La startup T.O.P., à l’origine d’une technologie prédictive permettant de limiter le turnover en entreprise, lève 1,2 M€ T.O.P., startup lancée en mars 2022 étant à l’origine d’une solution SaaS utilisant l'I.A & la Data Science pour permettre au manager d’anticiper les fluctuations de ses équipes et de limiter le turnover, boucle une première levée de fonds à hauteur de 1,2 M€.

S’inscrivant dans une vraie tendance visant à fidéliser les salariés, à retenir les talents, la technologie T.O.P. répond à des problématiques RH et managériales actuelles. T.O.P. crée, pour ainsi dire, le « manager augmenté ».



Le « manager augmenté » selon T.O.P.



Alors que les DRH sont de plus en plus challengés sur la fidélisation et la rétention des talents, T.O.P. crée le « manager augmenté ».

Les nouvelles technologies telles que l’Intelligence Artificielle et le Machine Learning permettent aujourd’hui d’anticiper de manière très précise l’avenir des équipes en terme de compétences mais aussi en terme d’engagement et de motivation.

La startup T.O.P. a donc développé un algorithme qui permet :

• De visualiser le risque de démission en temps réel

• D’identifier les souhaits de mobilité des collaborateurs

• De définir les actions correctives pour pérenniser les équipes 80 %

des démissions anticipées grâce à l’algorithme de T.O.P.



En quelques mois, la solution a déjà convaincu plusieurs entreprises qui avaient pu la tester en primeur, parmi lesquelles Ted Consulting, Pharmalys, Hiview Solutions ou encore ArtimIS.

Par ailleurs, elle s’adapte à toutes les problématiques métiers et s’intègre aisément à toutes les principales infrastructures IT (SAP, Sage, Cegid, Elevo, Eurécia…).



1,2 M€ levés auprès de Business Angels français et étrangers



Seulement quelques semaines après son lancement, la startup a réuni plusieurs Business Angels français et étrangers autour du projet. La solution prédictive a su convaincre par son efficacité (80 % de démissions anticipées grâce à l’outil). Ce premier tour de table servira tout d’abord à recruter une équipe d’account managers, à créer un comité scientifique sur les pratiques RH / Managériales et enfin, à lancer leur stratégie d’acquisition.



Maxime Cariou, CEO T.O.P.

« Nous sommes convaincus que les collaborateurs sont la principale source de croissance d’une entreprise. Nous avons développé T.O.P. pour placer les équipes au cœur de la stratégie des organisations. Notre solution permet de réduire le turnover et retenir les talents dans des secteurs parfois très pénuriques, premières victimes de la « Grande Démission », comme ceux de la Santé, de l’Hôtellerie-Restauration ou encore l’univers IT et ses ESN. Notre algorithme, adaptable à chaque domaine métier, a convaincu nos investisseurs car il répond à des problématiques concrètes : anticiper les départs, conseiller les managers sur des actions correctives et construire ainsi un projet d’entreprise durable et sain. »



T.O.P. est une startup de la HR Tech à l’origine d’une solution technologique basée sur l’usage de l’IA du Machine Learning. Fondée, en mars 2022, par Maxime Cariou, également dirigeant d’Aymax, Groupe expert dans le conseil, le développement d’applications digitales et l’intégration des solutions SAP, T.O.P. répond à une des principales problématiques RH et managériales du moment : retenir les talents au sein de son entreprise.

https://top-turnover.ai/



