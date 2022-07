Le Bitcoin et l'Ether regagnent un peu de terrain Commentaire de Simon Peters, analyste de marchés chez eToro.

Les principaux crypto-actifs tels que le Bitcoin et l'Éther ont commencé à regagner un peu de terrain après la semaine dernière. Bien que toujours en dessous des sommets historiques, les crypto-actifs semblent entrer dans une sorte de phase de récupération.



Le Bitcoin a donc atteint son sommet la semaine dernière, juste en dessous de 24 000 $ sur la plateforme eToro, un niveau qui n'avait pas été vu depuis début juin. Cependant, le Bitcoin est reparti à la baisse et se situe maintenant autour de 21 600 $. La difficulté d'extraction est cependant beaucoup plus faible en ce moment sur le réseau, ce qui est potentiellement un signe encourageant pour les participants supplémentaires tels que les petits mineurs.



L'Éther évolue quant à lui à ses plus hauts niveaux depuis un mois, ayant atteint plus de 1 600 $ sur eToro vendredi. L'Éther est à surveiller en ce moment avec de possibles tendances séculaires plutôt que cycliques sur la demande. Tous les yeux dans le secteur des crypto-actifs sont tournés vers la fusion, qui se rapproche de jour en jour et qui pourrait voir l'économie du jeton changer considérablement.



Barclays prend une participation dans la société de crypto-actifs Copper



La grande banque britannique Barclays a pris une participation dans Copper, pour une valeur d'environ 2 milliards de dollars. La société de crypto-actifs est liée à l'ancien chancelier Philip Hammond, qui est conseiller principal et investisseur dans l'entreprise.



Barclays fait partie d'un groupe d'investisseurs impliqués dans le dernier cycle de financement de l'entreprise, qui fournit des services de garde, de courtage et de règlement de crypto-actifs aux investisseurs institutionnels. Le tour de financement annoncé est une autre aubaine pour le secteur, alors que les valorisations peinent encore à prendre de l'ampleur sur le marché.



Ce que nous voyons ici, c'est que si la prudence demeure le sentiment généralement partagé par les investisseurs, les grandes institutions telles que Barclays achètent dans le secteur à des niveaux sains. Cela est positif pour les perspectives à long terme du secteur des crypto-actifs et souligne une demande ferme et continue pour ses innovations.



Les crypto-actifs atteindront un milliard d'utilisateurs d'ici à 2030



Un rapport du Boston Consulting Group (BCG) montre pourquoi le secteur a encore un grand potentiel à exploiter. En collaboration avec Bitget et Foresight Ventures, il examine où en est le secteur des crypto-actifs en termes d'innovation et de potentiel.



En comparaison avec les débuts de l'internet, il montre que les crypto-actifs ne sont pas du tout en retard sur la courbe d'adoption - en effet, ce qui est considéré comme le Web 3.0 dans le rapport est en avance sur l'internet tel qu'il était dans les années 1990. Ce que le rapport souligne, c'est la différence de tendance entre la tarification du marché et l'adoption par les utilisateurs.



Alors que la tension n'est pas encore vraiment retombée sur les conditions commerciales difficiles de ces derniers mois pour les crypto-actifs en termes d'investissement, il est de plus en plus clair qu'elles présentent de nombreuses similitudes avec la bulle Dotcom du début des années 2000.



La principale tendance en termes d'investissement a été l'élimination des mauvaises idées, avec des noms tels que Google et Amazon laissés derrière pour devenir les géants de l'Internet d'aujourd'hui. Il est très probable que les entreprises du secteur des crypto-actifs qui continuent à prospérer malgré l'adversité du marché deviendront elles aussi les gagnantes de demain.



La stratégie Metaverse de Dubaï donne un aperçu du futur of work



Dubaï a lancé une stratégie dite "metaverse" afin d'exploiter le potentiel de cette technologie et d'être à l'avant-garde de son développement. L'émirat indique qu'il prévoit de créer quelque 40 000 emplois virtuels au cours des cinq prochaines années, un jeu ambitieux visant à encourager les talents à travailler depuis son centre.



Le métavers est l'une des principales tendances qui ont fait irruption sur la scène des crypto-actifs l'année dernière. À l'instar des NFT et du secteur des crypto-actifs en général, il a eu du mal à s'imposer ces derniers mois. Mais des initiatives telles que le projet Dubaï montrent qu'une continuation sous-jacente clé de l'activité persiste.



Des jetons tels que MANA, RBLX et SAND sont à l'avant-garde des projets de métavers dirigés par des crypto-actifs et les deux innovations vont de pair. C'est certainement un espace qui mérite d'être surveillé pour des innovations clés, en particulier avec la présence d'acteurs étatiques majeurs tels que Dubaï qui encouragent le marché.



