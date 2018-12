Le Groupe SYZ lance SYZ Capital, société d’investissement sur les marchés privés

Saisir les opportunités sur les marchés privés



SYZ Capital est un spécialiste de l’investissement et du conseil sur les marchés privés fondé par des entrepreneurs pour les entrepreneurs. La société privilégie les opportunités de placement que présentent les segments de marchés privés négligés par les investisseurs traditionnels en raison de leur taille, de leur complexité ou de leurs horizons de placement.



Basée à Zurich et gérée conjointement par Marc Syz et Olivier Maurice, la société propose un modèle de partenariat qui vise à attirer la prochaine génération de spécialistes des marchés privés. Cette démarche s’appuie sur un large réseau de spécialistes du private equity, de la dette et de l’immobilier, ainsi que des experts reconnus au sein du secteur.



Comme l’explique Marc Syz, Managing Partner de SYZ, « identifier les tendances phares nécessite des compétences spécifiques. SYZ Capital vise à offrir un accès unique à des opportunités ciblées sur les marchés privés et les placements directs. La société veille à l’alignement des intérêts de toutes les parties en participant activement à chaque opération qu’elle entreprend. »



L’offre repose sur deux piliers. Premièrement, SYZ Capital proposera un fonds multi-gérants diversifié qui aura recours à un modèle d’allocation d’actifs exclusif pour évaluer les opportunités en valeur absolue et relative sur les marchés, tout en tenant compte des cycles de marché. Son approche libre de toute contrainte vise à déceler les meilleures opportunités en matière de risque/rendement sur l’ensemble de la structure du capital. SYZ Capital proposera également des mandats sur mesure aux investisseurs à la recherche de portefeuilles personnalisés dans les sous-segments de marchés privés.



Deuxièmement, une équipe spécialisée ciblera plus particulièrement les opportunités de placement axées sur la croissance, comme les stratégies de type « buy-and-build », dans lesquelles des leaders sectoriels sont susceptibles d’émerger suite à la consolidation d’un marché fragmenté. Cette équipe s’associera à des entreprises familiales établies et expérimentées, ancrées dans leur secteur et disposant d’une profonde connaissance opérationnelle, afin d’optimiser la création de valeur. Forte de ses solides compétences en matière d’exécution en Europe et en Asie, SYZ Capital est en mesure de proposer aux family offices et aux investisseurs des opportunités de placement direct opération par opération.



Trop importants pour être ignorés



Bien qu’ils représentent une part importante de l’économie mondiale, les marchés privés sont difficiles d’accès pour la plupart des investisseurs. Sur les 80 000 milliards de dollars d’actifs de placement potentiels, les marchés privés représentent environ 5 100 milliards de dollars, private equity, dette privée et actifs immobiliers compris.



La littérature financière et les données empiriques montrent que les marchés privés peuvent produire des performances supérieures à celles des classes d’actifs traditionnelles. Cela encourage les investisseurs à envisager de plus en plus les placements alternatifs dans le cadre d’un portefeuille bien diversifié1. Aujourd’hui plus que jamais, dans la mesure où les entreprises restent privées plus longtemps et où les investisseurs sont en quête de performances dans un contexte de taux bas et de volatilité, ces derniers peuvent bénéficier de l’inclusion de placements sur les marchés privés au sein d’un portefeuille d’actifs élargi.



SYZ Capital démocratise le placement en private equity



Bien que les investisseurs aient accès aux stratégies de hedge funds depuis des dizaines d’années, les marchés privés restent dominés par les capitaux institutionnels. En tant que groupe d’investissement mondial dont la priorité depuis sa création en 1996 est de produire des performances pour ses clients, le Groupe SYZ a conscience du potentiel, en termes de performance et de diversification, des stratégies axées sur les marchés privés et vise à les rendre plus accessibles pour sa clientèle non institutionnelle.



Eric Syz, CEO du Groupe SYZ, souligne le fait que « SYZ Capital constitue la dernière étape de l’évolution du Groupe SYZ. Cela montre que nous brisons continuellement le moule et que nous innovons sans relâche pour nos clients. Avec SYZ Capital, notre objectif est de démocratiser le placement en private equity. »



« Notre clientèle est principalement composée d’entrepreneurs, qui comprennent le réel impact économique que peut avoir un investissement dans une entreprise privée ; cela signifie partager une vision et bénéficier de la croissance engendrée par un modèle économique performant, ajoute-t-il.



