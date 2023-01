Le web 3.0 élargira-t-il les opportunités avec l'aide de la 5G

Parce que nous utilisons tant d'applications et de services, nous avons abandonné beaucoup de contrôle sur nos données et notre vie privée. Nous dépendons tellement de la technologie moderne que même une courte interruption de notre connexion Internet peut nous causer beaucoup de problèmes.Les utilisateurs auront plus de contrôle sur leurs données et leur vie privée à mesure que les fondations du Web 3.0 seront construites. La troisième génération d'Internet, qui sera rendue possible par la connexion rapide de la 5G, sera à nouveau décentralisée, tout comme l'Internet des débuts. Il est conçu pour pouvoir fonctionner sans serveurs. Il le fait à la place avec un réseau d'appareils. Une personne ou un groupe ne peut contrôler qu'une partie des données. En fin de compte, cela conduirait à la dispersion des données dans de nombreux endroits différents.Pour que le Web 3.0 fonctionne bien, il a besoin de nouvelles façons de se connecter, comme la 5G. La technologie 5G contribuera à garantir que tout fonctionne rapidement et correctement. Il s'agit de se préparer à un processus dynamique qui servira de base à la façon dont les gens utiliseront Internet à l'avenir.Avec les réseaux 5G, il sera beaucoup plus facile pour les gens de travailler ensemble et en équipe virtuelle. Grâce aux dernières technologies, les systèmes peuvent se déplacer plus rapidement et consulter davantage de données. Cela améliore tout ce qui concerne la 3D.Pour que le Web 3.0 fonctionne, il a besoin de beaucoup de nouvelles technologies qui peuvent toutes fonctionner ensemble. Ces technologies incluent l'Internet des objets, l'intelligence artificielle, un réseau 5G et la Blockchain. C'est parce qu'il y a beaucoup d'internautes et de personnes qui peuvent se connecter en Inde. L'Inde a également un gros avantage en ce qui concerne le nombre de personnes pouvant utiliser Internet.Dans un document d'étude, le Forum de partenariat stratégique américano-indien (USISPF) a déclaré que le Web 3.0 pourrait augmenter le PIB de l'Inde de 1,1 billion de dollars. L'économie numérique de l'Inde vaudra 262 milliards de dollars de plus en 2032 qu'elle ne l'est actuellement, soit 5 milliards de dollars. Les entreprises du Web 3.0 ont besoin d'un environnement favorable pour tirer le meilleur parti de ces changements. Pour cette raison, l'Inde obtiendra une bonne place sur la carte Web 3. https://crypto-engine.live/ est la plateforme officielle de trading de crypto-monnaie.Vos informations sont conservées dans une note sur Web3 appelée "crypto-monnaie" à laquelle vous pouvez accéder quand vous en avez besoin. Sur Web3, vous pouvez interagir avec des applications et des communautés à l'aide de votre portefeuille. Vous emportez tout avec vous lorsque vous vous déconnectez. Puisque vous possédez les données, c'est à vous de décider si vous voulez les utiliser pour gagner de l'argent.Lorsque vous utilisez un site comme Facebook ou YouTube, la société qui gère le site obtiendra les informations que vous fournissez, les possédera et gagnera de l'argent. Vos informations sont enregistrées sur votre portefeuille bitcoin sur web3, où vous pouvez y accéder à tout moment. Sur Web3, vous pouvez interagir avec les applications et les communautés en utilisant votre portefeuille. Vous emportez tout avec vous lorsque vous vous déconnectez. Puisque vous possédez les données, c'est à vous de décider si vous voulez les utiliser pour gagner de l'argent.Web 3 aura des parties non connectées et exécutera des applications (DAO). De ce fait, les décisions ne sont plus prises par une seule personne. Au lieu de cela, les décisions sont prises par les personnes qui ont des jetons de gouvernance. Les utilisateurs peuvent obtenir des jetons de gouvernance de deux manières : en aidant à faire fonctionner ces programmes décentralisés ou en les achetant.Dans une entreprise typique, le président-directeur général (PDG) apporte tous les changements acceptés par les propriétaires de l'entreprise. Dans une organisation autonome décentralisée (DAO), les personnes qui possèdent des jetons peuvent voter sur tout changement proposé. Si les modifications sont acceptées, elles seront ajoutées au code du DAO par un contrat intelligent. Tout le monde peut accéder au code source d'une organisation démocratique, décentralisée et autogérée (DAO).