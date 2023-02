Le cabinet de conseil en compliance PROETIC renforce son expertise anticorruption avec l’arrivée de Cyrille Fagniot, directeur conseil

Spécialiste de la conformité anticorruption, Cyrille bénéficie de 20 ans d’expérience à la fois comme consultant en gestion des risques et comme directeur administratif et financier pendant plus de 12 ans dans des groupes internationaux.



« 100 % des contrôles ont conduit à un constat de manquement sur la mesure relative aux contrôles comptables anticorruption ».



Ce constat de l’agence française anticorruption (AFA, Rapport d’activité 2021) met en lumière l’une des raisons d’être de PROETIC et l’importance de sa mission d’accompagnement des entreprises dans le déploiement de procédures effectives et mesurables.



« Cyrille bénéficie d’une fine connaissance des exigences règlementaires et d’une expérience financière très opérationnelle. Je me réjouis de son arrivée qui répond au besoin de renforcer l’accompagnement des entreprises dans l’efficacité de leur programme anticorruption » explique Sophie Musso, fondatrice de PROETIC.



« Je rejoins avec enthousiasme une équipe hautement qualifiée qui a su conserver un fonctionnement agile avec des clients de premier plan. Rejoindre PROETIC concrétise de nombreuses années passées au service des entreprises pour les aider à atteindre leur objectif de conformité via un chemin concret et réaliste » précise Cyrille Fagniot.



À propos de Cyrille FAGNIOT

Diplômé de Sciences Po Paris et titulaire d’un DESS « Défense » à l’Université Paris-Panthéon-Assas, Cyrille a d’abord été auditeur financier pendant 5 ans (CAC et missions spéciales), avant d’exercer en entreprise pendant 12 ans comme directeur administratif et financier dans les secteurs de l'ingénierie, industrie et Oil & Gas, sur un périmètre international (France, Royaume-Uni, Italie, USA, Japon, Russie). Cyrille passe ensuite cinq ans chez Mazars en tant que Senior manager sur des missions de déploiement de programmes de conformité anticorruption au sein de groupes français et internationaux. Il rejoint les équipes de PROETIC en janvier 2023.



À propos de PROETIC (www.proetic.fr)

Depuis sa création en 2019, PROETIC accompagne les acteurs économiques, publics ou privés, sur l'ensemble des sujets touchant à la compliance, l'éthique des affaires et à la responsabilité sociétale des entreprises. PROETIC cultive une approche de proximité avec ses clients confrontés, en la matière, à des enjeux hautement techniques et sensibles pour leur stratégie de développement. Les équipes de PREOTIC travaillent en partenariat avec toutes les parties prenantes internes sur l’élaboration des dispositifs anticorruption, devoir de vigilance, droits humains et leur déploiement permettant de satisfaire aux obligations réglementaires applicables ainsi que la création d’une culture de l’éthique au sein des entreprises par la mise en place de programmes de conformité durables et opérationnels.

proetic.fr