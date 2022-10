Le prix de l’ETH est-il sous-évalué depuis The Merge ? Le panel de Finder est divisé.



• ETH devrait chuter jusqu'à 963 $ avant de terminer l'année 2022 à 1 377 $.

• L'ETH atteindra 5 154 dollars en 2025 et 11 727 dollars en 2030.

• 50% des panélistes disent que la décentralisation sera le plus grand compromis après la fusion.



L'Ether (ETH) est toujours sous-évalué après la mise à niveau de Merge, selon près de la moitié (46 %) du panel du rapport de prédictions de prix de l'Ether de Finder.com.



Le panel de Finder, composé de 55 spécialistes des technologies financières et des cryptomonnaies, prévoit que l'ETH descendra jusqu'à 963 dollars avant de terminer l'année 2022 à 1 377 dollars.



Joseph Raczynski, technologue et prospectiviste de Thomson Reuters, pense que l'ETH atteindra 1 700 dollars d'ici à la fin de 2022 et estime que les avantages de la fusion (The Merge) ne sont pas encore pris en compte.



"L'ETH a perdu de sa valeur, mais on pourrait dire que l'Ether a plus de valeur et est plus sûr maintenant. Le récit est également bien meilleur sur le plan de l'impact environnemental, réduisant la consommation d'électricité de plus de 99%", a déclaré Raczynski.



À long terme, le panel prévoit que l'ETH atteindra 5 154 dollars fin 2025 et 11 727 dollars en décembre 2030 en moyenne.



Le directeur général de Digital Capital Management, Ben Ritchie, pense que l'ETH est actuellement sous-évalué et pourrait valoir 8 000 dollars d'ici 2025.



"Les conditions défavorables du marché ont entravé la croissance du réseau, mais lorsque ces facteurs seront mis de côté, la probabilité de son succès augmentera considérablement".



Cependant, la consultante indépendante en crypto-actifs Chloe White fait partie des 23% qui pensent que l'Ether est surévalué, arguant que les pressions géopolitiques sont trop fortes pour que l'ETH puisse les surmonter.



"The Merge a bien eu un certain effet sur l'offre d'ETH, mais pas assez pour compenser le poids des forces macroéconomiques et géopolitiques actuelles qui tendent les marchés à l'échelle mondiale. Les eaux seront agitées pendant les mois à venir."



Pendant ce temps, 31% des panélistes, dont Yves Longchamp, responsable de la recherche de la SEBA Bank, pensent que l'Ether a un prix juste.



"... L'écosystème Ether subit une série de mises à niveau. Toutes sont destinées à conduire le réseau Ether vers une plus grande évolutivité, une plus grande vitesse de transaction et une plus grande efficacité des coûts. Une fois terminée, la fusion permettra à Ether de devenir une couche de règlement globale, adaptée à la création de puissantes applications décentralisées."



Cependant, malgré ces avantages potentiels, la mise à niveau Merge a également un coût. Selon la moitié (50 %) du panel de Finder, la décentralisation de l'ETH sera la plus grande contrepartie.



Le directeur financier de Boston Trading Co., Jeremy Britton, affirme que même si la fusion fait gagner des points à l'ETH auprès des écologistes et du gouvernement, elle "n'offre pas la décentralisation à laquelle la crypto est destinée."



Le responsable des partenariats stratégiques de Swyftx, Tommy Honan, pense que les préoccupations liées à la centralisation s'estomperont avec le temps, cependant, il reconnaît que la situation actuelle donne au bitcoin un autre avantage sur l'ETH.



"Les premières statistiques sur la concentration des validateurs de jalonnement sont assez inquiétantes, étant donné que 5 ou plus basés aux États-Unis représentent environ 64% des ETH jalonnés dans le monde. Bien que je pense que cela se stabilisera avec le temps, cela signifie que l'événement Merge a encore contribué à la centralisation d'Ether, une autre carte que les maximalistes du Bitcoin détiennent sur son plus proche rival."



Malgré les inquiétudes concernant la centralisation, la majorité des panélistes (56%) ne s'attendent pas à ce que le réseau Ether soit un jour monopolisé par un seul acteur, tandis que 22% pensent que cela finira par arriver et les 22% restants sont incertains.



Vous pouvez consulter notre rapport complet ici:

