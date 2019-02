La start-up parisienne EureCab, boucle une levée de fonds de 700 000 euros

Une vraie révolution permettant enfin à tous les particuliers de comparer les tarifs des chauffeurs privés et des taxis. Grâce à son application mobile gratuite, les utilisateurs peuvent consulter directement tous les prix des taxis et des VTC sur un trajet sélectionné dans toute la France. L'entreprise annonce aujourd'hui une levée de fonds de 700 000 euros.



EureCab : déjà 50 000 clients satisfaits dans toute la France

Aujourd'hui, EureCab propose à ses 50 000 clients plus de 500 chauffeurs actifs. La plateforme qui opère dans la majorité des grandes villes françaises, propose à ses utilisateurs de réserver des courses, ce qui s'avère particulièrement avantageux pour les trajets vers un aéroport.

EureCab compare toutes les plateformes partenaires (Uber, Marcel, SnapCar, LeCab, Félix, Citybird) et des chauffeurs VTC pour que l'on puisse choisir la meilleure option. EureCab propose également un système de fidélité et permet aux clients de retrouver directement leur chauffeur favori.



EureCab : nouveau service qui révolutionne l'univers du transport à la demande

La start-up EureCab a lancé son site internet à l'été 2015. A la fin de l'année 2017, l'entreprise a présenté son application mobile permettant de comparer les prix des taxis et des voitures de tourisme avec chauffeurs (VTC) en France. L'entreprise EureCab propose à ses partenaires (taxis et VTC) la première place du marché, leur permettant de reprendre le contrôle de leur activité. Les chauffeurs choisissent eux-mêmes les prix, les trajets et les horaires qui leur conviennent le mieux.



L'application est disponible sur smartphone (iOS et Android). Aujourd'hui, une voiture pas chère est à portée de clic avec EureCab, sans avoir à faire de multiples manipulations sur son smartphone. La nouvelle application d'EureCab permet également d'afficher le temps d'approche d'un véhicule dès son démarrage : plus besoin de lancer une recherche pour voir les offres en départ immédiat. EureCab propose aussi la possibilité de « blacklister » un chauffeur, ainsi il ne réapparaitra plus jamais dans nos recherches. Et au contraire, lorsque l'on accorde 5 étoiles à un chauffeur, ce dernier devient « favori » et sera proposé en priorité pour les trajets futurs.



700 000 euros levés pour l'amélioration de la plateforme

Ce premier tour de financement a été réalisé entre les fonds investessor, les business angels et les investisseurs historiques. Cette levée de fonds de 700 000 euros va permettre à la société parisienne d'accélérer son développement, notanement dans l'amélioration de la plateforme, l'inclusion de nouveaux partenaires et les actions de communication.

Théodore Monzies, fondateur d'EureCab, résume ainsi l'objectif de cette levée de fonds : « Notre modèle a démontré sa pertinence en réservation à l'avance. Cette levée de fonds doit nous permettre d'accélérer notre développement sur le segment de la réservation immédiate, d'élargir notre portefeuille d'offres et de proposer les meilleurs chauffeurs au meilleur prix pour tous types de trajets ».



A propos d'EureCab

L'entreprise parisienne EureCab a été créée en 2015 par Théodore Monziès et Cédric Van Daele. La start-up a élaboré l'unique application de comparateur de prix pour les taxis et les voitures de tourisme avec chauffeurs (VTC) en France. EureCab a ouvert son site internet à l'été 2015 et son application sur smartphone est disponible depuis fin 2017. La plateforme compte déjà plus de 50 000 clients dans l'hexagone et plus de 500 chauffeurs actifs. EureCab ambitionne de se développer à l'international.



Chiffres clés :

Création : avril 2015

Plateformes comparées : SnapCar, LeCab, Marcel et Uber + 500 chauffeurs indépendants actifs

Clients en 2018 : 50 000

EureCab.com