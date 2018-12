Le Fonds Predirec Innovation 2020 d’Acofi dépasse les 250M€ de financement d’entreprises innovantes

Le Fonds Predirec Innovation 2020, d’une capacité de financement de 138M€, est dédié au financement des PME et ETI innovantes via l’acquisition de leurs créances de Crédit d’Impôt Recherche (CIR). Ce crédit d’impôt est octroyé par l’Etat français aux entreprises innovantes à hauteur de 30 % de leurs dépenses de R&D. Le dispositif mis en place par Acofi Gestion et son partenaire Neftys permet de répondre rapidement aux besoins de trésorerie de ces entreprises en développement en préfinançant leur CIR.



Les entreprises ayant bénéficié à ce jour de ces financements, en grande majorité (92%) des PME, sont présentes dans 12 régions et 41 départements. Plus de 15 000 emplois sont directement concernés dans plusieurs secteurs d’activités et 32 domaines de recherches parmi lesquels l’électronique, les technologies de l’information et de la communication. Bien sûr, les biotechs/medtechs ou encore l’énergie font partie des activités les plus concernées.



Fort de ce succès, ACOFI a lancé un second Fonds, Predirec Créances ETI 2018, d’une capacité initiale de financement de 30 M€ pour répondre plus spécifiquement aux besoins de financement d’une vingtaine d’ETI de tous secteurs. Cette nouvelle initiative, qui reprend la stratégie d’investissement et le processus robuste mis en place avec Predirec Innovation 2020, propose aux investisseurs un TRI cible supérieur à 2,8%.



« Nous sommes heureux d’avoir pu démontrer à la fois l’utilité économique de notre offre de financement et son attrait pour les investisseurs institutionnels engagés dans l’économie réelle. Nous sommes aussi fiers d’avoir pu accompagner tant d’entreprises innovantes dans leur développement. Nous continuons avec Neftys, notre partenaire d’origine, à améliorer notre offre de service pour mettre des capitaux à disposition dans des conditions rapides et renforcer ainsi notre valeur ajoutée en faveur du financement des PME et ETI » déclare Wissem Bourbia, Directeur des fonds.



À propos d’Acofi

Acofi construit des produits et solutions d’investissement répondant aux attentes des grands investisseurs institutionnels. Ses initiatives portent principalement sur les actifs réels et les prêts directs à l’économie et couvrent, avec plus de 2,2Md€ d’actifs sous gestion, quatre grandes thématiques : l’immobilier d’entreprises, les infrastructures dans le secteur de l’énergie, le financement spécialisé des entreprises industrielles et le secteur public. Acofi Gestion est une société de gestion AIFM, agréée par l’AMF depuis 1997 et affilié du Groupe La Française (groupe Crédit Mutuel Nord Europe) depuis 2014.

acofi.com



À propos de Neftys

Neftys est à l’origine du dispositif PREFICIR®, conçu et déployé en 2012 pour la 1ère fois. Numéro 1 en France des fintechs de financement aux PME innovantes.

neftys.fr