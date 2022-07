Les difficultés du bitcoin se poursuivent avec toutefois des opportunités sur le long terme Commentaire de Simon Peters, analyste de marchés chez eToro.

Les difficultés du bitcoin se sont poursuivies la semaine dernière, avec une faiblesse du prix qui s'est maintenue tout au long de la semaine.



Bien que le prix du BTC ait été sujet à moins de volatilité que lors des semaines précédentes, il a suivi une tendance à la baisse, après avoir commencé la semaine autour de 21 000 $, il est descendu à son niveau actuel autour de 19 000 $ en milieu de semaine.



Un courant sous-jacent notable est cependant en cours avec le BTC. À mesure que le prix baisse, les "baleines" du bitcoin, c'est-à-dire les détenteurs de grosses quantités de crypto-actifs, achètent de nouveaux jetons. Le plus grand portefeuille de bitcoins non échangés, dont l'identité reste inconnue, a acquis des milliers de jetons supplémentaires à mesure que le prix baissait, portant sa valeur à plus de 2,53 milliards de dollars.



L'éther a connu une baisse similaire au cours de la semaine, le crypto-actifs ayant commencé autour de 1 200 dollars avant de descendre à environ 1 050 dollars jeudi, où il est resté stable depuis.



La faiblesse du prix de l'ETH survient alors que les progrès vers la fusion se poursuivent. La mise à niveau de Gray Glacier a été mise en œuvre avec succès sur le mainnet d'Ethereum la semaine dernière, se rapprochant un peu plus de la fusion - où le réseau verra une transition vers la preuve d'enjeu, ce qui pourrait avoir un impact majeur sur l'économie de la plate-forme.



L'UE adopte les lois MiCa



L'Union européenne est allée de l'avant avec un nouvel ensemble de règles pour régir les crypto-actifs et les marchés concernés. C'est un grand pas dans la réglementation des cryptoactifs, peu d'autres juridictions appliquant des règles aussi complètes au secteur.



Les réserves obligatoires pour les monnaies stables ont été renforcées, de nouvelles règles sur la déclaration des transactions sont en place et l'ESMA a de nouveaux pouvoirs pour appliquer des mesures aux fournisseurs de crypto-actifs qui ne protègent pas les investisseurs ou ne se conforment pas aux règles du marché, menaçant ainsi la stabilité.



Bien sûr, seul le temps nous dira quel sera l'impact économique sur le marché de la crypto. L'UE est un segment important mais pas le plus grand. Une grande partie de l'innovation vient de l'Europe, mais en réalité, la crypto a largement besoin d'une plus grande supervision pour fixer des règles de base clés pour les acteurs et stabiliser les marchés, sans étouffer l'innovation. L'UE est en tête, mais avec le projet de loi sur les services et les marchés financiers qui doit être adopté au Royaume-Uni, le Royaume-Uni ne tardera pas à suivre.



La mise à niveau de Cardano atteint une étape critique



La chaîne de blocs de contrats intelligents Cardano a atteint une étape critique dans sa marche vers un nouveau hard fork pour la plateforme. Tentant d'améliorer les performances de la blockchain, l'introduction du "pipelining" pourrait avoir un impact transformateur sur son efficacité.



Cardano est l'une des principales blockchains concurrentes qui se disputent aujourd'hui essentiellement l'intérêt des projets de blockchain et de crypto-actif comme base de travail. En tant que telle, il est essentiel que la plateforme continue à se développer pour rester compétitive.



Le pipelining consiste à regrouper les transactions pour faire gagner du temps aux utilisateurs du réseau. Il promet d'accélérer les temps de transaction et d'augmenter la capacité du trafic. Reste à savoir si cela se concrétisera dans la pratique, mais une indication que le hard fork a été un succès pourrait soutenir le prix des cryptoactifs.



JPMorgan voit la fin de l'hiver des crypto-actifs



La grande banque d'investissement mondiale JPMorgan, qui a continué sa marche dans la crypto malgré un trimestre difficile pour les investisseurs, dit qu'elle voit un financement sain et des backstops de contagion comme des signaux que l'hiver crypto pourrait bientôt être terminé.



La banque aborde un point vraiment important en affirmant que le financement continue d'affluer vers les projets de crypto. Ce qui est différent aujourd'hui des replis passés, c'est que les investisseurs particuliers ne sont plus les seuls à subir l'adversité.



Au lieu de cela, de multiples grandes institutions financières et autres sont maintenant présentes sur le marché également. Le point de vue de JPMorgan est clair : si une partie de l'argent quitte le secteur, d'autres fonds intelligents continuent d'acheter. L'essentiel pour les investisseurs est donc d'examiner attentivement les dossiers d'investissement et de se tourner vers ceux qui présentent les plus fortes opportunités à long terme.



Simon Peters, analyste de marchés chez eToro



A propos d’eToro

eToro a été fondé en 2007 dans le but d’ouvrir les marchés internationaux à tous ceux qui souhaitent investir simplement et en toute transparence. eToro offre aux particuliers la possibilité d’investir en leur donnant accès à une multitude d’actifs financiers, allant des actions aux matières premières en passant par les crypto-actifs. La communauté d’eToro compte plus de 27 millions de membres enregistrés qui partagent leurs stratégies d’investissement et sont libres de suivre les meilleurs d’entre eux. La plateforme eToro permet aux investisseurs d’acheter, de conserver et de vendre des actifs, de suivre la performance de leur portefeuille en temps réel et d’effectuer des transactions très simplement et quand ils le souhaitent.



Mentions légales

eToro est régulé en Europe par la Cyprus Securities and Exchange Commission et régulé au Royaume-Uni par la Financial Conduct Authority et par la Australian Securities and Investments Commission en Australie.



