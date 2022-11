La tendance de la cryptomonnaie dans les jeux





Les avantages de la cryptomonnaie pour les joueurs



La cryptomonnaie offre de nombreux avantages pour les cyber-joueurs. Les transactions sont plus rapides avec la monnaie numérique. Il n’est plus nécessaire de passer par les banques classiques. Les dépôts et les retraits s’effectuent quasi instantanément.



Par ailleurs, les joueurs n’ont pas besoin de recourir à un gestionnaire de compte pour gérer leur argent. Il leur suffit d’avoir accès à Internet pour pouvoir utiliser les cryptomonnaies.



Grâce au concept d’anonymat, les joueurs peuvent investir même depuis des pays où les paris sont illégaux. L’absence de compte à gérer réduit aussi les frais généraux. Il n’y a pas de frais pour les dépôts et les retraits.



La rétro facturation est impossible avec la cryptomonnaie. Une fois la transaction effectuée, elle est irréversible. Il n’existe donc pas de risque que le paiement ne parvienne pas au destinataire. Il est également possible de retracer l’historique des échanges avec



La cryptomonnaie de plus en plus populaire dans les casinos



Désormais, il est possible de jouer dans un



De plus en plus de plateformes de jeux en ligne intègrent la cryptomonnaie parmi les moyens de paiement autorisés. Elle est synonyme de modernité et de confidentialité. Il existe différents types de monnaies numériques comme le Bitcoin (le plus connu), le Litecoin, l’Ethereum et le Monero.



Dès son apparition en 2017, Tron a également connu un fin succès auprès des casinos. Grâce au soutien de la communauté, il s’est fait une bonne place dans la capitalisation boursière.



La cryptomonnaie pour les jeux vidéo en général



La



Les avis sont partagés. Les développeurs traditionnels sont les plus réticents à adopter la cryptomonnaie. Activision et d’autres éditeurs campent encore sur le système du pay-to-win.



En 2021, le groupe Valve a bloqué les jeux utilisant la blockchain et le NFT sur la plateforme Steam. Le patron d’Epic Games, de son côté, estime que les jeux devraient être inclusifs.



La cryptomonnaie et les jeux se lient davantage. Les activités de blockchain étaient concentrées à 55 % dans les jeux vidéo en octobre 2021.



Les perspectives pour la cryptomonnaie dans les jeux



L’engouement des utilisateurs pour la cryptomonnaie comporte quelques inconvénients. Il n’est pas toujours évident d’évaluer la monnaie numérique par rapport à l’argent réel. Certains joueurs tendent à dépenser plus que prévu. Le côté addictif du jeu est amplifié par la dématérialisation de l’argent dans le concept de la cryptomonnaie.



C’est en outre une occasion pour tirer avantage des taux de change. L’argent disponible sur la plateforme rentre automatiquement dans un système de spéculation.



