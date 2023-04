Accueil Envoyer Imprimer Partager La startup DEFIT annonce le lancement de sa première collection de NFT : les BabyFits La startup française, pionnière du Move to Earn, dévoile sa toute première collection de NFT nommée les “BabyFits” en collaboration avec l’artiste Samy

Halim.

DEFIT, est l’application web3 en plein essor qui gamifie et récompense votre pratique sportive. Marchez, nagez, courez, faites du vélo et soyez récompensé de vos efforts. En

quelques mois seulement, plus de 12,000 utilisateurs ont adopté DEFIT dans leur quotidien. En moyenne les utilisateur effectuent chaque semaine pas moins de 5.9 activités sportives d’au moins 30 minutes.

DEFIT permet à chaque utilisateur de créer sa propre communauté au sein de l’application mobile afin d'insuffler une dynamique communautaire forte pour se motiver mutuellement à bouger plus.

“ Rejoindre la communauté DEFIT a changé la donne pour mon parcours de santé et de remise en forme. L'atmosphère d'équipe, combinée à la motivation et aux récompenses, fait de chaque entraînement une victoire.” commente Laurent, Luxembourg, utilisateur DEFIT



La startup a récemment été récompensée par le prestigieux prix Innovation Sport lors des “Sport Unlimitech Trophées”, remis par Frédéric Michalak, Président de Sport Unlimitech. DEFIT est aussi depuis peu incubée par Paris & Co Sport et PyratzLabs (premier startup

studio Web3 en Europe).

“ Le sport santé on en parle depuis des années. Ce n’est pas pour autant que nous faisons plus de sport. La gamification est un outil puissant que nous avons su justement adapter à la pratique sportive grâce à notre solution innovante.” Kevin Serou, Fondateur et CEO



Trois modes de jeu

Le premier mode «Free-to-play» est le mode gratuit qui permet à chaque utilisateur de gagner 1 jeton DEFIT par jour (≈€0.07) à partir de 30 min d’activité.



Le deuxième mode «Club Member» nécessite quant à lui un minimum d’investissement de la part des utilisateurs : l'achat de 3 000 DEFIT (environ 220 euros) pour acquérir le statut bronze. Il permet d’accéder à des niveaux de récompenses plus élevés et diversifiés selon l’activité pratiquée, la durée ou encore l’intensité de l’effort.



“Ce que nous observons c’est que nos nouveaux membres débutent en Free-to-play afin de découvrir l’application, se familiariser avec l'équipe et la communauté. Rapidement ils franchissent le pas et décident d'acquérir le jeton DEFIT pour obtenir leur statut Membre et accélérer leur progression.” Kevin Serou, Fondateur et CEO



Le troisième mode «Web3 Player» fonctionne sur le même principe que le Club Member tout en amenant une couche supplémentaire de gamification et de stratégie grâce à la

collection de NFT BabyFits. Chaque BabyFit, dont l’apparence sera unique, bénéficiera d’une discipline de prédilection parmi les 4 sports possibles dans l’application (marche, course, vélo, natation). Cette spécialité permettra à son détenteur d’améliorer les récompenses obtenues. De plus, des attributs évolutifs comme l'efficacité dans l’effort, l'énergie ou le style permettront de faire évoluer son personnage pour continuer sa pratique sportive tout en s’amusant.



Plus qu’une collection NFT, un mode de vie

Cette collection de NFT représente l'enfant en chacun de nous, prêt à conquérir le monde avec un esprit aventureux et joyeux. Les BabyFits sont un rappel de l'importance de se

connecter avec son corps et de prendre du temps pour les activités sportives. La collection est forte et engagée, avec une identité et un style unique. Chaque BabyFit a sa

propre personnalité et ses propres attributs, représentant la diversité de la communauté DEFIT, qui rassemble des personnes de différentes origines, cultures et modes de vie, tous passionnés par le sport. La collection comprend également des éditions rares de BabyFits comme des Baby vitiligo ou albiniste afin de souligner la diversité et l'inclusivité dans le sport.



Samy Halim a donné vie au style de la collection des BabyFits. Artiste français de renom dont le talent a séduit de grandes marques internationales telles que Dior, Coca-Cola, Topo Chico, PepsiCo et Harper Collins. Son art est fortement inspiré par l'Art déco des années 20-30, le design Memphis-Milano des années 80-90. Son style unique et remarquable est un hommage à ces époques révolues tout en restant résolument moderne.



“Créer la collection BabyFit pour DEFIT a été une expérience incroyablement stimulante et gratifiante pour moi en tant qu'artiste. Avec chaque BabyFit, j'ai essayé de capturer la joie de l'enfance et l'excitation de l'aventure. Je suis tellement impatient de présenter cette collection NFT. Après presque un an de travail, ils sont prêts à faire sourire tout le monde et à répandre des ondes positives!” déclare Samy Halim, artiste français créateur des BabyFits.



À propos de DEFIT :

DEFIT est une application lifestyle Web3 avec des éléments Game-Fi et Social-Fi intégrés.

L’objectif principal est de rendre l'activité physique plus amusante, attrayante et gratifiante. Elle incite les gens à sortir et à bouger afin de respecter les directives de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) en matière d'activité physique. DEFIT gamifie l’expérience grâce aux technologies de la blockchain telles que les

récompenses en crypto-monnaie et les NFT.



À propos de Kevin Serou, Fondateur et CEO:

Kevin Serou, diplômé d'école de commerce en région parisienne, a poursuivi sa carrière professionnelle à l’international avec 8 années d’expatriation en Asie notamment Singapour ou il a vécu de 2013 à 2020. Durant cette période il a accompli 16 Ironman, accumulé les podiums et s’est qualifié pour les championnats du monde à Nice en 2019. C’est alors qu'il mit fin à sa carrière pour fonder DEFIT en 2020, et développer la nouvelle génération d’applications fitness, gamifiées.

------------------------------------------------------------------------



Disclaimer: The text above is a press release that was not written by Finyear.com.

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.



Avertissement : Le texte ci-dessus est un communiqué de presse qui n'a pas été rédigé par Finyear.com.

L'émetteur est seul responsable du contenu de cette annonce.



-------------------------------------------------------------------------



Les avis financiers et/ou économiques présentés par les contributeurs de Finyear.com (experts, avocats, observateurs, bloggers, etc...) sont les leurs et peuvent évoluer sans qu’il soit nécessaire de faire une mise à jour des contenus. Les articles présentés ne constituent en rien une invitation à réaliser un quelconque investissement.



The financial and/or economic opinions presented by Finyear.com contributors (experts, lawyers, observers, bloggers, etc.) are their own and may change without the need to update the content. The articles presented do not constitute an invitation to make any investment.









Articles similaires < > Italy sets end-April deadline for OpenAI to meet demands on ChatGPT Ethereum upgrade to unlock over $30 billion in crypto tokens Spain asks EU data protection board to discuss OpenAI's ChatGPT