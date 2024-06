Les Forces Françaises de l'Industrie propulsent leur 1er fonds d'investissement avec Crystal

Les Forces Françaises de l'Industrie (FFI) lancent FFI Croissance, le premier fonds d'investissement dédié aux entreprises du Made in France.

Ce fonds de 50 millions d'euros est destiné au financement et à l'accélération des PME made in France, avec pour ambition de les faire progresser vers le statut d'Entreprise de Taille Intermédiaire (ETI), " qui manquent cruellement à la France et qui constituent la force de l'économie allemande et l'agilité de celle du nord de l'Italie. "



FFI Croissance s'adresse aux entreprises qui " Produisent ou stimulent la production en France, servent les PME Made in France. Et, réalisent principalement plus de 2,5 millions d'euros de chiffre d'affaires et démontrent une certaine rentabilité (EBITDA > 0) "

FFI croissance est distribué par le groupe Crystal, géré par la société de gestion Tigrow et garanti par BPI France sur la perte en capital.



Les Forces Françaises de l'Industrie est un club d'entrepreneurs, présents dans 17 villes de France, créé en 2019 par Laurent Moisson, Emmanuel Deleau et Gilles Attaf. Ce dernier, peut-être le plus connu du grand public, est notamment le repreneur et l'artisan de l'embellie pendant 15 ans de la marque de prêt-à-porter, Smuggler.

Leur but a d'abord été de fédérer une communauté au travers d'événements (600 membres). Puis, dès 2020, de propulser ce "made in France" via notamment le lancement de leur premier accélérateur. Avec désormais 10 relais en régions, le clubs d'entrepreneurs franchit aujourd'hui un nouveau cap avec la naissance de ce fonds d'investissement.