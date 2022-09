Le token Tamadoge bat tous les records, 10M$ investis en 4 semaines Le jeu Play-to-Earn (P2E) Tamadoge réalise l'une des levées de fonds les plus rapides dans le monde de la crypto cette année. Plus de 70% de sa prévente totale à été complétée, représentant 10 millions de dollars investis en moins d'un mois.

Durant la phase actuelle de la prévente (sixième phase sur neuf au total), qui sera bientôt clôturée, le prix du TAMA a été fixé à 1 USDT pour 44 TAMA. Lorsque la prévente atteindra un total de 10,75 millions de dollars investis, celle-ci entrera dans sa septième phase. Le prix du jeton passera alors à un taux de 1 USDT pour 40 TAMA.



USDT est le ticker de la crypto stablecoin Tether, pour rappel un stablecoin est une crypto dont le prix reste stable ($1), sa valeur est arrimée au dollar américain grâce à des réserves de liquidités et d'équivalents de liquidités.



Éviter les sociétés de capital-risque en contrôlant la pré-vente et de manière décentralisée



Il a fallu moins d'un mois de prévente pour lever 10 millions de dollars. Du point de vue des développeurs de projets, il s'agit d'un moyen beaucoup plus efficace de solliciter des fonds auprès d'investisseurs de cette façon que la voie traditionnelle du capital-risque.



Du point de vue des investisseurs, il s'agit également d'un processus plus transparent et ouvert que le capital-risque et que le capital-investissement, qui dominent les investissements de départ et exclut les personnes disposant de sommes relativement modestes à investir.



Moins de 30 % des jetons TAMA alloués en prévente sont encore disponibles à l'achat



Sept cents millions de jetons ont été vendus sur un total d'un milliard disponibles lors de la prévente, le prix augmentant pour chaque tranche de jetons successive. L'offre totale de TAMA est de 2 milliards.

Il reste donc moins de 30% des jetons de prévente à acheter, l'allocation se vidant rapidement.



Tamadoge s'est vendu à 1 USDT/100 TAMA (1 TAMA = 0,01) lors de la phase initiale de vente bêta, au cours de laquelle 200 millions de jetons ont été vendus. Plusieurs tranches de 100 millions de jetons ont suivi depuis.



Le prix du jeton augmentera graduellement jusqu'à atteindre 0,03 $ en neuvième phase, soit l'équivalent de x3 le prix lors de la première phase de vente bêta.



Pour résumer, après la septième phase où 1 USDT vaudra 40 TAMA, la prévente atteindra sa huitième phase où 1 USDT vaudra 36.36 TAMA. La neuvième et dernière phase verra le prix passer à 1 USDT = 33,33 TAMA.



• Phase 6 : 1 USDT = 44.44 TAMA

• Phase 7 : 1 USDT = 40 TAMA

• Phase 8 : 1 USDT = 36.36 TAMA

• Phase 9 : 1 USDT = 33,33 TAMA



L’équipe derrière Tamadoge se dévoile peu à peu, elle comprend deux Britanniques



Bien que les identités exactes de ceux qui composent l'équipe de Tamadoge n'aient pas encore été dévoilées, on sait à présent que deux de ses membres sont britanniques.



Il y a quinze jours, le site officiel de Tamadoge a révélé que Thomas Seabrook, ancien directeur technique chez WMS, était le principal développeur de jeux du projet et que Carl Dawkins, anciennement directeur du marketing chez SocialBlox, était responsable de la croissance chez Tamadoge.



Elon Musk, célèbre amateur de la race de chien Shiba Inu qui a tant fait pour inspirer le secteur des monnaies mèmes, fait-il partie des mystérieux investisseurs du projet ?



Les jeux blockchain sont " les moins touchés par le marché baissier " - Tamadoge est la prochaine crypto à exploser



Bien que l'hiver crypto ait vu les valorisations dégringoler dans tout l'espace des actifs numériques, les jeux blockchain ont été le secteur "le moins touché par le marché baissier", selon les données compilées par le site de données et d'analyse DappRadar.



Tamadoge est en train de construire un jeu où les joueurs sont récompensés pour élever leur ‘Tamadoge Pet’ en le nourrissant depuis sa naissance à l'âge adulte. Chaque animal est représenté par un NFT et possède des caractéristiques uniques. Les classements dans lesquels les animaux rivalisent pour grimper le classement seront mis en ligne avant la fin de l'année. Autre nouveauté, les animaux pourront également s'affronter.



Au début de l'année prochaine, l'équipe prévoit d'explorer les possibilités de partenariat avec des plateformes de métavers. Une application complète autour de la réalité augmentée sera lancée l'année prochaine.



- Protégé d’un Rug-pull / KYC : https://coinsniper.net/coin/37091

- Audit de sécurité : https://tamadoge.io/wp-content/uploads/2022/07/SolidProof-TamaDoge.pdf

- Pour plus d'informations sur la prévente de Tamadoge : https://buy.tamadoge.io/

- Adresse du contrat pour Tamadoge : 0x12b6893cE26Ea6341919FE289212ef77e51688c8



https://tamadoge.io/



