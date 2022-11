La start-up française yuzu🍋 devient PSAN et lance le premier livret d'épargne en cryptomonnaies éco-responsables Suite à son enregistrement en tant que PSAN (Prestataire de Services sur Actifs Numériques) auprès de l’Autorité des Marchés Financiers, yuzu🍋 vient de lancer son application au grand public après 9 mois de tests.





Le Livret yuzu🍋, au cœur de son modèle, est un des quatre produits que l’application proposera d’ici fin 2022. Afin de générer du rendement, yuzu🍋 convertit les fonds qui lui sont confiés en stablecoins (cryptomonnaies stables dont le cours est adossé à celui du dollar ou de l’euro) pour les investir dans la DeFi (finance décentralisée).



Contrairement au livret A, le Livret yuzu🍋 offre des rendements quotidiens, dès le 1er jour, dès le 1er euro, sans plafond de versement.



Il conserve néanmoins l’un des avantages majeurs des livrets réglementés : sa liquidité. Les fonds sont disponibles à tout moment, le temps d’un virement.



- Le staking liquide (un mécanisme de blocage de fonds utilisé en cryptomonnaie par les titulaires de devises pour obtenir une rémunération en échange) de plusieurs cryptomonnaies (ETH, DOT etc.), avec des rendements allant entre 2,5% et 10%, pour optimiser la rémunération de celles et ceux qui possèdent déjà des cryptos ;



- L’achat-vente-échange, qui permet d’acheter, de revendre ou d’échanger des cryptomonnaies, sur la base d’une sélection choisie par les équipes yuzu🍋 en analysant leur utilité et leur impact énergétique (décembre 2022).



- La possibilité d’investir tout ou partie des rendements perçus dans la décarbonation à travers des projets (reforestation, méthanisation, remploi, etc.) en France, mesurés, suivis, et labélisés bas-carbone par le Ministère de la Transition Écologique. Les intérêts générés par les investissements de yuzu🍋 serviront à financer des projets éco-responsables, qui œuvrent notamment à la reforestation des forêts françaises, ainsi qu’à encourager des initiatives sociales et durables. Pour cela, yuzu🍋 s’accompagne d’un acteur spécialiste du milieu : Stock CO2.



Dans le cas spécifique de BTC, aucun rendement ne sera accordé pour ceux qui choisiront le staking, et l’intégralité des revenus générés seront utilisés dans notre démarche de décarbonation. Ainsi, 1 BTC chez yuzu🍋, c’est la promesse d’1 BTC décarboné (1 à 2,5 tonnes de CO2 par an), mais surtout surcompensé : la surcompensation correspondra environ à l’empreinte carbone d’un français moyen en un an (10 tonnes de CO2). Ce chiffre peut évoluer à la hausse ou à la baisse en fonction du prix de la tonne de CO2 compensée en France et le prix du BTC.



La start-up a été co-créée en 2021 par Clément Coeurdeuil, en charge des opérations, et Stanislas de Quénetain, en charge des investissements. Connu pour avoir créé Budget Insight, revendu par la suite au Crédit Mutuel Arkea, Clément Coeurdeuil a également un engagement environnemental fort : il est en effet actionnaire et membre du Comité Stratégique des Terres de Nataé, parc animalier et refuge situé en Bretagne dont la raison d’être est la préservation des espèces animalières menacées d’extinction. Stanislas de Quénetain, quant à lui, bénéficie de 13 ans d’expérience dans la finance. Passionné par la blockchain dès 2014, il fonde Blockchains-Expert pour partager ses connaissances et ses analyses sur ces technologies.



Situés à Paris, les bureaux de yuzu🍋 comptent déjà une dizaine de collaborateurs. Leur ambition est de créer les services financiers de demain, afin qu’ils soient efficients et centrés sur les utilisateurs, tout en étant en accord avec les enjeux environnementaux d’aujourd’hui.



yuzu🍋 est désormais disponible au téléchargement sur Apple et Android :



