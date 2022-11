Les jeux de casino en ligne les plus populaires Ce sont les jeux les plus prisés du moment de part leur attractivité et leur popularité. Découvrez notre sélection.

Quels sont les jeux de casino en ligne populaires



L’univers des casinos en ligne a le vent en poupe depuis quelques années. Avec des bonus de bienvenue et des offres promotionnelles de plus en plus alléchantes, les établissements de jeux en ligne attirent en effet de plus en plus de joueurs. L’autre raison de cet engouement pour les jeux de casino en ligne reste leur impressionnante ludothèque. Voici la liste des jeux de casino en ligne les plus populaires.



Le Blackjack



Il s’agit sans doute d’un des jeux de casino en ligne les plus populaires au monde. Apparu au 18e siècle, le Blackjack fut un jeu très apprécié par Napoléon et Madame du Barry qui y jouaient pour faire passer le temps. On le retrouve aujourd’hui dans de nombreux casinos en ligne parmi lesquels on peut notamment citer



Le mot « jack » désigne le valet tandis que le mot « Black » signifie « noir ». Bien que cette règle ne s’applique plus dans les établissements de jeux de casino, le nom Blackjack a été conservé et le principe pour gagner n’a pas été modifié. Plus concrètement, le but du jeu est de battre le croupier qui représente le casino en cumulant plus de points que lui, sans toutefois dépasser 21 points. Pour obtenir le Blackjack, vous devez aujourd’hui avoir un as et une carte qui vaut 10 points.</p>



Le Poker



Outre le Blackjack, l’un des jeux de casino en ligne qui réunit le plus d’adeptes est le poker. Joué aussi bien dans les casinos qu’à l’extérieur, le poker est incontestablement le jeu de cartes le plus connu au monde. On le retrouve même à la télévision et des compétitions internationales de poker sont spécialement organisées. Cela contribue énormément à sa popularité qui a connu un grand pic au début des années 2000.



Depuis, on assiste à la création de nombreuses variantes de poker dont les plus célèbres sont certainement l’Omaha et le Texas Holden que vous pouvez retrouver dans de nombreux casinos de jeux en ligne. D’une manière générale, les règles de ce jeu de casino en ligne sont particulièrement simples.



Pour gagner, le joueur doit avoir la meilleure main lorsque toutes les cartes sont dévoilées ou il doit être le dernier à miser sans qu’aucun autre joueur ne le suive. Dans ce cas, le joueur est déclaré vainqueur sans que la partie atteigne l’étape de l’abattage des cartes. Cependant, avant d’en arriver à l’étape d’abattage, une partie de poker commence par une mise forcée suivie de la distribution des 10 premières cartes.



La roulette en ligne



L’histoire de la roulette remonte au XVIIe siècle, une époque pendant laquelle le mathématicien français Blaise Pascal concevait le premier modèle. Cependant, il ne fut joué sous sa forme actuelle qu’en 1796 à Paris. Comme la machine à sous, la roulette en ligne est un jeu dont les règles sont très simples. Cela en fait l’un des jeux de casino en ligne les plus populaires auprès des joueurs.



En effet, pour jouer à la roulette en ligne, il suffit que le joueur mise sur une case en espérant que la bille s’arrêtera dessus à l’issue du tour. Plus précisément, la roulette est composée de 73 cases dont chacune contient un numéro (de 0 à 36) et une couleur (noir ou rouge). Pour jouer, vous devez parier sur un numéro, une couleur et choisir entre la parité et la hauteur du numéro. Lorsque la bille tombe sur le numéro sur lequel vous avez parié, vous gagnez la partie.



Il existe aujourd’hui de nombreuses variantes au jeu de roulette en ligne et chacune possède ses propres règles. La plus célèbre est certainement la roulette européenne que l’on retrouve dans la ludothèque de nombreux casinos en ligne. Précisons par ailleurs que la version française de la roulette est semblable à la version européenne, à la différence qu’elle comporte une option « mise en prison ».>



Le craps



Originaire des États-Unis, le craps est un jeu de dés qui se joue à partir d’un joueur et peut en compter jusqu’à 16. On note également la présence d’un croupier qui joue le rôle d’arbitre en s’assurant que les règles sont bien respectées. Ce dernier porte d’ailleurs le nom de « Chef de table ». Au cours d’une partie de craps, deux autres croupiers sont chargés du placement des mises, du paiement des gagnants, mais aussi du ramassage des mises perdantes. Enfin, un autre croupier appelé « stickman » dirige la partie.



Le principe du craps est simple. Il consiste à miser sur la chance ou la malchance du lanceur. En effet, au cours de la première étape du jeu, le joueur doit parier sur le fait qu’il passera ou non cette première phase selon les chiffres que les dés sortiront. Lorsqu’il obtient les chiffres 2, 3 ou 12, il s’agit d’un craps et la partie s’arrête. Les joueurs qui auront alors misé sur « ne passe pas » avec 2 ou 3 auront remporté la partie. En revanche, avec le numéro 12, la partie est considérée comme nulle.

