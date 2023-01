Le ralentissement de l'inflation en France : comment les investisseurs peuvent-ils protéger leur patrimoine ?

Image STATISTA Malgré le fait que la BCE reste agressive sur sa politique monétaire, nous pouvons voir que l'inflation est proche de son pic (5-6%) et qu'elle devrait se stabiliser dans les prochains mois. Cela dit, les investisseurs sont amenés à réfléchir à la façon dont ils doivent placer leur argent pour le protéger contre cette inflation et le risque associé à l'inflation.Il est recommandé de protéger la valeur de votre patrimoine, car cela vous permet de préserver votre richesse et de maintenir votre niveau de vie à long terme. Voici quelques éléments à prendre en compte pour protéger la valeur de votre patrimoine :: évitez de mettre tous vos œufs dans le même panier et diversifiez votre portefeuille en achetant différentes classes d'actifs, comme Acheter des actions , de l'or, des fonds immobiliers, etc.: les investissements à long terme, comme les fonds communs de placement, l'or ou les actions, peuvent être plus volatils à court terme, mais ont tendance à être plus stables sur le long terme.: il est important de garder une réserve de liquidités pour faire face à des dépenses imprévues ou pour profiter de bonnes opportunités d'investissement.: souscrivez des assurances pour protéger votre patrimoine contre les risques tels que l'incapacité de travail, les accidents, les catastrophes naturelles, etc.L'inflation désigne l'augmentation générale des prix dans un pays sur une période donnée. Ce phénomène peut avoir un impact significatif sur le pouvoir d'achat de vos revenus. Il convient donc de tenir compte de l'inflation lorsque vous faites des investissements. Voici quelques idées d'investissement qui peuvent vous aider à lutter contre l'inflation :: l'or et les autres métaux précieux ont tendance à être considérés comme des valeurs refuge en cas d'inflation élevée, car ils ont généralement une valeur stable. Comme précisé par Maxim Manturov, responsable du conseil en investissement chez Freedom Finance Europe , déclare que : "Pendant de nombreuses années, le métal jaune a été considéré comme un moyen d'épargne. En tant que matière première physique, il est impossible de l'imprimer comme la monnaie et sa valeur est insensible aux décisions des gouvernements en matière de taux d'intérêt. Étant donné que l'or a toujours conservé sa valeur au fil du temps, il offre une forme d'assurance contre les événements économiques défavorables. Les investisseurs ont tendance à investir leur argent dans l'or lorsqu'un problème économique survient, ce qui entraîne une hausse de son prix grâce à une demande accrue. Une baisse du dollar américain et des rendements réels est un élément positif pour l'or et les mineurs d'or. Un dollar fort a maintenu le prix de l'or à la baisse. Après avoir atteint un pic en septembre et octobre, le dollar américain a récemment commencé à s'affaiblir, ce qui devrait entraîner une hausse du prix de l'or en raison d'une augmentation de la demande.": Acheter des actions de certains secteurs défensifs vous permettra de vous protéger contre l'inflation et, à long terme, cela peut se révéler rentable.: les obligations à taux d'intérêt réel sont des obligations qui offrent un taux d'intérêt supérieur à l'inflation.: l'investissement dans l'immobilier peut être une façon de lutter contre l'inflation, car les prix de l'immobilier ont tendance à augmenter au fil du temps.