Le Moody Ape Club lance le premier NFT dans l'espace, directement à bord de l'ISS, depuis Cap Canaveral en Floride En 2021, le marché des NFT a battu tous les records de vente jusqu'à atteindre près de 41 milliards de dollars. À titre de comparaison, c'est presque autant que celui de l'art !

Objets de collection issus de l'univers des jeux vidéos, vêtements virtuels, créations d'art numérique... tout, ou presque, peut désormais trouver sa place dans le secteur des NFT, tant la demande est forte.

Du NFT au métaverse, il n'y a qu'un pas qui est vite franchi, puisque tous deux s'appuient sur la technologie blockchain. Par exemple, cette année, le Festival de Cannes aura aussi son métaverse, doublé de NFT représentant des monuments et lieux de la ville.



Dans ce secteur en plein essor, certaines jeunes pousses cassent les codes et proposent des innovations bluffantes.



À l'image de Moody Ape, un projet constitué de quatre entrepreneurs français diplômés des plus grandes écoles de commerce, qui apporte une réelle plus-value en lançant deux projets hors-normes autour du monde très graphique de son Moody Ape Club :

• Lancement du premier NFT dans la Station Spatiale Internationale (ISS) en octobre 2022 depuis Cap Canaveral en Floride ;

• Création d'une minisérie qui racontera au grand public la création du métaverse de façon ludique.



Moody Ape part à la conquête de l'espace !



Qui n'a pas vibré devant la formidable aventure vécue par Thomas Pesquet à bord de l'ISS, où il a séjourné à deux reprises ?

Grâce à une collaboration avec Toucan Space, une entreprise française, Moody Ape réalise une grande première : lancer un NFT Moody Ape Club directement

dans l'espace !

En octobre 2022, le NFT gravé sur une plaque métallique sera envoyé sur la Station spatiale internationale via la fusée Falcon 9 de Space X qui décollera depuis Cape Canaveral en Floride (USA). Un endroit mythique : c'est à partir de cette base que sont parties les missions lunaires Apollo à la fin des années 60 et au début des années 70.

La plaque métallique, intégrée dans le module japonais Kibō de l'ISS, sera alors exposée dans le vide spatial pendant 6 mois.

"Notre NFT, via la plaque métallique, va donc effectuer un périple, de 100 millions de kilomètres, soit l’équivalent d’un aller-retour de la planète Terre à Vénus !"

Une fois la mission terminée, le NFT rentrera sur Terre à bord de la capsule Dragon de SpaceX et atterrira vraisemblablement du côté de la Floride.

Le tout sans le moindre coût carbone : compte tenu de sa masse, représentant à peine 0,00005 % de celle de la fusée, la pièce métallique aura effectué un voyage dans l'espace sans impacter l'environnement.



Une minisérie ludique pour partir à la découverte du métaverse



Il faut être honnête : le grand public connaît encore mal le concept des NFT et encore moins le métaverse.

Alors pour permettre à chacun d'explorer cette technologie de façon pédagogique, fun et attractive, la dream team de Moody Ape développe une minisérie innovante (en cours de production actuellement) qui mixe fantaisie et réalisme.



Car, derrière chaque personnage de la série, il y a son propriétaire ! Les détenteurs de NFT vont ainsi voir "leur" MOODY devenir l'acteur d'aventures montrées à l'écran...



Tout un storytelling a ainsi été construit autour du métaverse. Voici un petit aperçu de l'histoire :

"Les MOODY se sentent de moins en moins bien sur terre, ils sont tués et chassés de leurs forêts. Ils commencent à tomber malades et à être malheureux sur terre. L'atmosphère dans leur communauté se détériore et ils décident d'élaborer un plan pour fuir cette terre de plus en plus polluée et propice aux pandémies.



Après avoir élaboré un plan précis, ils parviennent à trouver un endroit secret aux États-Unis (Cap Canaveral). Ils parviennent à s'introduire dans la base et volent le plus grand secret de l'histoire de l'humanité, un monde parallèle : LE METAVERSE, le tout contenu dans un livre.

En échange du livre, ils négocient une fusée. Le plan est alors activé et, grâce à toutes les informations contenues dans ce précieux ouvrage, ils peuvent enfin décoller vers le métaverse."



Les grandes étapes de la Moody Ape Story



Lancement de la collection

Après avoir construit une forte communauté, adhérant à la vision de l'équipe et prête à soutenir ce beau projet, Moody Ape lance sa collection de NFT sur Opensea. Cette première vente est un véritable succès : tous les NFT disponibles sont écoulés en quelques heures.



Lancement de la minisérie et du manga

Après avoir finalisé le scénario, la Dream Team a lancé la production de la minisérie. Pour s'assurer de la qualité de la réalisation, Moody Ape a choisi de travailler avec un gros studio ayant collaboré avec des entreprises telles que Coca-Cola ou Amazon. Dans le même temps, la production du Manga débute.



L'incursion de la 3D

Pour offrir toujours plus d'innovations aux titulaires de NFT, chacun pourra très prochainement visualiser son MOODY en 3D (ce qui est très rare dans ce domaine).

Et bientôt...



Sortie en avant-première du Manga et de la Minisérie

Des "teasers" du manga et de la minisérie permettront d'avoir un aperçu des créations à venir.



Collaboration avec d'autres collections

Afin d'amener ce projet novateur le plus loin possible, l'équipe va s'associer avec d'autres collections Apes pour créer une synergie de talents et de compétences.



Apparition d'autres familles de singes dans la minisérie

Des singes venus d'autres familles vont débarquer dans la minisérie.

Surprise garantie !



Le Falcon 9 est prêt à décoller

Les MOODY vont s'inviter à bord du Falcon 9 qui sera lancé en octobre 2022 depuis Cape Canaveral (Floride, États-Unis). Un projet réalisé en collaboration avec Toucan Space.



Sortie de la Minisérie et partenariat

Une fois finalisée, la minisérie sera hébergée sur une grande plateforme (ex. : Amazon Prime). Très bientôt, chacun pourra donc voir son NFT prendre vie...



À propos de la Dream Team

Derrière le Moody Ape Club, il y a 4 entrepreneurs de talent, tous diplômés d'écoles de commerce (ESSEC et IAE) et ayant travaillé pour de grandes multinationales en Europe, à Singapour et à New York.

Passionnés par l'univers des cryptomonnaies et des NFT depuis de nombreuses années, ils ont décidé d'unir leurs compétences pour lancer en octobre 2021 un projet résolument avant-gardiste : le Moody Ape Club.



Julien C - Co-fondateur & Stratégie

Il a créé et mené vers le succès plusieurs entreprises dans les secteurs de l'immobilier et de la cryptomonnaie.



Adam A. - Co-fondateur & Gestionnaire Technique

Il a une solide expérience dans le développement de sites web et la blockchain.



Thomas Q. - Co-fondateur & Marketing

Expert en finance & conseil, il a fait du conseil en stratégie pour de grandes entreprises. Il a ensuite travaillé dans un fonds d'investissement et dans des fusions-acquisitions.



Rémy G. - Co-fondateur & Directeur des Opérations

Il a travaillé dans le conseil en stratégie pour de grandes entreprises.



La collection de MOODY : https://opensea.io/collection/moodyapeclub-official

https://moodyapeclub.com/



