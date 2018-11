Legrand acquiert la majorité du capital de Debflex

En leur qualité d’associés de R.Finances, Entrepreneur Venture et Targa Capital ont accompagné Defblex depuis 2012 jusqu’à cette acquisition par le leader du marché. Leur investissement a été effectué par le biais d’une augmentation de capitalet d’une émission d’obligations convertibles qui permettent aux fonds gérés par Entrepreneur Venture d’obtenir un multiple de 3,90 sur leurs actions et un multiple global de 2,82sur l’ensemble de leur investissement.



Debflex, entreprise familiale de matériel électrique basse tension dédié aux activités de bricolage, a su atteindre une taille conséquente lui permettant d’intéresser Legrand :« Nous sommes le second acteur du marché sur le bricolage derrière Legrand », rappelle Jean-Éric Riche, le président-directeur général de Debflex. La société emploie environ 120 personnes pour un chiffre d’affaires supérieur à 35 millions d’euros. Son attractivité repose sur son positionnement, développé par l’entreprise au cours de ses 70 années d’existence : « Notre spécificité est de nous positionner sur le meilleur rapport qualité/prix avec des produits moins chers et des marques de distributeurs », poursuit-il. Selon lui, le groupe a été séduit par « notre capacité à produire très vite des offres différentes »et « nos produits design complémentaires aux leurs ».



Il est dans l'intention de Legrand de procéder à une offre de rachat des actions Debflex non détenues par R. Finances, en vue de la radiation des actions Debflex du marché Euronext Access, à un prix par action Debflex qui ne serait pas inférieur à 2,50 euros.



A travers ce rapprochement, Legrand souhaite compléter son dispositif dans le segment porteur des travaux de bricolage en France en s'appuyant sur l'expertise spécifique développée par Debflex. Cela permet au même moment à Debflex d'accélérer encore son développement sur ses marchés.



A propos de Debflex :

PME familiale implantée dans la Somme depuis 1948, Debflex est un acteur français de premier plan du matériel électrique dédié aux activités de bricolage. La largeur de son offre lui permet de couvrir l'ensemble des types de chantiers électriques. Debflex fait de la réponse client, de la facilité d'installation et de la qualité de ses produits ses priorités essentielles. Sa grande connaissance du marché du bricolage et son expérience accumulée, enrichie par une veille permanente, lui permettent d'accompagner ses clients au plus proche de leurs attentes et de l'évolution de leur activité. Debflex est coté sur Euronext Access Paris (code ISIN FR0010776658).



A propos de Legrand :

Legrand est le spécialiste mondial des infrastructures électriques et numériques du bâtiment. Son offre complète, adaptée aux marchés tertiaire, industriel et résidentiel internationaux en fait une référence à l'échelle mondiale. Dans une démarche impliquant l'ensemble de ses équipes et de ses parties prenantes, Legrand poursuit sa stratégie de croissance rentable et durable, tirée par les acquisitions et l'innovation avec le lancement régulier de nouvelles offres - dont notamment des produits connectés Eliot à plus forte valeur d'usage. Legrand a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires de plus de 5,5 milliards d'euros. Le Groupe est coté sur Euronext Paris et intégré notamment au CAC 40 (code ISIN FR0010307819).



A propos d’Entrepreneur Venture

Créée en 2000, Entrepreneur Venture est une société de gestion indépendante agréée AMF, spécialiste du non côté, détenue et dirigée par ses fondateurs. Entrepreneur Venture accompagne des PME françaises en capital-développement. La société a lancé 3 FPCI, 6 FCPR et 28 Fonds d’Investissement à travers desquels elle a réalisé plus de 150 opérations d’investissement. Les encours totaux gérés par Entrepreneur Venture sont d’environ 700 M€.

entrepreneurventure.com



A propos de TARGA Capital :

TARGA Capital a été créée en 2011 par des chefs d’entreprise pour investir dans des PME indépendantes qui, par leur taille ou leur performance, ont un accès limité aux financements. TARGA Capital réunit des investisseurs, tous dirigeants et chefs d’entreprise expérimentés, exerçant souvent des mandats d’administrateurs indépendants, et une équipe d’investissement et de gestion, rassemblée dans TARGA Associés, composée d’anciens chefs d’entreprise et de professionnels de la Finance. TARGA Capital prend des participations majoritaires ou minoritaires en investissant entre 500 k€ et 1,5 M€ par opération sur des valorisations d’entreprise comprises entre 2 et 10 M€.

targa-capital.fr