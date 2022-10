Le prix du bitcoin se maintient à 19 000 $ malgré une forte variation en milieu de semaine Commentaire de Simon Peters, analyste de marchés chez eToro.

Le prix du Bitcoin se maintient au-dessus de 19 000 $ malgré une folle oscillation en milieu de semaine dernière. Le plus grand crypto-actif du monde a commencé à s'échanger la semaine dernière autour de 19 250 dollars, pour se retrouver juste en dessous de 19 000 dollars en milieu de semaine.



Mais une journée noire pour les marchés jeudi a vu le prix plonger en dessous de 18 200 $ - avant de bondir au-dessus de 19 500 $ sur la plateforme eToro. Le prix se maintient maintenant au-dessus de 19 000 $.



L'Ether a connu une évolution similaire jeudi, passant sous les 1 200 $ avant de dépasser les 1 325 $. Il évolue actuellement juste en dessous de 1 300 $.



Cette volatilité s'inscrit dans un contexte fébrile pour les marchés, qui semblent réagir rapidement à toute évolution économique, l'évolution future de l'inflation et des hausses de taux étant particulièrement difficile à prévoir pour le moment.



BNY Mellon va gérer des crypto-actifs



L'une des plus grandes et des plus anciennes banques américaines, BNY Mellon, a annoncé qu'elle allait commencer à accepter les crypto-actifs de ses clients. L'entreprise a reçu l'approbation des autorités réglementaires au début de l'année et conservera désormais les crypto-monnaies aux côtés des investissements traditionnels de ses clients.



Bien que ce soit encore relativement tôt, les lignes entre la finance traditionnelle et la cryptofinance commencent à s'estomper. Lorsque de grandes institutions vénérables comme BNY Mellon se lancent dans le secteur, il est clair que le changement est en cours, non seulement en termes de marché de la crypto, mais aussi pour la finance de la vieille école.



L'époque où les crypto-actifs étaient considérées comme une activité de niche, les clients étant condamnés à détenir leurs crypto-actifs sur des plateformes offrant peu de protections et de garanties, est révolue. Le but d'une banque est de détenir votre patrimoine en toute sécurité. Si cette richesse est maintenant en crypto, il est logique que la banque soit préparée à cela.



Google Cloud commence à accepter les crypto-actifs



Google Cloud a annoncé qu'il commencerait à accepter certains crypto-actifs comme mode de paiement à partir de 2023. La fonctionnalité sera fournie par Coinbase Commerce et comprendra la possibilité de payer avec des crypto-actifs tels que le Bitcoin, l'Ether, le Dogecoin et le Litecoin.



Il est intéressant de noter que Coinbase transfère une partie de son hébergement web et de ses données vers Google Cloud, un concurrent croissant d'Amazon Web Services (AWS), le goliath du secteur de l'hébergement web. Ce n'est pas le premier partenariat de Google en matière de blockchain et de crypto-actif. Google Cloud s'est déjà associé à divers projets par le passé.



Cela ne va pas déplacer des montagnes en termes de valorisation du marché, mais chaque exemple d'une grande institution qui commence à accepter les crypto-actifs est un pas en avant pour le secteur qui travaille dur pour fournir des méthodes de paiement et de garde alternatives aux utilisateurs.



Il s'agit d'une communication marketing qui ne doit pas être considérée comme un conseil en investissement, une recommandation personnelle, une offre ou une sollicitation d'achat ou de vente d'instruments financiers. Ce matériel a été préparé sans tenir compte d'objectifs d'investissement ou de situations financières particulières, et n'a pas été préparé conformément aux exigences légales et réglementaires visant à promouvoir une recherche indépendante. Toute référence à la performance passée d'un instrument financier, d'un indice ou d'un produit d'investissement packagé ne constitue pas, et ne doit pas être considérée comme un indicateur fiable des résultats futurs.



Tout le contenu de ce rapport est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil financier. eToro ne fait aucune déclaration et n'assume aucune responsabilité quant à l'exactitude ou l'exhaustivité du contenu de cette publication, qui a été préparée en utilisant des informations disponibles publiquement.



Les cryptoactifs sont des instruments volatils qui peuvent fluctuer fortement dans un laps de temps très court et ne conviennent donc pas à tous les investisseurs. En dehors des CFD, la négociation de crypto-monnaies n'est pas réglementée et n'est donc supervisée par aucun cadre réglementaire européen. Votre capital est à risque.



A propos d’eToro

eToro a été fondé en 2007 dans le but d’ouvrir les marchés internationaux à tous ceux qui souhaitent investir simplement et en toute transparence. eToro offre aux particuliers la possibilité d’investir en leur donnant accès à une multitude d’actifs financiers, allant des actions aux matières premières en passant par les crypto-actifs. La communauté d’eToro compte plus de 27 millions de membres enregistrés qui partagent leurs stratégies d’investissement et sont libres de suivre les meilleurs d’entre eux. La plateforme eToro permet aux investisseurs d’acheter, de conserver et de vendre des actifs, de suivre la performance de leur portefeuille en temps réel et d’effectuer des transactions très simplement et quand ils le souhaitent.



Mentions légales

eToro est régulé en Europe par la Cyprus Securities and Exchange Commission et régulé au Royaume-Uni par la Financial Conduct Authority et par la Australian Securities and Investments Commission en Australie.



