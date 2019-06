La startup Atolia lève 700 000 euros pour simplifier le travail en équipe

Une enveloppe pour accélérer le développement de la startup



Atolia c’est un « Atelier », un endroit unique où chaque membre (collaborateur, client, partenaire, sous-traitant,…) se connecte pour travailler ensemble à la réussite de projets communs. L’application regroupe tous les outils nécessaires à la communication et à l’organisation des équipes : groupes de discussion, partage de documents, gestion des tâches, agendas partagés ou encore des bases de connaissances.



Disponible en version Web et mobile, Atolia a déjà permis d’échanger plus de 700 000 messages depuis son lancement en septembre 2018. Avec cette levée de fonds, la startup qui compte aujourd’hui 6 collaborateurs se donne les moyens d’accélérer son développement pour dépasser le premier million d’euros de chiffre d’affaires !

Réunir les fonctionnalités et les données en un seul espace



Les managers français passent en moyenne 5 heures par jour à traiter leurs e-mails dont 40% proviennent de collaborateurs internes (source). Ils jonglent également entre de nombreux outils où les données sont dispersées à travers le monde.



« E-mails, documents ou encore tâches, les informations disséminées à travers les différents logiciels utilisés entraînent une perte de temps et d’efficacité pour les collaborateurs ainsi qu’un problème de sécurité des données pour les entreprises. » appuie Guillaume Nominé, Co-fondateur d’Atolia.



Grâce à Atolia, les données sont désormais triées et organisées sur une seule et même application qui permet de communiquer et de s’organiser facilement en équipe. De plus, elles sont hébergées en France en conformité avec le RGPD. À terme, un système à base d’intelligence artificielle sera intégré afin de retrouver plus rapidement toutes les informations concernant un projet, un client ou tout autre thématique.



Un projet soutenu localement et mondialement



À ses débuts, l’équipe d’Atolia a été accompagnée par le PEPITE ETENA, puis soutenue par l’incubateur SEMIA, l’Eurométropole de Strasbourg, Bpifrance, Alsace Digitale, Réseau Entreprendre et plus récemment par l’accélérateur Scal’E-nov ainsi que la Région Grand Est.



Pour sa première levée de fonds, Atolia est encouragée par Alsace Business Angels (ABA), Finck Ventures ainsi que plusieurs investisseurs privés nationaux et internationaux. Une équipe passionnée qui croit fort aux ambitions soutenues par la startup !



« Atolia offre aux partenaires travaillant en mode projet un outil ergonomique et fluide totalement en phase avec les attentes actuelles en matière de méthodes agiles et d’innovation ouverte. En cela, son potentiel de développement nous apparaît très important. Nous avons également été séduits par la capacité de l’équipe à être à l’écoute des besoins de ses utilisateurs pour faire évoluer rapidement les fonctionnalités de l’application. Nous sommes ainsi fiers de contribuer à donner à Atolia les moyens de ses ambitions au service de ses clients. » Christophe Loup, Président d’ABA Invest 4.



À propos d’Alsace Business Angels

Créée en 2006, Alsace Business Angels est une association régionale visant à développer les investissements dans l’économie locale et à soutenir les entrepreneurs innovants. Son soutien se concrétise par l’apport de financement et par l’accompagnement des entrepreneurs innovants sous la forme de partage d’expérience, de compétence et de réseaux.

Pour plus d’informations : www.alsacebusinessangels.com