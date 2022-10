Le XRP pourrait atteindre 3,81 $ d’ici 2025, à condition que Ripple gagne son procès contre la SEC Rapport de Finder.com sur les prévisions de prix du XRP.



• Le XRP ne vaudra plus que 0,98 dollar en 2025 si Ripple perd le procès.

• 43% des panélistes pensent que Ripple va changer pour une autre juridiction.



Le procès intenté par XRP à la SEC pourrait être déterminant pour l'avenir du token, selon le dernier rapport de Finder.com sur les prévisions de prix du Ripple (XRP).



Le panel de Finder, composé de spécialistes des technologies financières et des cryptomonnaies, estime que le XRP vaudra 3,81 dollars en 2025 à condition qu’il gagne le procès contre la SEC, soit une augmentation de plus de 600 % par rapport à son prix au moment de la rédaction de ce rapport.



En revanche, si Ripple perd le procès, le XRP ne vaudra plus que 0,98 dollar en 2025. En outre, 48 % des panélistes pensent que le prix du XRP tombera en dessous de 0,50 dollar.



Dion Guillaume, responsable des relations publiques et de la communication de Gate.io, prévoit que le XRP vaudra 2 dollars fin 2025 si Ripple gagne le procès, mais seulement 0,75 dollar s'il le perd.



"S'ils obtiennent le feu vert, les XRP de Ripple pourraient être cotés sur toutes les bourses qui les avaient précédemment retirés de la cote. De plus, Ripple pourra renouer des partenariats précieux comme celui avec MoneyGram, ce qui fera des merveilles pour sa valorisation", a-t-il déclaré.



Le PDG de Morpher, Martin Froehler, va même jusqu'à dire que "si le XRP est classé comme une valeur mobilière, la partie est terminée". Il prédit que le XRP vaudra 5 dollars à la fin de 2025 si Ripple gagne le procès, contre seulement 0,3 dollar s'il le perd.



Ruadhan O, fondateur de Seasonal Tokens, n'est pas de cet avis et ne pense pas que le procès aura un impact à long terme sur le prix du XRP. Selon Ruadhan, le XRP vaudra 5 dollars en 2025, quelle que soit l'issue du procès :



"Il existe une vérité authentique sur le statut juridique de Ripple, et cette vérité aura été découverte et acceptée d'ici 2025. Ripple est le leader du marché dans sa catégorie d'instruments financiers, et le sera toujours en 2025."



Cependant, si Ripple perd, le PDG de Ripple, Brad Garlinghouse, affirme qu'ils sont prêts à changer de juridiction et 43% du panel de Finder pensent que cela arrivera. Seuls 26 % pensent le contraire, tandis que les 31 % restants sont incertains.



Le PDG d'Unocoin Technologies, Sathvik Vishwanath, fait partie des 43 % qui pensent que Ripple finira par changer de juridiction, mais il estime que ce ne sera pas la finalité du XRP.



"[Le XRP] a bien réagi aux mouvements sur les prix à l'échelle du marché et à toutes les hausses récentes. Son prix moyen a même augmenté en mars 2022. L'issue du procès jouera un rôle énorme dans la définition de l'évolution future du prix du XRP. Cependant, le token a montré qu'il peut encore prospérer malgré toute la mauvaise presse."



Le PDG et cofondateur d'Osom Finance, Anton Altement, ne pense pas que Ripple aura besoin de changer de juridiction et ajoute que le procès de la SEC en soi n'est pas une situation déterminante quant à l’avenir du XRP.



"Bien que l'issue du procès ait un impact immédiat sur le prix, dans l'ensemble, cela ne devrait pas. Même s'ils perdent et reçoivent une amende, ils seront probablement en mesure de négocier des conditions de paiement raisonnables".



"Malgré tout, la tendance haussière générale est motivée par l'adoption de la technologie plutôt que par les coûts de transaction (ce qui est le cas de l'affaire de la SEC en fin de compte) et, par conséquent, l'issue de cette affaire n'entraînera pas une situation de rupture", a-t-il ajouté.



Vous trouverez le rapport complet ici:

