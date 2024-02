Le moyen de paiement indien UPI accepté en France grâce à Lyra

A l’occasion de la fête de la République d’Inde, un événement exceptionnel a été organisé par l'ambassade de l'Inde en France en présence de l'ambassadeur, Son Excellence M. Jawed Ashraf, Mme Prisca Thevenot, Porte-parole du gouvernement français, Alain Lacour, président du groupe Lyra, Christophe Mariette, président de Lyra India, et Patrick Branco Ruivo, directeur général de la Société d'Exploitation de la Tour Eiffel, pour annoncer le lancement officiel de BHIM UPI en France.

Cette annonce est particulièrement importante au regard du fait que les touristes indiens sont de plus en plus représentés parmi le visitorat de la tour Eiffel. Avec ce déploiement, ils peuvent donc désormais effectuer des transactions en ligne sécurisées en utilisant simplement leur application BHIM UPI pour scanner le QR code généré sur le site web du marchand et valider le paiement.



L'acceptation d'UPI en France offre non seulement aux touristes indiens une solution de paiement transparente, mais elle ouvre également de nombreuses opportunités aux commerçants français et européens opérant dans les secteurs du tourisme et du retail. Si la tour Eiffel est le premier acteur à proposer le paiement en ligne UPI en France, ce service sera bientôt étendu, pour permettre aux Indiens de réserver plus facilement à distance leurs séjours en France, leurs hôtels, leurs visites aux musées, etc.



Pour Christophe Mariette, Président de Lyra India et Directeur commercial de Lyra : « C’est une grande fierté d’avoir la confiance du gouvernement indien et de NIPL pour lancer UPI en Europe. Cela fait 17 ans que nous sommes implantés en Inde et ce partenariat vient confirmer la force de notre collaboration avec ce très grand pays. Nous démontrons également notre capacité à avoir une longueur d'avance sur les tendances du marché et renforçons notre ambition de proposer tous les moyens de paiement utilisés dans le monde. Pour les acteurs de l’écosystème du tourisme français et européen, ce partenariat représente une avancée majeure et la garantie de nouvelles opportunités commerciales à venir. »



Pour M. Ritesh Shukla, PDG de NIPL : « Chez NIPL, notre ambition est de permettre l’acceptation des solutions de paiement de NPCI sur les marchés internationaux et de créer un système de paiement mondial véritablement interopérable. Nous souhaitons collaborer activement avec les institutions financières du monde entier pour établir des partenariats afin de fournir aux consommateurs des solutions de paiement transfrontalières pratiques et sécurisées. Grâce à ce partenariat stratégique avec Lyra, nous avons franchi une nouvelle étape vers cet objectif. »



Pour Patrick Branco Ruivo, Directeur général de la Société d’Exploitation de la Tour Eiffel : « L’inde représente un marché prometteur pour le secteur du tourisme français comme en témoigne le nombre croissant de nos visiteurs indiens. Nous travaillons continuellement à améliorer leur expérience à la tour Eiffel et sommes ravis d'être le premier monument à introduire ce système de paiement plus pratique pour eux. »



Avec plus de 380 millions d'utilisateurs, le moyen de paiement UPI a considérablement étendu sa présence en Inde, comme en témoignent ses récents succès. Rien qu'en décembre 2023, UPI a enregistré plus de 12 milliards de transactions, un chiffre qui confirme son adoption généralisée. Cette réussite consolide sa position de système de paiement instantané le plus performant au monde.



À propos du groupe Lyra :

Fondée en 2001 par Alain Lacour, Lyra sécurise les paiements en e-commerce et proximité et développe des services à valeur ajoutée pour gérer au quotidien les transactions et les équipements. Basée à Toulouse, Lyra est présente à l’international dans 11 pays (Allemagne, Argentine, Brésil, Chili, Colombie, Équateur, Espagne, Inde, Mexique, Pérou et Uruguay). Le groupe compte plus de 450 collaborateurs pour un chiffre d’affaires de 87M€ en 2023. Le groupe Lyra en quelques chiffres : + de 20 milliards de paiements sécurisés et transmis en 2023 dans le monde + de 255 000 sites e-commerce dont 62 000 en France + de 4 000 000 de terminaux de paiement dans le monde Ses services sont certifiés PCI DSS, PCI 3DS, Visa, MasterCard et agréés par le GIE Cartes Bancaires.

[LYRA]url: https://www.lyra.com /



About NPCI International:

NPCI International Payments Limited (NIPL) a été constituée le 3 avril 2020 en tant que filiale en propriété exclusive de National Payments Corporation of India (NPCI). En tant que branche internationale de NPCI, NIPL se consacre au déploiement et au succès du système de paiement en temps réel et réussi de NPCI (Interface de paiement unifiée (UPI) et système de carte – RuPay), en dehors de l’Inde. NPCI a développé et éprouvé avec succès ses produits et ses capacités technologiques sur le marché indien en transformant l’écosystème du paiement en Inde. UPI représentait, en 2022, 46% de l’ensemble des paiement instantanés émis dans le monde. De plus, plusieurs pays souhaitent établir un « système de paiement en temps réel » ou un « système de carte nationale » dans leur propre pays. NIPL, grâce à ses connaissances et son expérience, peut offrir à ces pays une assistance technologique sous forme de licences et d’accompagnements pour la création d'un système de paiement en temps réel afin de répondre aux besoins des entreprises mondiales en croissance rapide. NIPL se concentre sur la transformation des paiements à travers le monde grâce à l’utilisation de la technologie et de l’innovation. Cela permettra non seulement aux indiens de payer simplement, mais aussi dans d’autres pays en améliorant leurs parcours de paiement grâce à une assistance technologique, des conseils et des infrastructures.