvent se fier aux prédictions des experts pour savoir quand acheter ou vendre leurs Bitcoins. Ils peuvent également utiliser les prédictions des experts pour définir leurs futurs plans d'investissement, par exemple pour savoir s'ils doivent investir à court ou à long terme.



Une étude récente visant à déterminer si les investisseurs en Bitcoins peuvent bénéficier des prédictions des experts en crypto-monnaies a donné des résultats positifs. Sur la base des résultats de l'étude, les chercheurs ont conclu que les experts en crypto-monnaies sont des intermédiaires d'information utiles dont les investisseurs en Bitcoins peuvent bénéficier.



Mais soyez également prudent en tant qu'investisseur Bitcoin lorsque vous vous fiez aux prédictions des experts. Toutes les prédictions d'experts ne se révèlent pas vraies. En outre, il n'existe aucune base pour déterminer ou vérifier qui peut être considéré comme un expert en crypto-monnaies. Par conséquent, les investisseurs Bitcoin doivent être très prudents lorsqu'ils utilisent les prédictions d'experts.



À retenir



Les investisseurs en Bitcoins peuvent bénéficier des prédictions d'experts sur les tendances et la dynamique du marché. Cependant, il est important de rester prudent, même en se fiant à ces prédictions de spécialistes.







