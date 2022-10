Le Cardano devrait terminer l’année à 0,51$ Rapport de Finder sur les prévisions de prix de l’ADA.



• 30 % du panel pensent que Cardano est sous-évalué, 18 % surévalué et 52 % évalué justement.

• La valeur totale verrouillée de l'ADA devrait plus que doubler pour atteindre 196 millions de dollars dans les 12 mois.



Les prévisions de prix du Cardano (ADA), fournies par le panel de spécialistes de Finder.com pour la fin de l'année, ont été revues à la baisse, passant ainsi de 0,63 $ à 0,51 $.



Ceci malgré le fait que la majorité du panel (52%) ait déclaré qu'ils estimaient que le prix du Cardano était juste lorsque le jeton se négociait autour de 0,43$ début octobre.



Paul Levy, maître de conférences à l'Université de Brighton, fourni une prévision de prix de fin d'année équivalente à la moyenne du panel (0,50 $) et une prévision pour 2025 de 1,40 $.



"Une campagne de mises à jour bien planifiées et exécutées crée la confiance en ADA/Cardano. Elle peut asseoir son ’image de marque et s'en sortir dans des conditions de marché turbulentes", a-t-il déclaré.



La codirectrice du Centre of Fintech de l'Université d'East London, le Dr Iwa Salami, a une prévision de fin d'année beaucoup plus optimiste de 0,80 $, mais pense que l'ADA vaudra environ 1,50 $ en 2025.



"L'écosystème Cardano a bien progressé au cours de l'année écoulée, ce qui témoigne des nombreux mois de recherche approfondie qui ont caractérisé le travail de la société de blockchain Input Output Hong Kong (IOHK) - qui supervise la conception, la construction et la maintenance de la plateforme Cardano.



"Comme la blockchain semble promise à de grandes réalisations dans les mois à venir, cela peut avoir un impact positif mais modéré sur le prix de l'ADA, d'autant plus que le sentiment général à l'égard de l'ensemble de l'industrie est fragilisé en ce moment et que les actions sur les prix à tous les niveaux sont susceptibles d'être impactées", a-t-elle déclaré.



72% du panel, y compris le PDG de CoinSmart Financial, Justin Hartzman, ont attribué l’augmentation du prix de l'ADA en septembre en partie à la mise à jour Vasil et 55% à sa disponibilité toute récente sur la plateforme de trading de renom Robinhood.



"Le fork Vasil a rendu les contrats intelligents Cardano plus évolutifs et plus accessibles. Cela devrait encourager plus de développeurs à coder sur le protocole et à stimuler la convivialité ", a-t-il déclaré.



Un peu moins d'un quart (24 %) du panel a suggéré que cette augmentation était davantage dûe aux traders qui achetaient de l'ADA afin de se protéger contre The Merge (la fusion) de l’ETH en septembre, au cas où celle-ci ne se passait pas aussi bien que prévu.Cependant, le PDG de Kalkine Group, Kunal Sawhney, a suggéré que "ADA pourrait subir une certaine pression en raison de l'événement The Merge d'Ethereum...".



Toutefois, le fondateur de Seasonal Tokens, Ruadhan O, n'est pas de cet avis.



"Cardano maintiendra sa valeur aussi longtemps que les frais de gaz d'Ethereum resteront élevés. The Merge n'affectera pas les frais de gaz de l'Ethereum, donc Cardano continuera d'être une alternative attrayante ", a-t-il déclaré au sujet de sa prévision de prix de 0,50 $ pour 2022.



Ruadhan pense que la valeur totale verrouillée (TVL) de l’ADA atteindra 120 millions de dollars dans les 12 mois et se place ainsi en dessous de la moyenne du panel de 196 millions de dollars.



Les prévisions de TVL des panélistes s'échelonnent de 81 millions à 12 milliards de dollars et c’est à Ben Ritchie, de Digital Capital Management, que l’on doit la prévision la plus optimiste.



"Le sentiment de risk-off du marché supprime la liquidité sur tous les marchés. Donc si nous considérons que le Hard Fork Vasil de Cardano a été un succès et que les taux d'inflation américains sont revenus à un niveau gérable, la TVL peut aller jusqu'à 12 milliards de dollars. C'est possible surtout si DeFi sur Cardano réussit."



Vous pouvez consulter notre rapport complet ici:

