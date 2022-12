Le bitcoin en plein marasme Commentaire de Simon Peters, analyste de marchés chez eToro.

Le prix du bitcoin est resté largement stable la semaine dernière, alors qu'il entamait une troisième semaine de trading autour de la barre des 17 000 dollars. Le prix de la crypto-monnaie est resté très stable à la suite de la grande vente de début novembre, et semble quelque peu dans le marasme à ce stade.



L'Ether a quant à lui connu un certain mouvement de cours la semaine dernière, commençant sous les 1 160 $ avant de remonter au-dessus des 1 275 $ hier. Il s'échange actuellement à nouveau autour de 1 250 $.



Nous sommes maintenant à la période de l'année où les prédictions de prix pour l'année à venir arrivent à grands pas. La plus frappante est peut-être celle de Standard Chartered, qui prévoit que le prix atteindra 5 000 dollars l'année prochaine.



Ce genre de prédictions et de guides de prix doit être pris avec prudence et les investisseurs doivent toujours se concentrer sur les cas d'utilisation à long terme des actifs qu'ils détiennent. Le bitcoin a été sensible aux grandes tendances macroéconomiques de 2022 et cela pourrait se poursuivre l'année prochaine. Mais avec une nouvelle réduction de moitié à l'horizon, une certaine dynamique pourrait commencer à se manifester en temps voulu.



La difficulté du minage des bitcoins chute



La difficulté d'extraction de nouveaux bitcoins a chuté de plus de 7 %, soit sa plus forte baisse de l'année et la plus importante depuis juillet 2021, selon les données de BTC.com.



La difficulté de minage a quitté les sommets historiques atteints le mois dernier alors que la crypto-monnaie est aux prises avec des prix en baisse. Les mineurs sont également confrontés à des vents contraires dus à la hausse des coûts énergétiques, en particulier à l'approche de l'hiver.



Si elle est instructive sur la santé du réseau - la difficulté augmente et diminue en fonction du nombre de mineurs en activité - elle est aussi un indicateur tardif du marché. Mais comme le prix du bitcoin est toujours dans le creux de la vague, il pourrait s'écouler un certain temps avant que les mineurs ne recommencent à allumer leurs appareils.



Goldman Sachs à la recherche de bonnes affaires dans le domaine de la cryptographie



La grande banque d'investissement mondiale Goldman Sachs est à la recherche de sociétés de crypto-monnaies dont la valorisation est faible et qu'elle pourrait racheter, selon une dépêche publiée aujourd'hui par Reuters. Il s'agit d'un autre signal intéressant qui montre qu'en dépit de la chute du marché, des acheteurs intelligents cherchent à investir dans le secteur.



Elle fait suite à l'annonce, la semaine dernière, du lancement par Goldman Sachs d'une plateforme d'actifs numériques avec la Banque européenne d'investissement (BEI), qui permettra le règlement instantané des ventes d'actifs numériques, comme les ventes aux enchères d'obligations.



Ce qui est clair ici, c'est que les évaluations du marché des crypto-actifs sont largement contournées par les investisseurs qui cherchent à conclure des affaires et à acheter des projets à des évaluations favorables. Il s'agit là d'un modus operandi assez typique pour un acteur majeur tel que Goldman, qui peut peut-être rassurer les investisseurs en leur montrant qu'ils ne sont pas les seuls à être prêts à attendre l'hiver cryptographique.



-----------------------------------------------



Il s'agit d'une communication marketing qui ne doit pas être considérée comme un conseil en investissement, une recommandation personnelle, une offre ou une sollicitation d'achat ou de vente d'instruments financiers. Ce matériel a été préparé sans tenir compte d'objectifs d'investissement ou de situations financières particulières, et n'a pas été préparé conformément aux exigences légales et réglementaires visant à promouvoir une recherche indépendante. Toute référence à la performance passée d'un instrument financier, d'un indice ou d'un produit d'investissement packagé ne constitue pas, et ne doit pas être considérée comme un indicateur fiable des résultats futurs.



Tout le contenu de ce rapport est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil financier. eToro ne fait aucune déclaration et n'assume aucune responsabilité quant à l'exactitude ou l'exhaustivité du contenu de cette publication, qui a été préparée en utilisant des informations disponibles publiquement.



Les cryptoactifs sont des instruments volatils qui peuvent fluctuer fortement dans un laps de temps très court et ne conviennent donc pas à tous les investisseurs. En dehors des CFD, la négociation de crypto-monnaies n'est pas réglementée et n'est donc supervisée par aucun cadre réglementaire européen. Votre capital est à risque.



A propos d’eToro

eToro a été fondé en 2007 dans le but d’ouvrir les marchés internationaux à tous ceux qui souhaitent investir simplement et en toute transparence. eToro offre aux particuliers la possibilité d’investir en leur donnant accès à une multitude d’actifs financiers, allant des actions aux matières premières en passant par les crypto-actifs. La communauté d’eToro compte plus de 27 millions de membres enregistrés qui partagent leurs stratégies d’investissement et sont libres de suivre les meilleurs d’entre eux. La plateforme eToro permet aux investisseurs d’acheter, de conserver et de vendre des actifs, de suivre la performance de leur portefeuille en temps réel et d’effectuer des transactions très simplement et quand ils le souhaitent.



Mentions légales

eToro est régulé en Europe par la Cyprus Securities and Exchange Commission et régulé au Royaume-Uni par la Financial Conduct Authority et par la Australian Securities and Investments Commission en Australie.



------------------------------------------------------------------------



Disclaimer: The text above is a press release that was not written by Finyear.com.

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Avertissement : Le texte ci-dessus est un communiqué de presse qui n'a pas été rédigé par Finyear.com.

L'émetteur est seul responsable du contenu de cette annonce.











Articles similaires < > Wiserfunding and DEFYCA Partner to Bring SME Debt Funding On-Chain BEX Mauritius Block Exchange receives the world’s first-ever Security Token Trading License from the Financial Services Commission (FSC) Mauritius MakerDAO brings DAI Direct Deposit Module (D3M) to Compound