Le Groupe Novatech choisit Esker pour dématérialiser la gestion de ses commandes clients et factures fournisseurs

Un suivi sur-mesure avec l’automatisation du traitement des commandes clients



Novatech reçoit environ 7 000 commandes clients par mois, principalement par fax et e-mail. Jusqu’à présent, les commandes étaient traitées manuellement par l’équipe en charge du Service Clients : impression ou collecte (selon leur canal de réception), saisie dans l’ERP OracleTM E-Business Suite et enfin numérisation pour archivage. Ces nombreuses étapes manuelles engendraient une perte de temps, une augmentation des délais de traitement ainsi que des erreurs de saisie tout particulièrement durant la haute saison.



Notre gestion manuelle des commandes clients entravait l’atteinte de nos objectifs ainsi que la proactivité et la productivité de notre relation clients. Avec Esker, nous serons désormais capables d’améliorer l’ensemble de notre service clients et réduire les heures supplémentaires de nos collaborateurs ainsi que notre recours à l’intérim pendant la haute saison. » Hélène Marcoux, Directrice du Service Clients, Groupe Novatech.



L’un des bénéfices de la solution Esker est la grande visibilité que l’outil offre à ses utilisateurs. Grâce aux tableaux de bord personnalisables, Esker propose en effet un suivi sur-mesure et en temps réel d’un grand nombre d’indicateurs clés (KPIs).



En tant que Directeur des Opérations, j’ai besoin d’analyses précises pour suivre les flux de commandes entrants et sortants de manière à anticiper tout ralentissement dans les opérations. La capacité d’Esker à créer des tableaux de bord est un des points forts de l’application. » Eric Castonguay, Directeur des Opérations, Groupe Novatech.



Gagner en visibilité grâce à la dématérialisation des factures fournisseurs



Chaque mois, l’équipe comptabilité fournisseurs de Novatech assurait manuellement la gestion des 4 500 factures fournisseurs reçues au format papier. Une organisation peu efficace et désorganisée qui engendrait un manque important de visibilité sur l’ensemble de la chaîne.



Automatiser la gestion des factures fournisseurs avec Esker va nous permettre d’avoir un impact considérable sur la performance de notre équipe. Auparavant nous ne parvenions pas à tracer les factures de façon efficace ni à répartir correctement la charge de travail, Esker nous offre désormais cette possibilité. De plus, nous ne manquerons plus les remises offertes par nos fournisseurs faute de règlement des factures dans les délais. C’est une énorme plus-value. » Sonia Dumont, Contrôleur Financier, Groupe Novatech.



À propos du Groupe Novatech

Le Groupe Novatech est une entreprise québécoise qui compte 35 ans d'expérience dans la fabrication de portes d'entrée, de vitrages, de portes-patio, de moustiquaires rétractables et de verres scellés sur mesure.

Offrant des produits de haute qualité conçus pour améliorer l'expérience client en matière d’habitation, avec une gamme de produits architecturaux pour le marché de l’habitation. Le développement du Groupe Novatech se manifeste dans la poursuite de l’excellence, l’automatisation et l’innovation à tous les niveaux de l’entreprise.

Novatech exploite 13 usines ultra modernes au Canada, aux États-Unis et en Europe, et ses produits sont distribués à l'échelle internationale.



À propos d’Esker

Esker est un des principaux éditeurs mondiaux de solutions de dématérialisation des documents en mode Cloud.

Parce que l’utilisation du papier pénalise encore trop les entreprises, Esker leur permet de dématérialiser leurs processus de gestion afin d’en améliorer l’efficacité et la visibilité et d’en réduire le coût (commandes d’achats, factures fournisseurs, commandes clients, factures clients, réclamations clients, recouvrement).

Avec un chiffre d’affaires de 76,1 millions d’euros en 2017, dont 85% issus de ses solutions Cloud, Esker se classe au 17ème rang des éditeurs de logiciels français (Truffle 100 France 2017) et au 5ème rang des éditeurs horizontaux (Top 250 EY 2017). Présent en Amérique du Nord, en Europe et en Asie/Pacifique, Esker réalise 61% de son chiffre d'affaires à l’international, dont 42% aux Etats-Unis.

Esker est cotée sur Euronext GrowthTM à Paris (Code ISIN FR0000035818) et bénéficie du label d’entreprise innovante décerné par bpifrance (N° 3684151/1).