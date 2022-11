Le Bitcoin est volatil et peine à se stabiliser Commentaire de Simon Peters, analyste de marchés chez eToro.

Le Bitcoin a connu une volatilité de son prix au cours de la semaine dernière, refusant de s'installer dans une fourchette établie à son nouveau niveau de négociation inférieur.



Après s'être éloigné de plus de 20 000 dollars, le Bitcoin a commencé la semaine dernière par une chute sous les 15 700 dollars avant de remonter aux alentours de 17 000 dollars. Plus tard dans la semaine, il a trouvé une plus grande stabilité autour de 16 500 $, mais a de nouveau chuté pendant le week-end pour s'échanger juste en dessous de 16 000 $ ce matin.



L'Ether a également connu une certaine volatilité tout au long de la semaine, ayant commencé sous les 1 175 $ avant de bondir à un peu moins de 1 275 $. Le crypto-actif s'est ensuite négocié à la baisse au cours de la semaine pour atteindre à nouveau 1 175 dollars, avant de plonger pendant le week-end pour s'échanger juste au-dessus de 1 110 dollars.



C'est le moment d'acheter du Bitcoin ? Pantera dit oui



La récente volatilité du marché a fait chuter le prix des principaux crypto-actifs comme le Bitcoin à des niveaux jamais vus depuis environ deux ans et bien en dessous des sommets historiques d'il y a un an.



Pour les investisseurs qui se demandent alors si c'est le moment d'acheter. - il y a quelques éléments à prendre en compte. L'un d'eux est de regarder ce qui se passe avec les investisseurs institutionnels dans l'espace, pour voir comment ils se positionnent dans les conditions actuelles.



Si nous regardons un important véhicule d'investissement en Bitcoins tel que Grayscale, la décote par rapport à la valeur liquidative est maintenant d'environ 43 %. Cela signifie que la fiducie est fortement sur-vendue et que toute personne qui achète maintenant obtient un rabais de 43 % sur la valeur des actifs qu'elle détient.



Un autre acteur institutionnel majeur du Bitcoin, Pantera, a acheté plus de bitcoins à mesure que le prix a chuté. Le fonds a annoncé au cours du week-end qu'il achetait 140 millions de dollars supplémentaires de la crypto-monnaie, signalant ainsi aux marchés qu'il voit un point d'entrée de qualité sur le prix en ce moment.



La Maison Blanche évoque la réglementation des crypto-actifs après le G20



Le sommet du G20 a été utilisé pour une variété d'objectifs politiques ce mois-ci, mais l'un d'eux semble avoir été la coalescence d'une approche de la réglementation des crypto-actifs aussi.



Dans un communiqué publié par la Maison Blanche, Joe Biden a déclaré que les pays du G20 s'engagent à "une réglementation, une supervision et un contrôle solides" des crypto-actifs. La Maison Blanche dit aussi qu'elle accueille favorablement la proposition du FSB d'établir un cadre international complet pour la régulation des crypto-actifs.



Cette annonce intervient à un moment critique pour le secteur, alors que les appels à une plus grande surveillance réglementaire se multiplient dans la plupart des grandes nations. Bien que ce processus semble être en cours, des efforts plus coordonnés entre les principales nations pourraient bientôt entraîner des changements importants dans l'environnement international.



Ronaldo lance ses NFT



Cristiano Ronaldo, sans doute le footballeur le plus célèbre du monde, a lancé une collection de NFTs sur Binance. Le footballeur, qui doit participer à la Coupe du monde avec le Portugal jeudi, a lancé un ensemble de NFTs dont le nombre est limité et qui peuvent être achetés sur Binance en utilisant son stablecoin natif BUSD.



Ce lancement intervient à un moment controversé pour le joueur, qui est empêtré dans une querelle avec son club Manchester United. Le lancement des NFTs est cependant un jeu clair par la star pour construire sur son image globale déjà très commercialisable et populaire parmi les fans.



Les NFT sont en édition limitée et ne sont disponibles qu'à quelques milliers d'exemplaires. Les NFT les plus chers, "super rares" et "super super rares", ne pourront être obtenus qu'aux enchères en ligne.



Simon Peters, analyste de marchés chez eToro



---------------------------



Il s'agit d'une communication marketing qui ne doit pas être considérée comme un conseil en investissement, une recommandation personnelle, une offre ou une sollicitation d'achat ou de vente d'instruments financiers. Ce matériel a été préparé sans tenir compte d'objectifs d'investissement ou de situations financières particulières, et n'a pas été préparé conformément aux exigences légales et réglementaires visant à promouvoir une recherche indépendante. Toute référence à la performance passée d'un instrument financier, d'un indice ou d'un produit d'investissement packagé ne constitue pas, et ne doit pas être considérée comme un indicateur fiable des résultats futurs.



Tout le contenu de ce rapport est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil financier. eToro ne fait aucune déclaration et n'assume aucune responsabilité quant à l'exactitude ou l'exhaustivité du contenu de cette publication, qui a été préparée en utilisant des informations disponibles publiquement.



Les cryptoactifs sont des instruments volatils qui peuvent fluctuer fortement dans un laps de temps très court et ne conviennent donc pas à tous les investisseurs. En dehors des CFD, la négociation de crypto-monnaies n'est pas réglementée et n'est donc supervisée par aucun cadre réglementaire européen. Votre capital est à risque.



A propos d’eToro

eToro a été fondé en 2007 dans le but d’ouvrir les marchés internationaux à tous ceux qui souhaitent investir simplement et en toute transparence. eToro offre aux particuliers la possibilité d’investir en leur donnant accès à une multitude d’actifs financiers, allant des actions aux matières premières en passant par les crypto-actifs. La communauté d’eToro compte plus de 27 millions de membres enregistrés qui partagent leurs stratégies d’investissement et sont libres de suivre les meilleurs d’entre eux. La plateforme eToro permet aux investisseurs d’acheter, de conserver et de vendre des actifs, de suivre la performance de leur portefeuille en temps réel et d’effectuer des transactions très simplement et quand ils le souhaitent.



Mentions légales

eToro est régulé en Europe par la Cyprus Securities and Exchange Commission et régulé au Royaume-Uni par la Financial Conduct Authority et par la Australian Securities and Investments Commission en Australie.



------------------------------------------------------------------------



