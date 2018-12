Lancement d'Aviva France Ventures : 100 millions d'€ dédié à l'innovation

• Aviva France, l’un des principaux assureurs sur le marché français, confirme son rôle dans le financement de l’économie réelle, et notamment de l’innovation, en lançant Aviva France Ventures, un fonds d’investissement doté de 100 millions d’€ dédié au financement de start-ups innovantes.

• La stratégie d’investissement d’Aviva France Ventures repose sur une approche globale : des investissements directs dans des start-ups présentant un fort alignement avec Aviva France, et des investissements par l’intermédiaire de fonds spécifiques, complémentaires de l’approche directe.

• Aviva France Ventures s’inscrit également dans la stratégie globale d’innovation d’Aviva France, tournée vers la création d’un écosystème au service des start-ups, des clients et des collaborateurs.

• Aviva France Ventures annonce à cette occasion son investissement dans la start-up H4D, leader français de la téléconsultation médicale. Face aux différents enjeux de santé des collectivités territoriales, Aviva France souhaite mettre cette solution à disposition de ses clients, et au-delà des habitants des territoires concernés.



Aviva France confirme son rôle majeur dans le financement de l’économie réelle et de l’innovation



Dans un contexte marqué par la prochaine entrée en vigueur de la loi PACTE, dont l’un des objectifs est d’orienter davantage l’épargne vers le financement de l'économie réelle, les assureurs ont plus que jamais un rôle clé à jouer dans le soutien au développement des entreprises.



Aviva France, l’un des principaux assureurs sur le marché français, confirme son rôle dans le financement de l’économie réelle, et notamment de l’innovation, en lançant Aviva France Ventures, un fonds d’investissement doté de 100 millions d’€ et dédié au financement de start-ups innovantes.



La stratégie d’investissement d’Aviva France Ventures repose sur deux axes complémentaires :



- Des investissements directs dans des start-ups présentant un fort alignement avec le cœur de métier d’Aviva France. Ces investissements permettront de soutenir le développement de ses startups et contribueront à accélérer l’innovation au sein d’Aviva France ;



- Des investissements par l’intermédiaire de fonds, complémentaires de l’approche directe, tant en termes de secteurs d’activité que de stades de maturité. Cette approche renforce la contribution d’Aviva France au financement de l’économie réelle.



Gilles Pavie Houdry, directeur stratégie, M&A et investissements innovants d'Aviva France, déclare : « Notre métier d’assureur nous positionne au plus près des besoins de nos clients. Dans des environnements en mutation, le soutien et le financement de l’innovation sont des leviers clés pour développer de manière agile des solutions répondant à leurs attentes, grâce à la complémentarité entre start-up et grande entreprise. Le fonds Aviva France Ventures, doté de 100 millions d’euros et dédié à l’investissement dans des start-ups positionne Aviva France comme un contributeur significatif au financement de l’innovation et de l’économie réelle. »



Aviva France Ventures vient compléter le dispositif existant d’Aviva France. En effet, Aviva France est un acteur pionnier dans le financement de l’innovation sociale et environnementale à travers le succès de La Fabrique Aviva, dont la 4ème édition se tiendra en 2019, et le fonds Aviva Impact Investing France, doté de 30 millions d’euros.



Annonce d’un investissement dans la startup française H4D



Aviva France Ventures annonce un investissement dans la start-up française H4D, leader de la consultation médicale.



H4D a développé une solution globale de télémédecine autour de la première cabine médicale connectée offrant des conditions comparables à une visite en cabinet médical.



Bruno de Seguins, directeur commercial proximité d'Aviva France, commente : « Notre investissement au sein d’H4D concrétise tout d’abord le partage d’une vraie vision stratégique avec ses fondateurs. Ce projet permettra à Aviva France d’offrir à son réseau un service différenciant, tout en apportant une réponse concrète et innovante en matière de santé à ses clients et aux populations locales. Aviva France réaffirme ainsi ses engagements d’investisseur responsable. »



A propos d’Aviva France

Filiale d’un des premiers assureurs vie et dommages en Europe et forte de 180 ans d’expérience en France, Aviva France propose une gamme complète de produits et services à près de 3 millions de clients, particuliers, artisans commerçants, professions libérales et petites et moyennes entreprises. L’assureur s’est engagé à rassembler ses activités d’assurance sous la marque Aviva pour s’appuyer sur une marque unique et forte. Aviva France propose ses produits à travers une approche multicanale qui s’articule autour de 4 directions commerciales dédiées au client : Proximité (1000 agents généraux, 1000 courtiers), Direct, Patrimoniale (dont la banque UFF) et Partenaires (dont le partenariat avec AFER).

En tant qu’entreprise responsable, le Groupe Aviva en France est très engagé dans le financement de l’économie réelle, l’accompagnement de notre société vers un mode de vie plus durable et à défendre une culture d’entreprise inclusive pour ses 4 300 collaborateurs.

aviva.fr