Le Groupe Prunay entre dans l’écosystème start-ups

Née il y a un an, suite à la cession d’Eurexo, la nouvelle activité de capital-développement pour startups du groupe pluridisciplinaire Prunay annonce déjà ses premiers succès. Rattachée à sa filiale WI, elle a en effet participé aux levées de fonds de plusieurs start-ups dont le point commun est d’avoir un impact sociétal. « Depuis l’origine du groupe, nous avons toujours eu un esprit entrepreneurial avec une volonté forte de nous développer dans différents secteurs d’activité, commente Céline Amaury, Directrice Générale Déléguée du Groupe Prunay. Cette nouvelle activité est le fruit de notre passion pour l’entrepreneuriat. A travers la création de celle-ci, nous souhaitons soutenir les start-ups qui sont à la fois innovantes et socialement responsables, pour qu’elles puissent faire évoluer notre société de manière harmonieuse ».



Déjà un soutien à de nombreuses levées de fonds



Par le biais de WI, le Groupe Prunay a ainsi participé à la levée de fonds d’Unkle, dont la dernière série A s’élève à 10 millions d’euros. Spécialisée dans les solutions de garanties locatives, cette jeune pousse répond à une double problématique : permettre aux locataires d’accéder plus facilement au logement tout en rassurant les propriétaires face à leur crainte d’insolvabilité. Le Groupe Prunay a également soutenu la levée de fonds de 6,2 millions d’euros d’Anka (Afrikréa), une marketplace d’articles de décoration, de vêtements et d’accessoires « Made in Africa » principalement créés par des femmes. « Il s’agit pour nous de mettre un pied à l’international, mais aussi de favoriser l’emploi local et l’émergence de femmes entrepreneures en Afrique » souligne Asim Mohammad Maqbool, Innovation et Start-ups Manager du Groupe Prunay. Parmi les autres participations financières, la start-up Utily qui a levé 500 000 euros. Cette dernière se positionne comme un tiers de confiance gérant l’intégralité de la relation commerciale entre des particuliers et des sociétés de déménagement. Le Groupe Prunay a enfin apporté son soutien financier à Nénés Paris, une marque écoresponsable de lingerie féminine et de maillots de bain en fibres 100% recyclés, ainsi que The New Luncher à Singapour, une start-up de confection et livraison de plateaux repas équilibrés pour les enfants déjeunant à l’école, et Xenia, une plateforme spécialisée dans la cohabitation intergénérationnelle créée par Céline Amaury.



Outre le financement direct de start-ups déjà existantes, le Groupe Prunay souhaite également accompagner les jeunes entrepreneurs dans leur démarche de création d’entreprise. Il dévoilera très prochainement une nouvelle entité dédiée à cette activité.



