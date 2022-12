Le potentiel commercial de la blockchain

Cette conception permet à la base de données d'être partagée entre de nombreux utilisateurs sans compromettre son intégrité ou sa sécurité. La blockchain a d'abord été développée comme système de comptabilité pour la monnaie virtuelle bitcoin, mais elle a depuis été utilisée pour d'autres usages également ; elle est le plus souvent associée à des cryptomonnaies comme le Bitcoin, l'Ethereum et le Ripple. Les applications potentielles de cette technologie vont bien au-delà de la finance et des transferts d'argent : Certains experts voient des applications pour tout, de la gestion de la chaîne d'approvisionnement et des transactions immobilières aux dossiers médicaux personnels et aux systèmes de vote.Bien que la technologie blockchain n'en soit qu'à ses débuts, le secteur financier explore les moyens de l'exploiter pour améliorer les transactions. Par exemple, les banques cherchent à utiliser des contrats intelligents pour respecter les exigences réglementaires et automatiser les processus sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Selon McKinsey, cela pourrait réduire les coûts jusqu'à 15 milliards de dollars par an.La technologie a également d'autres utilisations potentielles pour les banques et les compagnies d'assurance, différentes d’assurer le cours du Bitcoin ● Les banques regardent la blockchain comme un moyen d'améliorer leur propre efficacité en la rendant plus rapide et moins chère que les systèmes de paiement traditionnels comme Swift ou VisaNet.● Les compagnies d'assurance étudient comment elles peuvent utiliser la capacité de la technologie pour que des tiers (comme les réassureurs) puissent accéder aux données sans compromettre la vie privée.La technologie Blockchain pourrait réduire les coûts en éliminant le besoin d'intermédiaires tiers, qui fournissent actuellement la confiance et la validation dans les transactions financières. Par exemple, il a été rapporté que la blockchain a déjà réduit les coûts de transaction pour le financement du commerce jusqu'à 60%.Les contrats intelligents sont un moyen de faire respecter la conformité. En termes simples, un contrat intelligent est un ensemble de règles qui sont stockées dans la blockchain et exécutées par le réseau. Les contrats intelligents peuvent être utilisés pour faire respecter la réglementation, tout en fournissant un enregistrement transparent des transactions. Par exemple, lorsque deux parties concluent un accord (par exemple, une partie fournit des biens ou des services en échange d'un paiement), les contrats intelligents peuvent être utilisés pour garantir que les deux parties honorent leur part du marché. Cela permet de prévenir la fraude et de s'assurer que les deux parties respectent leurs obligations dans le cadre d'un accord donné.Ces données sont à l'abri des pirates car elles sont cryptées et copiées sur un réseau d'ordinateurs dans le monde entier.Dans le cas de la blockchain, ces données décentralisées sont encore plus à l'abri des pirates car elles sont cryptées et copiées sur un réseau d'ordinateurs du monde entier. En d'autres termes, il est pratiquement impossible pour les pirates d'avoir accès à toutes les copies à la fois. Ce serait comme essayer de pirater tous les ordinateurs du monde en même temps avec un seul ordinateur !C'est pourquoi les entreprises se tournent vers les blockchains : elles offrent un moyen efficace aux entreprises et aux clients de travailler ensemble sans dépendre d'intermédiaires tiers comme les banques ou les gouvernements qui pourraient potentiellement échouer ou agir sans responsabilité.Le système permet l'enregistrement des actifs, la gestion de l'identité et d'autres services d'archivage sur un grand livre partagé que tous les participants peuvent voir, ce qui signifie que la confiance n'est pas établie par une autorité centrale mais par une collaboration de masse et un logiciel intelligent.La blockchain est généralement décrite comme une base de données distribuée ou un grand livre partagé. L'analogie la plus courante pour cette technologie est le moyen comptable de la comptabilité en partie double, dans lequel les transactions sont enregistrées à deux endroits : une copie dans le journal (un enregistrement centralisé) et une autre dans le grand livre (un enregistrement distribué). La comptabilité en partie double était une innovation importante à la fin du Moyen Âge, car elle permettait aux marchands de suivre leurs activités commerciales plus efficacement que jamais auparavant - elle réduisait l'erreur humaine tout en assurant simultanément la responsabilité contre la fraude.La technologie blockchain pourrait permettre d'établir qu'un candidat répond à certains critères avant que les employés des ressources humaines ne traitent une demande d'emploi ou que les gestionnaires de la paie n'autorisent un paiement. Ou peut-être fera-t-elle partie du processus permettant de s'assurer que des produits comme les aliments sont propres à la consommation.Elle ouvre également la voie à l'automatisation de processus qui, autrement, nécessiteraient des vérifications et des approbations manuelles fastidieuses ; imaginez, par exemple, la façon dont les contrats intelligents permettent aux paiements ou aux actions de se produire automatiquement une fois que des critères spécifiques ont été remplis.Les contrats intelligents sont des programmes informatiques qui exécutent automatiquement les termes d'un accord ou d'une transaction lorsque certaines conditions sont remplies. Ils peuvent être utilisés pour automatiser des processus de routine, transférer automatiquement de l'argent entre les parties et gérer le transfert d'actifs.Une blockchain conserve une liste d'enregistrements (ou blocs) en croissance continue. Chacun de ces « blocs » possède un horodatage et des informations sur la transaction. Le réseau peer-to-peer valide les nouvelles transactions et s'assure qu'elles ne comportent aucune erreur ou altération avant de les stocker sur la blockchain. Parce qu'elles sont décentralisées, les blockchains ne peuvent être contrôlées par une seule entité ou un seul groupe d'entités, ce qui les rend idéales pour enregistrer des transactions financières et d'autres types de données qui doivent être vérifiées par plusieurs parties (comme les contrats légaux) mais qui ne requièrent pas la surveillance d'une autorité telle qu'une banque ou une agence gouvernementale.