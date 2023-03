Ledger : 100 millions et des ambitions vers toujours plus de sécurité.

Ledger réalise un exploit ? En plein milieu d’un marché des plus atones pour les levées en tech additionné au bear-market ambiant sur les cryptos, la licorne française signe un nouveau tour de table à 100 millions d’euros.

Exploit supplémentaire ? L’entreprise maintient sa valorisation à 1,3 milliard d’euros (valorisation datée de sa dernière levée de fonds en juin 2021 de 380 millions de dollars) et fait entrer trois nouveaux investisseurs : True Global Ventures, Digital Finance Group et VaynerFund. Investisseurs qui s’associent à l’occasion de ce nouveau tour de table aux existants dont : Cap Horn, Morgan Creek, Cathay Innovation, Kereya Capital…

A l’issue de cette annonce, Pascal Gauthier, Chairman et CEO de Ledger a publié une tribune publique pour remercier ses investisseurs, souligné la difficulté de la période et, apprécié la résilience des équipes de Ledger et du business model.

« Dans cet environnement difficile, Ledger a toujours fait preuve d'une forte résilience et d'une adoption croissante pour le matériel et les services de notre entreprise. Depuis la création de Ledger, nous avons vu le marché monter et descendre, les gens se demander si la crypto-monnaie devrait exister, mais notre engagement envers l'innovation de la blockchain a été inébranlable. Nous continuons à être le refuge des clients dans ces moments de volatilité, en réalisant la promesse des crypto-monnaies et en positionnant Ledger comme l'étalon-or de l'industrie. Lorsque les inquiétudes du marché augmentent, les gens se précipitent pour acheter des appareils Ledger et utilisent quotidiennement les services de transaction Ledger Live. »



Parmi les innovations citées, par le CEO : Ledger Stax. Une nouvelle génération de portefeuille matériel présenté récemment (fin 2022), conçue avec l’aide de Tony Fadell, co-inventeur de l’iPod et de l’iPhone. De la taille d’une carte bancaire, il doit selon son célèbre concepteur être « reconnaissable afin que les utilisateurs sachent instantanément de quoi il s’agit. Aussi utile et intuitif que le smartphone mais pas trop petit, personnel et présenter une longue durée de vie de la batterie… »

Pascal Gauthier, souligne surtout, pour sa part, l’aspect sécuritaire, en adéquation avec un usage croissant des cryptomonnaies induisant une hausse des risques. « Soyez assurés que la sécurité sans compromis sera toujours au cœur de nos produits. Ledger Stax est construit grâce à l'expertise de classe mondiale de l'équipe Donjon, notre "laboratoire d'attaque" constamment à la recherche de vulnérabilités. »



La société créée en 2014, aurait vu une nette accélération de sa croissance en particulier au dernier trimestre de cette année avec des volumes multipliés par quatre. Les récents scandales et déboires des banques américaines alimenteraient cette tendance.

Selon une information des Echos, le chiffre d’affaires de Ledger serait resté relativement stable en 2022 à 177 millions d'euros, contre 181 millions en 2021.



Anne-Laure Allain