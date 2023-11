Le ministère des Armées se lance dans le métavers

Le ministère des Armées recrute, le ministère des Armées veut séduire. Et le ministère des Armées se lance... dans le metavers. Par voie de communiqué de presse daté du 30 octobre, la vénérable institution a officialisé son espace virtuel en ligne sur la plateforme Decentraland. Une expérimentation qui devrait durer 3 mois visant à faire connaître son ou plutôt ses univers aux 18-35 ans. Le jeu immersif redirigeant vers les offres d'emploi du ministère. L’expérience consiste en un parcours du combattant reliant trois zones : jeunesse, culture et recrutement. Au sein de chacune d’elle, le joueur découvre des informations et des vidéos, avant d’être invité à répondre à un quiz dans le but d’obtenir des gains virtuels. L’espace, disponible sur la plateforme Decentraland : évoque les différents dispositifs armées-jeunesse et les offres de service civique présente les ambassadeurs « My Job Glasses » du ministère avec un focus sur les métiers du numérique et des systèmes d’information et de communication redirige les joueurs vers ses offres d’emploi sur le site « Welcome to the Jungle » et répond aux questions sur la cyber sécurité propose un parcours valorisant des fonds publics et privés, historiques, méconnus du grand public L’expérimentation, portée par la Délégation à la transformation et à la performance ministérielles (DTPM), a reçu le label de l’Agence innovation défense (AID), et durera trois mois. Pour découvrir la plateforme Decentraland et le jeu virtuel, cliquez ici : https://play.decentraland.org/?NETWORK=mainnet&position=-18,-113

