Le pôle Transaction Advisory Service de RSM en France enregistre une forte croissance de ses activités pour 2021 Le pôle Corporate Finance /Transaction Services de RSM en France, piloté par Benoit Coustaux et Eric Fougedoire, associés RSM, comptabilise en 2021 plus de 50 deals réalisés en France et à l'international - en progression de 35 % par rapport à 2020 - et un taux de croissance annuel moyen de plus de 20 %. Le pôle connait un taux de transformation de plus de 70 % des opérations sur lesquelles il est intervenu.

• L'équipe Transaction Advisory Service (TAS) de RSM en France – transaction, évaluation et modélisation, restructuration de groupe, litigation - annonce pour l'année 2021 une croissance de son chiffre d'affaires à deux chiffres, pour la deuxième année consécutive.

• Ces résultats s'inscrivent dans la dynamique de croissance mondiale et européenne des activités Transaction Advisory Services de RSM, 6ème réseau mondial d'audit et de conseil.

• Ces résultats viennent également renforcer le positionnement de RSM France sur le marché Mid-Cap cross-border, avec près de 90 % des transactions comprises entre 5 et 200 millions d'euros ainsi que des interventions dans 23 pays différents.



Les transactions réalisées démontrent une forte exposition internationale de l'équipe, intervenue sur 4 continents et dans 23 pays différents en particulier le continent américain, en Chine et en Europe de l'Ouest qui représentent 70 % de la valeur des deals réalisés.



Intervention auprès des acteurs clés du segment Mid-Cap



RSM a accompagné à proportion équivalente en 2021 des fonds d'investissements, des entreprises ainsi que des investisseurs stratégiques. L'équipe est intervenue aux côtés des banques d'affaires & des acteurs du segment Mid-Cap. Elle a également renforcé sa présence sur des secteurs en forte croissance : technologie, santé, industrie de spécialité et service BtoB.



Les équipes sont intervenues en particulier :

• auprès de grands groupes côtés et d'entreprises soutenues par des fonds de private equity dans des opérations de build up réalisées sur des cible de type midcaps et start-ups pour compléter leur portefeuille d'activité ou leur présence géographique ;

• dans un environnement transactionnel tant en gré à gré qu'en processus compétitif;

• pour défendre des investisseurs en concurrence avec d'autres investisseurs et ;

• lors de discussion de gré à gré.



Une équipe pluridisciplinaire



L'équipe Corporate Finance / Transaction Advisory Services est composée d'une vingtaine de professionnels. Elle dispose de solides compétences financières pour l'analyse de la donnée et d'une expérience de la complexité des problématiques rencontrées dans le secteur Mid-Cap.



« Nous recrutons de manière très sélective des talents issus de parcours divers (université, finance-comptabilité, ingénieur) avec une première expérience en audit et une personnalité affirmée. Ils doivent être capables d'intervenir sur des missions en France et à l'international, aimer prendre des initiatives et vouloir prendre des responsabilités rapidement. Au sein de notre équipe, les circuits de décisions sont courts et nous accompagnons le développement personnel et technique de chacun. L'équipe est clairement encouragée à sortir de sa zone de confort », souligne Eric Fougedoire, associé RSM.



Une task force RSM européenne et internationale



Ces bons résultats font également écho à ceux de RSM Transaction Services en Europe, qui a comptabilisé 276 deals au premier semestre 2021, soit 2 deals clôturés par jour. Afin de renforcer les synergies au sein du réseau, RSM s'appuie sur la European Transaction Task Force, en lien permanent avec les Etats-Unis et l'Asie. Ce guichet unique consolide les relations commerciales, permet la mise en place d'équipes ad hoc en fonction des besoins du client et garantit des standards communs dans l'ensemble des pays d'Europe continentale et du Royaume-Uni.



Une approche data ciblée



Afin de produire des rapports ciblés « deal metrics », l'équipe réalise un travail approfondi sur la qualité de la donnée :

• mise en forme ou construction des données financières inhérentes à un environnement imparfait : (re)construction d'un BFR normatif sur 4 ans, etc. ;

• mise en évidence / construction d'indicateurs opérationnels sectoriels ;

• rendre intelligible les indicateurs financiers et opérationnels au regard des modèles économiques et des fondamentaux de l'entreprise.

Cette approche permet, a fortiori en environnement « family business/family run », de confirmer la performance financière de l'entreprise et son business model et de répondre aux attentes des investisseurs et partenaires financiers en environnement certain ou incertain. Elle permet également de formuler des propositions et contre-proposition adaptées selon la situation financière et les attentes des clients.



Pour l'année 2022, l'équipe Corporate Finance / Transaction Services ambitionne de renforcer ses liens avec les intermédiaires financiers Mid-Cap. Elle prévoit également le recrutement de plusieurs collaborateurs pour soutenir sa croissance prévue sur la même dynamique.



À propos de RSM

RSM est le 6ème réseau mondial d'audit, de conseil et d'expertise comptable, présent dans plus de 120 pays. Il regroupe aujourd'hui plus de 48 000 collaborateurs et associés.

En France, RSM, acteur significatif en audit, expertise et conseil, est présent dans les principaux pôles économiques régionaux, avec notamment des bureaux à Paris, Lyon-Chambéry-Grenoble, Montpellier-Nîmes, Nantes-Laval, Strasbourg-Colmar, La Réunion et Mayotte. RSM regroupe aujourd'hui plus de 1 200 professionnels sur le territoire. Il entend continuer à poursuivre son développement régional. Le groupe a structuré son offre pluridisciplinaire autour de 5 métiers : l'Audit, l'Expertise, le Conseil, RH-Social / Paye, Juridique & Fiscal.



RSM – Corporate Finance

Le pôle Corporate Finance de RSM accompagne les entreprises et leurs dirigeants, les fonds d'investissements, ainsi que les investisseurs et actionnaires, en France et à l'international, afin de sécuriser et optimiser leurs décisions financières. Il regroupe 20 professionnels à Paris et en régions, dont 3 associés. RSM Corporate Finance intervient sur des missions de Transaction services, Evaluation & modélisation financière complexe, Opérations en Capital et Restructuring.



------------------------------------------------------------------------



Disclaimer: The text above is a press release that was not written by Finyear.com.

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Avertissement : Le texte ci-dessus est un communiqué de presse qui n'a pas été rédigé par Finyear.com.

L'émetteur est seul responsable du contenu de cette annonce.











Articles similaires < > Fortino Capital se développe en France : 2 nouveaux investissements dans Bonitasoft et Flowlity La banque d’affaires Apm, spécialisée en fusions-acquisitions en Tech et Digital, rejoint Amala Partners Visa Completes Acquisition of Tink