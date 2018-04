Le Fast Close, le nouvel atout des DAF

Répandue aux États-Unis ainsi que dans les entreprises côtées en bourse, la démarche de Fast Close se développe aujourd’hui auprès des ETI et des PME françaises. Cette révolution comptable s’explique notamment par la nécessité d’améliorer la qualité de l’information, la productivité des équipes, le pilotage et le reporting financier, essentiels à la prise de décision.Le Fast Close, ou « clôture rapide des comptes », nécessite de travailler différemment et s’appuie sur l’automatisation des activités de clôture et du reporting. L’optimisation et l’harmonisation des processus permet une réduction significative des temps de clôture.Grâce au Fast Close, les Directions Financières peuvent ainsi réaliser leurs clôtures comptables de manière plus régulière, et produire un reporting et une analyse plus fine de leurs KPI.Les DAF pilotent plus efficacement les indicateurs de performance de leur entreprise et améliorent également la qualité de l’information financière, conférant à leur entreprise une image de sérieux auprès des marchés, de ses partenaires, fournisseurs, etc.Lors de la mise en œuvre de cette démarche, les entreprises effectuent une revue complète de leurs procédures pour rationaliser chaque étape. Cette refonte ne concerne pas seulement la Direction Administrative et Financière, mais doit être perçue comme un véritable projet transverse. De la DSI au service Ressources Humaines, en passant par la gestion des stocks, la refonte des processus qu’implique la démarche de Fast Close concerne tous les acteurs de l’entreprise.Tous ces acteurs sont parties prenantes dans l’analyse du Contrôle Interne, dont l’objectif consiste à poser une vision claire des procédures de l’entreprise. Cette analyse permet aux DAF de sécuriser les procédures internes de l’entreprise et d’identifier de nouveaux leviers de performance. Par conséquent, avec la démarche de Fast Close, les reportings périodiques sont plus rapides mais sont surtout d’une plus grande fiabilité.Cadencer la fréquence des clotûres permet aux équipes dirigeantes de gagner en réactivité et en agilité et de disposer en temps réel de photographies de ses situations comptables. Le DAF se positionne en qualité de Business Partner de la Direction Générale et contribue plus efficacement au pilotage de la performance de l’entreprise.Le Fast Close s’inscrit dans une logique de digitalisation des professions financières. Ce sont les plateformes et autres logiciels de gestion et de data visualisation qui vont permettre aux DAF de mettre en place cette démarche.Cependant, peu d’outils sont actuellement entièrement dédiés à la mise en œuvre du Fast Close. Certains ERP intègrent des éléments de la démarche, mais aucun ne comporte de module spécifique.Un outil se démarque car il est entièrement dédié à la démarche de Fast Close : ClosingReport . Le logiciel ClosingReport permet de valider la bonne application des procédures de contrôle interne mises en place dans l’entreprise, tout en intégrant une historisation des données (fiscales, sociales…) des entités du périmètre, une GED, un reporting financier et des tableaux de bord automatisés et personnalisables, un dossier de révision des comptes doté d’assistants de contrôle et une assignation et une supervision des tâches (associée à une gestion de droits).Dès lors, DAF supervise la clôture et pilote en temps réel l’avancement de ses collaborateurs. Le Logiciel ClosingReport est donc complet et s’adapte aux ERP existants pour permettre la mise en œuvre la plus efficiente de la démarche de Fast Close.