Le tracker d’investissements Delta est le premier à intégrer un explorateur mobile de NFT Delta, le tracker d’investissement, vient d’annoncer son développement dans les NFT avec la disponibilité de son application qui permet aux utilisateurs de consulter les NFT en même temps que leurs actions, cryptos et avoirs numéraires.

• La première app qui permet de consulter ses NFT en même temps que le reste de son portefeuille

• Delta donnera également aux utilisateurs la possibilité de consulter et d’explorer des collections de NFT



Delta est un explorateur multi-actifs qui propose aux utilisateurs un aperçu unique, clair et complet de leur portefeuille d’investissement. L’application permet aux utilisateurs de consulter et de suivre leurs cryptos, actions, NFT et fonds au même endroit. Ils disposent grâce à cela des outils et tableaux nécessaires pour garder toute la maîtrise de leurs finances et prendre de meilleures décisions, aujourd’hui comme demain.



Les utilisateurs auront la possibilité de connecter leur portefeuille Web3 à l’application Delta et de suivre leurs NFT en même temps que leurs autres actifs1. Les portefeuilles Ethereum sont déjà en direct, avec la possibilité d’ajouter le multi-chaîne plus tard dans l’année. Les utilisateurs pourront non seulement consulter les NFT qu’ils possèdent, mais aussi explorer et suivre plus de 18 millions de NFT.



Nicolas Van Hoorde, PDG de Delta : « La plupart des investisseurs particuliers jonglent aujourd’hui avec plusieurs applications financières, ce qui rend très difficile toute vue d’ensemble précise de leurs investissements. Grâce à ses connexions à plus de 5 000 banques et courtiers, Delta est la première application à fournir à ses utilisateurs un tableau complet de leurs investissements (NFT inclus) au même endroit. »



L’année 2021 a vu les NFT exploser. Selon un rapport récent de NonFungible.com, la valeur totale des transactions NFT a grimpé dans le monde de 21 350 % pour passer de $ 82,5 millions en 2020 à $ 17 milliards en 2021.



« Delta aide les utilisateurs dans la prise de décisions financières appropriées en leur donnant un aperçu de leurs actifs et en leur proposant les outils nécessaires à l’analyse de leur fortune. Si les NFT ne sont certes pas des actifs d’investissement classiques, nous n’en sommes pas moins convaincus qu’ils rentreront dans les avoirs de beaucoup de clients. Nous sommes donc ravis de les intégrer à l’univers Delta. Nous avons toujours été fiers de notre superbe design et espérons que les utilisateurs apprécieront l’occasion qui leur est offerte de consulter leurs NFT et de découvrir de nouvelles collections via notre application. », d’après Nicolas Van Hoorde.



Le 13 avril à 18 h 00 CET, Delta organisera un webinaire en direct sur les NFT auquel participeront Nicolas Van Hoorde, PDG de Delta et Bert Dries, alias Musketon, un créateur belge passé millionnaire en crypto du jour au lendemain en vendant ses propres NFT. L’inscription est gratuite et se fait sur https://delta.app/en/live-sessions.



Delta fait partie d’eToro, le réseau leader d’investissement social qui rassemble plus de 27 millions d’utilisateurs inscrits.



Pour en apprendre davantage sur l’application Delta, consultez www.delta.app ou téléchargez l’application sur l’App Store pour les utilisateurs d’Apple ou Google Play pour les utilisateurs d’Android.



1 Sous réserve de l’examen Apple iOS



À propos de Delta

Delta est la seule application sur le marché à donner aux investisseurs l’occasion de consulter en direct toutes les composantes de leur portefeuille. L’application pour smartphone basée en Belgique assure le lien tant avec les portefeuilles crypto qu’avec les portefeuilles d’actions, en les combinant dans un aperçu pratique et convivial grâce auquel les utilisateurs peuvent consulter en un coup d’œil la valeur totale de leurs investissements. Forte d’une équipe de 27 collaborateurs, Delta aide depuis 2017 plus de 3,5 millions d’investisseurs dans le monde à prendre les bonnes décisions, en toute simplicité. Depuis 2019, Delta fait partie d’eToro, le réseau leader de l’investissement social.

Plus d’informations : www.delta.app