« Un grand nombre de nos clients ont bâti de grandes entreprises, créant de la croissance économique et des emplois, non seulement parce qu’ils avaient de bonnes idées, mais aussi parce qu’ils étaient soutenus par des partenaires financiers qui partageaient la même vision. »



Biographies



Marc Syz, Managing Partner

Marc est co-fondateur et Managing Partner de SYZ Capital. Fort de plus de 14 ans d’expérience en matière d’investissement, il dirige les activités de placement direct de la société et siège au comité exécutif et au comité d’investissement. Auparavant, il était directeur général du groupe mondial de co-investissement ACE & Company. Il dirigeait l’expansion du groupe en Asie depuis Hong Kong et gérait plusieurs portefeuilles d’investissement en Europe et en Asie.

Marc a été responsable de la division Capital Markets & Equity Sales de l’Union Bancaire Privée à Genève. Il a débuté sa carrière comme trader sur dérivés et a travaillé chez Credit Suisse First Boston au sein de la division Structured Products.

Marc jouit d’une grande expérience des marchés de capitaux, de la gestion d’actifs et des placements alternatifs dans différents pays et est titulaire d’un Executive MBA de l’INSEAD.



Olivier Maurice, Managing Partner

Olivier Maurice est co-fondateur et Managing Partner de SYZ Capital. Fort d’une expérience professionnelle de plus de 15 ans, dont une décennie dans le domaine des placements alternatifs, Olivier dirige les activités de placement indirect de la société et siège au comité exécutif et au comité d’investissement. Avant de co-fonder SYZ Capital, Olivier était responsable du développement commercial et membre des comités exécutif et d’investissement d’ACE & Company, société dont il a contribué au rapide essor.

Auparavant, Olivier était associé chez Brennus Asset Management, chargé principalement des obligations convertibles européennes et d’autres instruments de crédit liés aux actions. Avant cela, Olivier travaillait en qualité d’analyste senior chez Signet Capital Management à Londres, où il supervisait le portefeuille européen de hedge funds. Olivier a débuté sa carrière dans l’audit chez KPMG et la gestion de patrimoine privé chez Société Générale en Suisse.

Olivier est titulaire d’une maîtrise ès Sciences en Management de HEC Lausanne et d’un MBA de l’INSEAD. Il est également analyste financier agréé CFA.



(1) Selon de récentes enquêtes, 79 % des investisseurs prévoient de renforcer leur allocation en private equity en 2019 et 62 % comptent accroître leur allocation en dette privée.



A propos de SYZ Capital

SYZ Capital est un spécialiste de l’investissement et du conseil relatifs aux marchés privés, fondé par un groupe d’entrepreneurs pour les entrepreneurs. De par son approche unique, SYZ Capital offre un accès privilégié à des investissements attractifs dans les secteurs du capital-investissement, de la dette privée et de l’immobilier, avec une expertise reconnue en solutions de financement et structuration de capital.

SYZ Capital est une entité du Groupe SYZ, un groupe financier familial et primé présent à l’international. Le Groupe SYZ s’appuie sur une solide structure de fonds propres et bénéficie de son statut privé et indépendant. Fort d’une longue expérience dans la gestion d’investissement, le Groupe SYZ propose des solutions d’investissement optimales axées sur le long terme à des investisseurs institutionnels et privés.



A propos du Groupe SYZ

Fondé à Genève en 1996, SYZ est un groupe bancaire suisse à croissance rapide, qui se concentre exclusivement sur la gestion d’actifs à travers quatre métiers complémentaires : la banque privée haut de gamme, la gestion d’actifs institutionnelle, les services aux gérants indépendants et les marchés privés. SYZ propose aux investisseurs privés et institutionnels un style d’investissement axé sur la gestion active et la réduction du risque, visant à fournir une performance absolue. Le Groupe dispose de fonds propres solides et bénéficie de son statut de société indépendante grâce à son actionnariat familial.