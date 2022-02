Le rôle des RP dans le financement de l'innovation

Interview I Hélène Joubert, Directrice France et Allemagne de l'agence relations publiques Red Lorry Yellow Lorry PR.



Quelle est l’activité de Red Lorry Yellow Lorry ?







En France, nous accompagnons à la fois des start-ups très ambitieuses, comme Cysec dans le domaine de la cybersécurité et du spatial, des grands groupes français installés comme Airbus, CS Group, Armatis ou encore le fond d’investissement Partech ainsi que de nombreux éditeurs américains qui souhaitent se lancer en Europe et particulièrement en France. Ces derniers opèrent dans des secteurs divers et variés, comme le stockage, le Content Management et bien sûr la FinTech ou encore la RegTech.



Pourquoi les relations publiques sont-elles vitales pour les entreprises de la tech ?



Que vous dirigiez une start-up soucieuse d’attirer des financements, une scale-up en hypercroissance, ou un fond d’investissement, il est primordial pour vous que votre valeur ajoutée soit connue et reconnue par ceux à qui vous vous adressez. Le financement de l’innovation passe aussi par la connaissance qu’a votre écosystème de votre organisation, de votre crédibilité, de votre valorisation sur le marché, de ceux qui vous ont fait confiance auparavant, de vos valeurs, des individualités qui la composent et de votre business model. En quelque sorte, dans la tech, vos valeurs et votre réputation peuvent influer votre valorisation.



Pourquoi se tourner vers une agence de relations publiques spécialisée ?



Certains enjeux réputationnels sont universels et ne demandent que peu de connaissances sectorielles. D’autres, en revanche, sont très spécifiques à la tech où les boîtes montent et descendent très rapidement, et où les critères d’évaluation pour un produit qui n’existe pas encore, par exemple, diffèrent forcément de ceux d’une étude de marché classique. Cela requiert de pouvoir s’appuyer sur des communicants familiarisés à ces problématiques, qui comprendront vos besoins communicationnels étape par étape.



Des équipes à l’étranger, notamment aux Etats-Unis, est-ce un atout fort ?



C’est même l’un de nos piliers car nos clients ont souvent besoin d’aborder les marchés étrangers. Que ce soit pour obtenir des financements - le marché B2B tech européen est encore plus en croissance que celui des Etats-Unis -, s’appuyer sur un écosystème plus abouti dans un domaine ou dans un autre, ou pour attirer une clientèle dans un pays étranger. Nous le faisons déjà pour de nombreux clients, nos équipes se coordonnent alors en interne pour communiquer dans plusieurs pays. Nous venons par ailleurs d’ouvrir un troisième bureau aux Etats-Unis : après Boston et Los Angeles, c’est à Austin, nouvelle ville phare de la tech avec SpaceX ou Oracle, que Red Lorry Yellow Lorry s’est implantée.



Nous avons aussi développé notre propre réseau d’agences partenaires, Convoy, pour accompagner nos clients sur des territoires étendus. Cela comprend une cinquantaine de pays supplémentaires, notamment le Benelux, les Nordics, la Chine ainsi que le Kenya et le Nigeria qui sont les pays avec lesquels nous travaillons le plus. Les agences sont également spécialisées dans le Tech B2B et sont de taille et de culture similaire à la nôtre. C’est une expérience exceptionnelle pour nos consultants d’être au cœur de véritables campagnes de communication internationales au côté de professionnels experts, ouverts et disponibles à la collaboration !



La pandémie a-t-elle affecté vos activités ?



Non, car en mettant en exergue le besoin de distanciel, la pandémie a accéléré l’essor de la digitalisation. Nous-même avons opté pour un mode de travail hybride, alternant journées au bureau et télétravail, suivant les consignes gouvernementales.

