Le Cabinet Rivière Avocats Associés renforce ses équipes avec la cooptation de Cédric Vermuse en qualité d’Associé Junior Rivière Avocats distingue quatre de ses avocats : Cédric Vermuse est coopté Avocat Associé Junior. Marie-Bénédicte Pain, Fanny Clerc et Mélissa Rivière passent, pour leur part, Associées Sénior.

Particulièrement attaché à la formation et à la progression de ses équipes, Rivière Avocats met un point d’honneur à proposer un plan de carrière pour valoriser à la fois l’implication et les compétences des avocats du cabinet.



Après avoir débuté sa carrière au sein du cabinet Rivière Avocats en 2015, Cédric Vermuse devient Associé Junior au sein de l’une des quatre équipes « Opérations immobilières » du cabinet.



Cédric Vermuse accompagne les professionnels de l’immobilier (promoteurs, marchands de biens, sociétés de gestion, foncières, exploitants…) dans le montage et le déroulé́ d'opérations de restauration immobilière, consistant en la sécurisation juridique et fiscale de projets de réhabilitation d’immeubles anciens avec effet de levier fiscal (dispositifs Malraux, Monument Historique, Pinel, Denormandie, déficit foncier…), ainsi que, plus largement, dans la structuration de l'acquisition ou la cession de leurs actifs, la valorisation de leur patrimoine et l’optimisation de leur activité.



Dans un marché marqué par la fin programmée de l’étalement urbain et la volonté de moins construire pour mieux rénover l’existant, le savoir-faire du cabinet Rivière est particulièrement reconnu par les différents porteurs de projets tant au niveau régional que national.



Marie-Bénédicte Pain, responsable du département contentieux fiscal et ingénierie patrimoniale, Fanny Clerc, avocate associée du département Droit public immobilier & énergie, et Mélissa Rivière, spécialiste en matière de contrats et propriété publics, poursuivent le parcours d’associés propre à Rivière Avocats et passent, toutes les trois, Associées Sénior.



« Particulièrement bien identifié sur le marché, le cabinet Rivière Avocats demeure très attractif tant par sa rigueur technique, son grand sens de l’opérationnel et sa proximité aux clients. Ces nominations sont le symbole d’une reconnaissance de l’expertise et représentent un atout majeur pour le futur du cabinet. » explique Vianney Rivière, Associé gérant et administrateur du cabinet.



A propos de Cédric Vermuse

Diplômé d’un Master 1 de l’Université Paris II Panthéon-Assas en Droit des affaires et fiscalité (2012), puis d’un Master 2 de l’Institut d’Administration des Entreprises de Poitiers en gestion fiscale (2013), Cédric Vermuse a débuté sa carrière d’avocat au sein du cabinet Rivière dans l’ingénierie patrimoniale en 2015 après avoir obtenu le barreau à l’École des avocats Aliénor à Bordeaux.

Membre de l'Institut des Avocats Conseil Fiscaux (IACF), Cédric Vermuse intervient en fiscalité immobilière au Centre National des Arts et Métiers (CNAM - ICH) et en TVA immobilière dans le cadre du Master 2 fiscalité des affaires et du patrimoine de la faculté de droit de Bordeaux.



A propos de Marie-Bénédicte Pain

Diplômée d’un Master 2 en Management et Administration des Entreprises - Certificat d’Aptitudes à l’Administration des Entreprises – à l’IAE de Rennes (1998), Marie-Bénédicte Pain est avocat depuis 2000 après avoir obtenu le barreau à l’École des avocats du Grand Ouest (EDAGO) à Rennes. Marie-Bénédicte Pain a rejoint le cabinet Rivière Avocats en 2008 en tant qu’avocat fiscaliste. Depuis, elle est devenue responsable du département contentieux fiscal et ingénierie patrimoniale.

Membre de l'Institut des Avocats Conseil Fiscaux (IACF), Marie-Bénédicte Pain a acquis une compétence particulièrement reconnue en contentieux fiscal et plus particulièrement en défiscalisation immobilière.



A propos de Fanny Clerc

Diplômée d’un Master 2 en Droit de l'urbanisme de la construction et de l'immobilier à l’Université de Bordeaux (2011), Fanny Clerc est avocate depuis 2014 après avoir obtenu le barreau à l’École de formation professionnelle des barreaux de Paris.

Fanny Clerc a rejoint le cabinet Rivière Avocats la même année au sein du département Droit public immobilier & énergie. Elle accompagne, avec son équipe, ses clients publics dans le montage de leurs opérations d’aménagement (ZAC, PA, action de renouvellement urbain, fiscalité de l’urbanisme, etc.) et la sécurisation juridique de leurs documents d’urbanisme (PLUi, SCoT, etc.) ainsi que ses clients privés dans leurs opérations de construction (audit de légalité du permis de construire, etc.). Elle intervient en matière de droit de l’urbanisme et de l’environnement.



A propos de Mélissa Rivière

Diplômée d’un Master II de Droit public des affaires à l’Université de Bordeaux (2009) et d’un Master II Gestion et administration des entreprises à l’IAE de Bordeaux (2010), Mélissa Rivière a rejoint le cabinet Rivière Avocats en 2014. Elle est inscrite au barreau de Bordeaux depuis 2015.

Mélissa Rivière intervient, au sein du département droit public de l’immobilier & énergie, en matière foncière. A ce titre, elle accompagne ses clients institutionnels publics et privés dans la sécurisation d’opérations d’acquisition, de valorisation et de cessions de fonciers publics.

Elle intervient en matière de droit de l’expropriation et de la préemption, de droit des contrats (vente, baux, conventions d’occupation) et de droit de la commande publique.

Elle a co-écrit un guide dédié aux cessions de fonciers publics aux Éditions Dalloz.



A propos de Rivière Avocats Associés

Le cabinet Rivière Avocats Associés, créé en 1923, est spécialisé en droit de l’immobilier. Avec plus de 1000 opérations au cours des vingt dernières années et une équipe de 50 personnes, le cabinet dispose d’un savoir-faire reconnu en matière immobilière (opérations immobilières complexes, énergie renouvelable, gestion des risques fiscaux, etc.) et en ingénierie patrimoniale. La spécificité du cabinet est de proposer des solutions opérationnelles garanties, grâce notamment, à des missions de « maîtrise d’œuvre juridique » allant bien au-delà de la formulation de conseils.

Le cabinet est structuré en cinq départements : Opérations immobilières, Droit public de l'immobilier et de l'énergie, Contentieux fiscal immobilier, Ingénierie patrimoniale et Droit civil immobilier.



