Les plateformes d'échanges de crypto-monnaies vont-elles sauver leur propre marché ? Par Jean-Baptiste Graftieaux, CEO de Bitstamp.

Depuis leur entrée fracassante dans l’univers des “monnaies”, les crypto-monnaies n’ont cessé de générer passions et questionnements. Entre spéculations et fluctuations, elles conservent cependant un intérêt certain malgré le repli récent du marché. Alors pourquoi ?



Défaut de jeunesse ?



La relative jeunesse de l’univers des crypto-monnaies semble ne pas entamer le rôle qui se dessine de plus en plus pour elles dans le secteur financier. Les investisseurs individuels comme les institutions de services financiers y voient un réel intérêt, non seulement dans leur vie sur les plateformes d’échanges mais aussi dans les usages de plus en plus variés comme le prouvent les NFT ou autres ouvertures générées par le web3.



Confiance et adoption



Une adoption plus large des crypto-monnaies doit avant tout passer par la confiance. Elles doivent gagner non seulement en visibilité mais aussi en sécurité et en compréhension. Il en va de leur pérennité et aussi de l’élargissement de leurs usages à des sphères de plus en plus accessibles et motivantes pour tous. Le grand-public a besoin de cette réassurance afin de mieux percevoir les perspectives offertes. Cette réassurance doit impérativement passer par un tiers de confiance capable de délivrer qualité et surtout prendre et compte les risques afin d’en protéger au mieux les utilisateurs.



Les échanges centralisés d’actifs numériques



Dans leur rôle clé de décideurs autour de quels actifs numériques sont rendus accessibles aux non avertis, les CEX ou échanges centralisés d’actifs sont un réel atout pour la démocratisation des crypto-monnaies. Leur examen des actifs numériques permet de mieux sécuriser les usages grâce aux critères qu’ils mettent en place à toute inscription de nouveaux actifs à la négociation. Cette démarche de sélection “de confiance” va jouer un rôle de plus en plus important notamment face au développement rapide et large de l’espace cryptomonétique. Ce développement, épaulé par des technologies émergentes de plus en plus sophistiquées, nécessitera d’autant plus de sécurisation et de protection des utilisateurs qu’il sera complexe.



Normes et réglementation communes



Les différents CEX ont cependant leurs propres modes de fonctionnement et critères de sélections. Le développement cadré et large des crypto-monnaies doit se faire dans un environnement normé afin de permettre à chacun de s’y retrouver et de développer ses propres usages. À ce titre, il est indispensable que des normes réglementaires communes à tous les CEX s’établissent rapidement. La confiance des usagers ne peut passer que par cette “mise en normes communes” afin de leur permettre d’être plus actifs et confiants envers les CEX. Aujourd’hui demeurent trop de flou et de danger quant à certains conflits d’intérêt qui peuvent être suspectés sur les cotations des actifs numériques. Idem sur l’influence que les traders peuvent avoir notamment sur les coins, ou tout simplement les influences issues des réseaux sociaux à la mode ou le volume même des coins disponibles.



Collaboration et responsabilisation



Pour avancer dans cette unification globale et sécurisée pour les utilisateurs, les CEX doivent travailler main dans la main entre elles mais aussi pleinement s'impliquer dans les échanges avec les instances, organismes et gouvernements concernés. La responsabilité de chacun des acteurs sera ainsi impliquée afin d’établir des règles et un cadre commun permettant le développement du marché des crypto-monnaies de manière simple et normée. Il faudra ainsi conquérir une confiance plus large de tous les utilisateurs, basée sur la viabilité de leurs investissements. La réputation du secteur s’en trouvera bonifiée et toute suspicion quelle qu’elle soit sera confrontée au respect strict de toutes les règles mises en place comme celles liées à l’anti-blanchiment ou autres fraudes …



Moment crucial



Le moment est crucial pour le développement des crypto-monnaies, chaque acteur doit être une partie prenante active pour en promouvoir la règlementation et amener ainsi le marché à maturité. Ce marché jeune des crypto-monnaies connaitra bien sûr d’autres perturbations, il en va de tout marché naissant. Mais la base même de sa stabilisation passera par une démarche commune alliant la mise en place d’une réglementation stricte et globale et une ouverture par l’accompagnement éclairé des usagers afin de leur donner tous les essentiels leur permettant des prises de décisions pertinentes.











