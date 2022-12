Les opportunités offertes par le Web3

Le Web3 n'en est qu'à ses débuts, mais vous pouvez déjà voir comment il a changé l'Internet. Vous avez peut-être entendu parler de sociétés de blockchain comme Steemit ou Dtube, qui sont encore des startups en phase de démarrage qui essaient de trouver le modèle économique qui leur convient le mieux. Mais il existe également de nombreuses autres applications de Web3 qui vont au-delà des seules cryptomonnaies et transactions financières, et ces opportunités pourraient être tout aussi lucratives que n'importe quelle startup de cryptomonnaie.Par exemple, les agences de création de liens constatent une forte demande de services de référencement qui aident les sociétés de blockchain à développer leur présence en ligne et à améliorer leur classement SEO sur Google et les autres moteurs de recherche. L’agence netlinking sait à quel point il est important d'optimiser le contenu pour qu'il soit bien classé dans les moteurs de recherche comme Google, et parce qu'elles sont familières à la fois avec les sites Web traditionnels et les applications décentralisées, elles peuvent offrir des services de haute qualité à des tarifs compétitifs par rapport aux entreprises de marketing numérique traditionnelles qui n'ont pas encore adapté leurs modèles d'affaires en conséquence ! Ils comprennent également comment les gens agissent différemment selon qu'ils naviguent sur des applications décentralisées ou sur des pages Web traditionnelles ; quelles fonctionnalités sont les plus efficaces selon que la personne visite votre site depuis sa maison ou son lieu de travail ; quels outils sont les plus utiles pour gérer différents types de contenu au sein d'un même système...La vision du Web3 concerne les nouveaux paradigmes d'interface utilisateur. La plate-forme Web3 offrira aux développeurs de nouveaux moyens de créer et de gérer des applications, mais il s'agit également de réfléchir à la manière dont nous interagissons avec le Web lui-même. Cela signifie que lorsque vous utilisez la brume du navigateur Ethereum, vous n'avez pas à passer par plusieurs étapes différentes pour vous assurer que vos données sont sécurisées et privées. Au lieu de cela, vous pouvez utiliser la cryptographie à clé publique-privée directement à partir de Mist lui-même.Cela s'appliquera également à d'autres domaines de développement : par exemple, si vous voulez créer une application décentralisée qui repose sur des contrats intelligents (comme Augur), vous aurez également accès à un compilateur Solidity intégré directement dans votre navigateur, et vous n'aurez pas besoin d'outils externes comme Remix ou Truffle !L'un des aspects les plus excitants de Web3 est la possibilité de créer des applications décentralisées. Il s'agit d'applications qui fonctionnent sur un réseau peer-to-peer, plutôt que sur un serveur central. Elles sont également open source, ce qui signifie que tout le monde peut y accéder et les utiliser gratuitement.Comme les DApps fonctionnent sur des blockchains, elles sont décentralisées, c'est-à-dire qu'aucune personne ou entreprise ne les contrôle. Les données et le code sont stockés sur de nombreux ordinateurs au lieu d'un seul système central, ce qui rend plus difficile pour les pirates de voler vos informations personnelles ou de s'introduire dans votre compte en accédant à un seul ordinateur (et donc à tous les autres).Les types de DApp les plus courants sont les jeux et les applications de jeu. La raison en est qu'elles sont amusantes et faciles à jouer, mais aussi parce qu'elles peuvent vous faire gagner de l'argent ! Certaines personnes gagnent même leur vie grâce à ces jeux - y jouer est un travail à plein temps.Tout d'abord, ils vont changer notre façon de consommer les médias. Le contenu médiatique peut être hébergé dans des bases de données décentralisées, comme IPFS ou Swarm, avec une authentification de l'utilisateur par Ethereum et d'autres blockchains assurant la sécurité. Cela permettra aux utilisateurs d'accéder au contenu sans intermédiaires centralisés tels que Google ou Facebook qui collectent nos données et les vendent à des fins lucratives.Deuxièmement, les technologies Web3 permettront aux créateurs de se connecter directement à leur public sans avoir besoin d'intermédiaires comme Netflix ou Youtube qui prennent une grande part des revenus du travail des créateurs mais n'apportent que peu de valeur ajoutée au-delà de l'hébergement de vidéos (et parfois même pas).Troisièmement, les technologies Web3 peuvent également aider les créateurs à monétiser leur contenu mieux que les plateformes actuelles car il n'y a pas de frais associés aux paiements effectués entre deux parties sur la blockchain - seuls des frais de transaction extrêmement faibles payés par les mineurs qui valident ces transactions sont requis (en plus des frais de gaz payés lors de l'exécution des contrats intelligents).La finance décentralisée (DeFi) est une façon de gérer l'argent sans avoir besoin d'une autorité centrale, comme une banque ou un gouvernement. Elle est souvent appelée « Crypto Finance » car elle s'appuie fortement sur les cryptomonnaies et la technologie blockchain.Les plateformes de finance décentralisée sont une nouvelle façon de faire les choses qui regarde nos systèmes actuels d'un regard différent : au lieu de se demander comment améliorer le processus d'envoi d'argent à travers les frontières ou rendre les transactions financières plus sûres, DeFi se demande comment construire de nouveaux outils qui démocratisent l'accès et permettent aux gens de participer aux marchés mondiaux sans avoir à passer par les intermédiaires traditionnels comme les banques et les sociétés de cartes de crédit.La gouvernance décentralisée est la capacité d'une communauté à se gouverner elle-même. Elle est souvent utilisée dans le contexte des crypto-monnaies comme le bitcoin, qui s'appuie sur les mineurs pour vérifier les transactions et les ajouter au réseau blockchain. Dans ce cas, les mineurs utilisent leur puissance de calcul pour vérifier les transactions et les enregistrer sur le grand livre de la blockchain.Dans d'autres contextes, la gouvernance décentralisée est utilisée par des communautés qui choisissent de ne pas être contrôlées par une autorité centrale - pensez-y comme à une auto-gouvernance. Il peut s'agir de groupes tels que des projets de logiciels libres ou des entreprises qui opèrent dans une juridiction spécifique mais qui n'ont pas besoin de l'approbation ou de la surveillance de l'État. Il existe également des réseaux basés sur des algorithmes de consensus comme Steemit et Ethereum qui exploitent les ordinateurs des utilisateurs (ou « nœuds ») afin de traiter les transactions plus efficacement que ne le permettraient les seules ressources disponibles.Les réseaux sociaux décentralisés sont différents des réseaux centralisés. Ils permettent d'instaurer la confiance entre les gens, et peuvent être utilisés pour créer des communautés autour d'intérêts ou de valeurs partagés.En plus d'être plus sûrs que les plateformes traditionnelles comme Facebook et Twitter, les réseaux sociaux décentralisés ont le potentiel d'aider les utilisateurs à se connecter avec d'autres personnes qui partagent leurs passions ou leurs convictions politiques dans un environnement gratuit, sans censure ni surveillance.Web3 est une nouvelle façon de faire les choses. Il va changer le monde et l'Internet, la façon dont nous faisons des affaires et gagnons de l'argent. Les possibilités sont infinies.