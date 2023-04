Lancement du LBO Club, association de dirigeants sous LBO

"J'ai vécu 3 LBOs pendant mon mandat de dirigeant-actionnaire, entre 2008 et 2022, et cela fait 10 ans que j'imaginais lancer le Club. Le LBO ( Leveraged Buy Out) est un mécanisme encore peu reconnu, et dont les vertus ne sont pas suffisamment mises en avant. Les CEO sous LBO sont de véritables entrepreneurs, qui méritent de se retrouver dans une structure qui les aide à s’informer, networker, et recenser les bonnes pratiques du secteur. Le LBO a cette particularité de pouvoir à la fois favoriser une croissance très forte des entreprises, notamment à travers les build-ups, mais aussi de redistribuer une partie de cette création de valeur. C’est unique et puissant, comme outil de performance !"

"En tant qu'investisseur en PE depuis 20 ans, en France mais aussi en Europe, je n'ai pu qu'admirer le dynamisme du marché du LBO, qui rassemble des talents uniques et représente un nombre impressionnant d'emplois, avec une forte composante de valeur ajoutée pour l'économie.

Défendre les intérêts des patrons qui mènent l'action me semble une initiative plus que justifiée et lorsque Ronan Lebraut m'a proposé de l'aider à lancer le LBO Club, je n'ai pas hésité une seconde, avec une aspiration : celle de lancer le Club à l'échelle européenne".

Le LBO Club vise à rassembler les dirigeants-actionnaires des sociétés sous LBO. Il se veut être un lieu d'échange exclusivement dédié aux dirigeants concernés par une opération capitalistique avec effet de levier, qui répond à un besoin spécifique dans le marché très dynamique du LBO en France.Son action s'opère à la fois au sein de l'écosystème mais également auprès d'instances externes au monde du LBO (organisations patronales, politiques, réglementaires). Le recensement et la promotion des bonnes pratiques fait partie intégrante de sa mission.Lea tenu sa soirée de lancement au Pavillon Ledoyen le 6 avril 2023, ce qui a permis de rassembler près de 40 dirigeants de sociétés sous LBO.L'équipe dirigeante du Club a recruté Rym Hosna, une ancienne de l'IPEM, où elle était International Business Manager, en tant que "Responsabledes Opérations & Evènements". Elle sera le contact privilégié des adhérents et en charge de l'organisations des évènements du Club.Lefonctionne comme une association de loi 1901, dont l'accès est réservé aux adhérents cotisants sur une base annuelle. Il tiendra des événements exclusifs et thématiques, avec le soutien de partenaires externes et la contribution de ses membres.