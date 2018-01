Le crédit à la consommation reprend des couleurs

La reprise de retour et la consommation des ménages en hausse, celui qui était il y a peu le canard boiteux des services financiers, à savoir le crédit à la consommation, revient sur le devant de la scène en affichant des performances remarquables.La conjoncture économique va mieux, et cela se ressent à travers les chiffres de la consommation, et par effet de ricochet, sur le crédit à la consommation . La Banque de France a publié récemment des statistiques mettant en relief ce dynamisme retrouvé. L'encours des organismes de crédit, que ce soit les banques ou les marques spécialisées comme Cetelem (BNP Paribas) ou Sofinco (Crédit Agricole), a augmenté de 6 % sur un an, pour atteindre un total de 166 milliards d'euros.C'est d'autant plus remarquable qu'on sort de plusieurs années de stagnation entre 2011 et 2015.Cette croissance repose principalement sur deux piliers. Le premier avec le crédit sur la location automobile avec option d'achat (LOA) . Il s'agit d'un secteur en plein boom, avec plus de 35 % de croissance annuelle d'encours. Aussi dénommé « crédit-bail », ce moyen de financement permet de soutenir le marché de l'automobile neuve.Le second pilier de la croissance du crédit à la consommation concerne les prêts dits « non affectés », dont le prêteur ignore l'usage qui en sera fait. C'est 77 milliards d'euros d'encours qui ont été atteints fin septembre 2017.Il faut aussi noter qu'en plus de profiter des vents de la croissance, les organismes de crédits profitent aussi de taux d'intérêt particulièrement bas, leur assurant ainsi des marges relativement confortables. C'est d'ailleurs une bonne raison pour faire jouer la concurrence le cas échéant, et à comparer les taux des différents organismes via des sites spécialisés comme Devisman Les meilleures performances sur le crédit à la consommation s'observent chez les sociétés qui ont su faire travailler de concert le crédit à la consommation avec les enseignes de distribution.Cependant, même si la croissance est de retour, cela ne signifie pas que le secteur doit se reposer sur ses lauriers. De nombreux défis les attendent comme la revente des centaines de milliers de véhicules financés en LOA depuis 2015 et qui vont arriver en fin de bail.Aussi, les organismes de crédits, dans un environnement toujours plus compétitif, devront accroître la personnalisation de leurs offres de prêts pour proposer le bon crédit au bon moment. Ce qui est toujours plus facile à dire qu'à faire et passera certainement par une profonde mutation technologique, en termes de système d'information notamment, et managériale.