L’univers des casinos en ligne a le vent en poupe depuis quelques années. Avec des bonus de bienvenue et des offres promotionnelles de plus en plus alléchantes, les établissements de jeux en ligne attirent en effet de plus en plus de joueurs. L’autre raison de cet engouement pour les jeux de casino en ligne reste leur impressionnante ludothèque. Voici la liste des jeux de casino en ligne les plus populaires.Il s’agit sans doute d’un des jeux de casino en ligne les plus populaires au monde. Apparu au 18e siècle, le Blackjack fut un jeu très apprécié parqui y jouaient pour faire passer le temps. On le retrouve aujourd’hui dans de nombreux casinos en ligne parmi lesquels on peut notamment citer Casino Betiton , entre autres. En réalité, le nom « Blackjack » provient de la règle du jeu selon laquelle lorsque vous recevez un as et un valet de pique comme les 2 premières cartes, vous recevez une prime.Le mot « jack » désigne le valet tandis que le mot « Black » signifie « noir ». Bien que cette règle ne s’applique plus dans les établissements de jeux de casino, le nom Blackjack a été conservé et le principe pour gagner n’a pas été modifié. Plus concrètement,qui représente le casino en cumulant plus de points que lui, sans toutefois dépasser 21 points. Pour obtenir le Blackjack, vous devez aujourd’hui avoir un as et une carte qui vaut 10 points. Outre le Blackjack, l’un des jeux de casino en ligne qui réunit le plus d’adeptes est le poker. Joué aussi bien dans les casinos qu’à l’extérieur, le poker est incontestablement le jeu de cartes le plus connu au monde. On le retrouve même à la télévision et des compétitions internationales de poker sont spécialement organisées. Cela contribue énormément à sa popularité qui a connuDepuis, on assiste à la création de nombreuses variantes de poker dont les plus célèbres sont certainementque vous pouvez retrouver dans de nombreux casinos de jeux en ligne. D’une manière générale, les règles de ce jeu de casino en ligne sont particulièrement simples.Pour gagner, le joueur doit avoir la meilleure main lorsque toutes les cartes sont dévoilées ou il doit être le dernier à miser sans qu’aucun autre joueur ne le suive. Dans ce cas, le joueur est déclaré vainqueur sans que la partie atteigne l’étape de l’abattage des cartes. Cependant, avant d’en arriver à l’étape d’abattage, une partie de poker commence par une mise forcée suivie deL’histoire de la roulette remonte au XVIIe siècle, une époque pendant laquelleconcevait le premier modèle. Cependant, il ne fut joué sous sa forme actuelle qu’en 1796 à Paris. Comme la machine à sous, la roulette en ligne est un jeu dont les règles sont très simples. Cela en fait l’un des jeux de casino en ligne les plus populaires auprès des joueurs.En effet, pour jouer à la roulette en ligne, il suffit que le joueur mise sur une case en espérant que la bille s’arrêtera dessus à l’issue du tour. Plus précisément, la roulette estdont chacune contient un numéro (de 0 à 36) et une couleur (noir ou rouge). Pour jouer, vous devez parier sur un numéro, une couleur et choisir entre la parité et la hauteur du numéro. Lorsque la bille tombe sur le numéro sur lequel vous avez parié, vous gagnez la partie.Il existe aujourd’hui de nombreuses variantes au jeu de roulette en ligne et chacune possède ses propres règles. La plus célèbre est certainementque l’on retrouve dans la ludothèque de nombreux casinos en ligne. Précisons par ailleurs que la version française de la roulette est semblable à la version européenne, à la différence qu’elle comporte une option « mise en prison ».>, le craps est un jeu de dés qui se joue à partir d’un joueur et peut en compter jusqu’à 16. On note également la présence d’un croupier qui joue le rôle d’arbitre en s’assurant que les règles sont bien respectées. Ce dernier porte d’ailleurs le nom de « Chef de table ». Au cours d’une partie de craps, deux autres croupiers sont chargés du placement des mises, du paiement des gagnants, mais aussi du ramassage des mises perdantes. Enfin,dirige la partie.Le principe du craps est simple. Il consiste à miser sur la chance ou la malchance du lanceur. En effet, au cours de la première étape du jeu, le joueur doit parier sur le fait qu’il passera ou non cette première phase selon les chiffres que les dés sortiront. Lorsqu’il obtient les chiffres 2, 3 ou 12, il s’agit d’un craps et la partie s’arrête. Les joueurs qui auront alors misé sur « ne passe pas » avec 2 ou 3 auront remporté la partie. En revanche, avec le numéro 12, la partie est considérée comme nulle.

------------------------------------------------------------------------



Disclaimer: The text above is a press release that was not written by Finyear.com.

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Avertissement : Le texte ci-dessus est un communiqué de presse qui n'a pas été rédigé par Finyear.com.

L'émetteur est seul responsable du contenu de cette annonce.











Articles similaires < > Mastercard et Treezor étendent leur partenariat stratégique La veille : un levier d’agilité stratégique pour les banques Gestion des dépenses : plus d’une entreprise française sur trois (34%) ne dispose pas des outils adéquats pour faire face à la crise