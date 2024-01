The Bridge Between TradFi & DeFi, Traditional Finance and Decentralized Finance

Accueil Envoyer Imprimer Partager Les activités de la fintech française, Luko, reprises par Allianz Direct Aux termes d’une décision rendue par le tribunal de commerce de Bobigny, Allianz Direct, l'assureur en ligne paneuropéen du groupe Allianz, reprend les activités françaises d'assurance habitation de Luko et tous les actifs d'exploitation, y compris sa marque.

La totalité des 112 collaborateurs de Luko et de Demain seront transférés au sein d’Allianz Direct.



Lancée en 2019, Allianz Direct s'est établi avec succès dans cinq pays d'Europe, offrant à ses clients les meilleurs produits d'assurance en ligne, notamment l'assurance automobile, l'assurance habitation, l'assurance responsabilité civile et l'assurance voyage.



Philipp Kroetz, Directeur Général d'Allianz Direct : « Le rachat de l'activité d'assurance habitation de Luko accélère non seulement nos projets de développement sur le marché français, mais nous positionne également en tant que leader sur le marché de l'assurance habitation en ligne dans l’hexagone. Je tiens à remercier l'équipe de Luko pour son travail remarquable et son engagement au cours des derniers mois, dans un contexte difficile marqué par de nombreux challenges et une bonne dose d’incertitude. Ensemble, nous nous orientons vers un avenir prometteur et sommes en mesure de proposer à nos clients une offre et une expérience inégalées en matière d'assurance en ligne. »



Luko s'est imposé comme leader sur le marché français de l'assurance habitation en ligne en mettant l'accent sur l'utilisation de la technologie pour simplifier et améliorer l'expérience de l'assurance.

Avec cette acquisition, Allianz Direct va continuer à élargir son offre de produits et sa base de clients sous la marque « Luko ».



Fanny Limare-Wolf, Directrice Générale d'Allianz Direct France, travaillera en étroite collaboration avec toute l'équipe de Luko pour intégrer les collaborateurs dans l'organisation d'Allianz Direct reconnue pour ses plates-formes technologiques de pointe, et notamment son modèle innovant d'assurance en libre-service. Allianz Direct combinera les forces des deux organisations pour intégrer la technologie dans les solutions d'assurance et créer une expérience client exceptionnelle.

Les clients de Luko seront informés en priorité de cette reprise par Allianz Direct. Leurs contrats, les prestations et leurs contacts au sein du service client resteront inchangés.



A propos d’Allianz Direct

Allianz Direct représente l'avenir de l'assurance en ligne. Opérant au coeur de cinq marchés européens, l’assureur ambitionne de devenir « imbattable » en matière de numérique. Grâce à une offre intuitive, intelligente et orientée sur les besoins de ses clients, Allianz Direct transforme l'assurance numérique au quotidien. La simplicité est son maitre-mot : souscrire aux différentes polices d’assurance en ligne ou par téléphone n’a jamais été aussi facile. De même, la gamme de produits et services s’élargit en permanence afin d’être toujours plus en phase avec les attentes clients.

