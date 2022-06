Les actions sont-elles encore une solution solide en période de ralentissement de la croissance ?

Source : STATISTA Que ce soit aux États-Unis, en Asie ou encore en France, l'évolution des indices boursiers semble être immunisée contre les différentes crises liées au ralentissement des économies. Les différents phénomènes négatifs ont été plutôt un rappel à l'ordre pour les investisseurs en bourse. Donc oui, il y a eu un léger freinage dans les investissements en bourse mais, cela n'a aucunement arrêté les mouvements dans ce secteur. Ceci simplement parce que les actions sont des alternatives solides capables de tenir tête aux crises qu'elles soient économiques, sanitaires ou géopolitiques.À titre d'exemple, après l'avènement des facteurs ayant réduit la croissance économique en 2021 et au premier trimestre de l'année 2022, il a été constaté un ralentissement des investissements et ensuite un retour en force de la cotation des actions en bourse . Notez que le ralentissement des introductions en bourse n'a vraiment pas été assez significatif. « Sur le plan financier, nous ne voyons pas de bulle en tant que telle », voilà l'affirmation du directeur général de l'agence de notation Fitch, Mr Aymeric Poizot. Il poursuit en ce sens avec ceci : « La déconnexion entre Wall Street et “Main Street” (l’économie réelle, NDLR) ne pose pas de problème tant que les banques centrales interviennent ».En gros temps que les banques centrales continueront de fonctionner les actions seront toujours une solution solide même en période de ralentissement économique. La nature "valeur refuge" des actions joue donc ainsi son rôle et est en fait une opportunité pour les investisseurs. Mais attention, tout le monde le sait, ce secteur est volatil donc, savoir sur quelles actions se placer serait idéal avant de s'y lancer.Face à cette mise en garde dont il est très important de tenir compte, Maxim Manturov, responsable du conseil en investissement chez Freedom Finance Europe , déclare que : "Selon un ensemble de multiples d'entreprises, l'écart des sociétés américaines en décembre 2021 par rapport au pic de la bulle de 2001 était en moyenne de 28% (par exemple sur P/S d'environ 40% et sur la capitalisation par rapport au PIB de 45%). Il y a maintenant une légère normalisation (baisse de 20% par rapport au pic), mais par rapport à la bulle de 2001, la situation s'est détériorée à moyen et long terme - taux négatifs en termes réels, émissions illimitées."Il existe en effet une interaction très significative entre ces deux facteurs répondant à la question de ce sujet mais que l'on ignore la plupart du temps. Ainsi, il y a le cas où, le ralentissement de la croissance économique peut avoir d'impacts sur les actions, autrement dit une paralysie du secteur boursier. Dans ce cas, il faut que les gouvernements et Etats prennent des dispositions économiques et surtout bancaires.Mais, il existe un autre cas où, ce sont les actions qui représentent un déclic du ralentissement économique. Dans ce cas précis, on peut donc dire que les actions ou le marché boursier est plutôt une très solide solution vers laquelle les investisseurs peuvent se tourner non seulement pour diminuer la régression économique mais aussi pour se faire des gains et bénéficier des différents avantages d'un tel investissement.Parlant d'avantages, il en existe principalement trois. Accroître le rendement à long terme, protéger les investisseurs contre l'inflation et les impôts ( deux éléments très : nous dirons avantageux et prisés) et enfin maximiser (maximisé plus de revenus de placement).