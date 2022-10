Les investisseurs doivent-ils se tourner vers des options d'investissement alternatives alors que l'inflation continue de susciter des inquiétudes ? A ce jour, la France continue de lutter contre l'inflation de la même manière que de nombreuses autres nations dans le monde. Fort heureusement, il existe encore plusieurs options que les investisseurs peuvent explorer pour engranger des gains en cette période de fortes turbulences des prix.

Cet article est conçu pour vous donner plus de détails sur les options d'investissement alternatives - telles que l'immobilier virtuel, les crypto-monnaies et les matières premières - comme une couverture efficace contre l'inflation, bien que comportant plus de risques.







L’immobilier virtuel, comme option alternative d’investissement



Investir dans l’immobilier virtuel est la première alternative que tout expert en investissement conseille à un investisseur dans les situations économiques stables et instables. En effet,



Son premier avantage est qu’il est un investissement à long terme. Et la majorité des biens non périssables ont tendance à augmenter de coût (valeur) sur le long terme. Son deuxième avantage, est qu’il est contrairement à l’immobilier réel plus facile et rapide à acquérir. En outre, acquérir un terrain virtuel vous exonère de payer les taxes foncières ainsi que les frais de copropriété.



Cependant, tout comme l’immobilier réel c'est un placement assez rentable. C’est la principale option d’investissement vers lequel les investisseurs doivent se tourner surtout en cette période où l’inflation persiste.



A titré d’exemple, vous pouvez acheter un bien virtuel comme une parcelle sur un métavers et le mettre en location (à des entreprises ou particuliers). Et puisqu’il est un bien durable, les loyers que vous percevrez seront pour vous une épargne intéressante. Vous pouvez encore acheter des parcelles sur des métavers et les revendre une fois qu’ils auront pris beaucoup plus de valeur, ainsi vous réaliserez un bénéfice remarquable.



Toutefois, il est important de rappeler que l’immobilier virtuel est vendu avec des certificats de propriétés numériques. Mais il faut avant tout posséder un wallet comme MetaMask ou Trust Wallet qui, rappelons-le sont des portefeuilles de cryptomonnaie.



Les matières premières, une option d'investissement alternative significative que les investisseurs doivent à tout prix explorer



Les matières premières, une excellente option alternative d’investissement alors que l’inflation persiste. En effet, les coûts des matières premières sont réputés pour résister à l’inflation. De plus, elles vous protègent contre l’inflation parce-qu'elles gardent leurs valeurs (leurs valeurs sur le marché montent au lieu de baisser) dans le temps malgré la hausse générale et durable des prix. Elles sont des valeurs refuges.

Comme vous pouvez le remarquer, c’est l’un des meilleurs secteurs d’investissement vers lequel les investisseurs doivent se tourner. Ainsi, en optant pour l'investissement dans les matières premières vous ferez d’importants profits et ce, malgré l’inflation qui continue. De ce fait, ce secteur est le plus rentable et le plus résistant.



Cependant, en plus d’être anti-inflationniste elles permettent de



Enfin, il existe de façon plus spécifique, les matières premières comme l'or, le pétrole du fait de leurs raréfactions et de leur importance qui sont adéquates pour permettre aux investisseurs de toujours multiplier leurs gains. Toutefois, investir dans l’or et le pétrole n’est valable que pour les investisseurs qui disposent de fonds plus conséquents. Fort heureusement, il existe également plusieurs autres



C’est dans cette optique que Maxim Manturov, responsable du conseil en investissement chez



Une option alternative d’investissement : les cryptomonnaies



Toujours dans l’optique de connaître les options d'investissement alternatives vers lesquelles les investisseurs doivent se tourner alors que l'inflation continue de susciter des inquiétudes, plusieurs études démontrent qu’il est idéal d’investir dans les cryptomonnaies. En effet, les cryptomonnaies sont des monnaies numériques qui permettent d’investir à distance, il vous suffit juste d’avoir un smartphone ou un ordinateur pour opérer des transactions. Elle représente également un actif accessible à n’importe quel moment soit 24h/24h.



De plus, malgré cette période plutôt instable où l’inflation continue d’inquiéter bon nombre d’investisseurs les cryptomonnaies restent une option d’investissement alternative au même titre que les matières premières comme l'or et le pétrole. C’est donc un secteur d’investissement hyper résistant.



A titré d’exemple, en 2021 où l'économie française ainsi que l’économie de plusieurs nations était frappée par l'inflation, les cryptomonnaies n'ont cessé de progresser, ce qui était un grand avantage pour les investisseurs ayant investi à ce moment.



Cependant, il existe plusieurs cryptomonnaies dans lesquelles vous pouvez investir. Il s’agit du bitcoin, du Litecoin et de l’Ether.

